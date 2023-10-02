当乳腺细胞出现异常，不受控地分裂成更多细胞时，便会发生乳腺癌。乳腺癌通常开始于泌乳的腺体（小叶）或从腺体输送乳汁至乳头的管道（导管）。
女性最为常见的癌症之一是乳腺癌。
通常其首发症状为无痛性的肿块，且常常为女性自己发现。
如果检测到固体肿块，医生用空心针取出样本或切开，取出部分或全部肿块，然后在显微镜下检查组织(活组织检查)。
乳腺癌常需手术治疗，有些需行放疗、化疗、其他药物或者是组合治疗。
预后取决于癌症的类型、大小和扩散以及其他因素。
（另请参见乳腺疾病概述）
乳腺疾病可能是非癌性（良性）或癌性（恶性）的。大多数非癌性。通常不需要治疗。相反，乳腺癌可能意味着失去乳房或危及生命。但是，通过以下措施，女性通常可以在早期发现潜在的问题：
定期到医生处进行体格检查
按照建议进行乳房 X 线摄影
女性应熟悉自己乳房的正常外观和感觉。因为乳腺癌也影响男性，所以男性应注意乳头内或乳头周围的变化。当女性注意到乳房变化时，可以进行乳房自我检查。女性应立即向医疗保健专业人员报告任何变化。大多数医学组织不再建议人们每月或每周进行乳房自我检查以作为常规检查癌症的方法。在没有肿块或其他变化时进行这些检查，对定期接受乳房 X 线摄影筛查的女性早期发现乳腺癌没有帮助。
乳腺癌的早期检测对成功治疗至关重要。
在美国，乳腺癌是女性的第二大常见癌症（最常见的是皮肤癌）。乳腺癌是所有女性癌症死亡的第二大原因（第一是肺癌），但它是黑人女性癌症死亡的第一大原因。黑人女性比任何其他种族或族裔的女性更容易死于乳腺癌；亚洲和太平洋岛民女性的乳腺癌死亡率最低。（另见美国癌症协会：乳腺癌的关键统计数据。）
2023 年，在美国的女性中，估计有
297,790 例浸润性乳腺癌新病例
55,720 例非浸润性（原位）乳腺癌新病例
43,700 例乳腺癌死亡
2023 年，美国男性发生了 2,800 例新的浸润性乳腺癌病例，其中有 530 例死亡病例。
乳癌的危险因素
有几个因素会影响乳腺癌的发生机几率。因此有些女性发生乳腺癌的几机率上升，有些女性的发生率却低于平均值。大部分会增加乳腺癌风险的因素，如年龄和某些异常基因，都是不可变因素。例如，每 8 名女性中就有 1 名会终生患上乳腺癌。然而，越年轻的女性患乳腺癌风险也越低，因此 40 岁的女性在接下来的十年中只有 1/70 的机会患上此癌。但年龄越大，风险越高。
定期运动（特别是在青春期或者成年早期）可能降低发生乳腺癌的风险。
降低女性健康风险的最重要途径是警惕乳腺癌，做到早发现早治疗以期治愈。当女性进行乳房 X 线摄影时，早期发现的可能性更大。
乳腺癌的风险有哪些？
年龄（岁）
10 年内的风险（％）
20 年内的风险（％）
30 年内的风险（％）
0.5%
1.6%
50%
—
80%
—
—
基于 seer.cancer.gov。访问日期：2023 年 7 月 31 日。
年龄
在美国，65 至 74 岁女性的乳腺癌发病率最高。总体上，诊断时的中位年龄为 63 岁；黑人女性（60 岁）比白人女性（63 岁）略年轻。
种族和族裔
与其他种族或族裔相比，黑人女性的乳腺癌死亡率最高。黑人、西班牙裔、美洲印第安人和阿拉斯加土著女性在诊断时比白人、亚裔和太平洋岛民女性更容易患有已扩散（转移）的乳腺癌。
乳腺癌家族史
一级亲属（母亲、姐妹或女儿）患乳腺癌的女性患乳腺癌的风险是双倍。如果 2 名或更多的一级亲属患有乳腺癌，风险会高出 3 或 4 倍。然而，如果远亲（祖母、姑姑或表亲）患有乳腺癌，则风险仅略高于平均水平。
乳腺癌基因突变
一些基因突变会增加患乳腺癌的风险。不到 1% 的女性存在 BRCA1 和 BRCA2 突变。这些突变在阿什肯纳兹犹太裔中最为常见。大约5%到10%的乳腺癌女性有这些基因突变之一。如果女性携带有其中一个突变，那么一生中发生乳腺癌的风险约为 50% 到 85%。到 80 岁前，BRCA1 突变发生乳腺癌的风险约为 72%，BRCA2 突变约为 69%。然而，这类女性即便患乳腺癌其死亡率并不比其他女性高。
