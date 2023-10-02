乳腺癌可局限于乳房内，或者通过淋巴管或血液转移至身体任何部位。癌细胞往往会进入乳房的淋巴管。乳房中的大部分淋巴管汇入腋窝的淋巴结（腋窝淋巴结）。淋巴结的一个作用是滤除或破坏异常或外来的细胞：如果癌细胞通过这些淋巴结，可转移到身体其他部位。

乳腺癌通常播散（转移）到骨、脑、肺、肝和皮肤，但也可播散到任何部位。播散到头皮不常见。癌肿的远处播散可能在诊断及治疗后数年或数十年后发生。如果有一处转移，那么也可能转移到其他部位，尽管有些转移灶还不能被发现。

乳腺癌可以分类为

原位癌

浸润性癌

原位癌是指未浸润癌。是乳腺癌最早期的阶段。原位癌可能很大，可能累及大范围的乳腺组织，但是并未侵犯周围的组织或播散到身体其他脏器。

乳腺导管原位癌局限于乳房的乳腺导管。它并不侵犯周围的乳腺小叶组织，但可能沿导管播散，并逐渐侵犯大范围的乳房组织。这种类型占原位癌的 85%，乳腺癌的至少一半。癌肿通常在乳房 X 线摄影时被发现。该类型可演变为浸润性癌。

小叶原位癌在乳腺产奶腺体(小叶)内发展。常发生于两乳的多个小叶组织中。患有小叶原位癌的女性每年有1-2%的几率在受影响的乳房或其他乳房中发展成浸润性乳腺癌。通常乳腺小叶原位癌在钼靶片中很难被发现，仅通过活检发现。小叶原位癌有两种类型：经典型和多形性。经典型不具有侵袭性，但该病可增加任一侧乳房出现侵袭性癌症的风险。多形性类型会导致侵袭性癌症，一旦被发现，就会通过手术切除。

浸润性癌的分类如下：

局部浸润：癌肿局限于乳房。

区域侵犯：癌肿侵犯乳房周边组织，如胸壁或淋巴结。

远处浸润（转移性）：癌肿已从乳房转移到身体其他部位。

浸润性导管癌始于乳腺导管，但可穿透导管壁，侵犯周围的乳腺组织。它也可播散到身体其它部位。它约占浸润性乳腺癌的 75%。

起源于乳腺腺泡，但浸润周边的组织并播散到身体其他部位。较其他类型的乳腺癌而言更多见于双侧乳房。它占了其余浸润性乳腺癌的大部分。

罕见类型的浸润性乳腺癌包括

髓质癌

管状癌

化生癌

黏液癌

预后不良的罕见类型包括化生性乳腺癌和炎性乳腺癌。通常预后良好的罕见类型包括髓样癌、黏液癌、筛状癌和管状癌。黏液癌较常见于老年女性，生长缓慢。