带有 BRCA 突变也会增加患卵巢癌的风险。携带 BRCA1 基因突变的女性在一生中患卵巢癌的风险约为 40%。携带 BRCA2 基因突变的女性风险约为 15%。
带有 BRCA 基因突变的男性一生中患乳腺癌的风险为 1% 至 2%。
存在这些突变之一的女性需要更密切地监测乳腺癌，例如，通过更频繁的检查或通过乳房 X 线摄影和磁共振成像 (MRI) 筛查。或者，她们可能还需服用他莫昔芬或者将两侧乳房切除（双侧乳房切除术），以防止发生乳腺癌。
乳腺癌史
既往患乳腺癌会增加再次患乳腺癌的风险。对于接受乳房切除术切除一侧乳房的女性，剩余一侧乳房发生癌症的风险约为每年 0.4%。
月经初潮的年龄，初次怀孕的年龄及绝经的年龄
月经周期开始于较年轻的年龄或开始绝经的时间比平均年龄晚，会增加患乳腺癌的风险。患乳腺癌风险也会随着初次怀孕年龄的增长而增加。
良性乳房疾病
乳房发生某些变化的女性患乳腺癌的风险似乎稍高。它们包括
需要活检才能排除癌症的乳房变化
改变结构、增加细胞数量或引起乳房组织肿块或其他异常的疾病，例如复杂纤维腺瘤、增生（组织异常增生）、乳管或产乳腺体的不典型增生（异常组织结构增生）、硬化腺病（产乳腺体内的组织增生）或乳头状瘤（有手指状突起的非癌性肿瘤）
对于有这种变化的女性来说，乳腺癌的风险只会略微增加，除非活检时检测到异常组织结构或者她们有乳腺癌家族史。
密集的乳腺组织
乳房 X 线摄影检查时发现乳腺组织密集与乳腺癌风险增加有关。拥有密集的乳房组织也使医生很难在乳腺 X 线摄影中识别乳腺癌。乳房致密意味着女性的纤维腺体组织（由纤维结缔组织和腺体组成）较多，乳房脂肪组织较少。
口服避孕药（节育药）
尚不清楚使用口服避孕药是否会增加乳腺癌的风险。一些研究发现，当前或近期使用者的患病风险略微增加。
激素治疗
绝经后服用混合激素（雌激素）替代治疗数年的女性其发生乳腺癌的机几率增高。单独服用雌激素似乎不会增加患乳腺癌的风险。服用选择性雌激素受体调节剂（如雷洛昔芬）可降低患乳腺癌的风险。
射线照射
到 45 岁时胸部的辐射暴露（如癌症放疗）会增加患乳腺癌的风险，而 10 至 14 岁之间有辐射暴露增加幅度最大。
饮食
饮食有可能促进乳腺癌的发展或增长，但缺乏关于特定饮食（如高脂饮食）有促进效果的证据（另请参见饮食和癌症）。
肥胖
绝经后患肥胖症的女性患上乳腺癌的风险有些升高。
有关肥胖与癌症之间的联系的研究正在进行中（另见国家癌症研究所:揭示肥胖和癌症风险的联系机制)。
吸烟和饮酒
吸烟、经常饮用酒精饮料可增加患乳腺癌的风险。专家建议女性限制为每天饮酒精饮料最多一次。每次饮啤酒约 12 盎司*，白酒约 5 盎司，或烈性酒如威士忌 1.5 盎司。
乳腺癌的类型
乳腺癌通常被分类为以下几类：
癌症起始的组织类型
癌症扩散的程度
癌细胞上的肿瘤受体类型
组织类型
乳房中存在许多不同类型的组织。癌症可以发生在大多数组织中，包括
乳管(称为导管癌)
乳腺腺体或乳腺小叶（称为乳腺小叶癌）
脂肪或结缔组织（称为肉瘤）：该类型十分罕见。
导管癌约占所有乳腺癌的90%。
乳房 Paget 病是一种乳腺导管癌，累及乳头表面及周围的皮肤。最初的症状是乳头易激惹性的疼痛或乳头皮肤多鳞屑或者有乳头溢液。大约半数患有这种癌症的女性也可在患侧乳房触及肿块。患有乳头 Paget 病的女性也可能患有另一种没有察觉到的乳腺癌，但这种乳腺癌可通过进行影像学检查（乳房 X 线摄影、磁共振成像 (MRI) 或超声检查）来查找，以发现另一种癌症。因为此疾病很少导致不适，患者可能忽略该疾病的初始症状，推迟1年或更长时间就诊。预后与癌肿侵犯的范围，肿块的大小及是否有淋巴转移相关。
M.A. ANSARY 博士/科学图片库
叶状乳腺肿瘤相对来说少见，占到乳腺癌的不足 1%。约 10% 至 25% 是癌性的。约一半的此类肿瘤为癌性，起源为乳腺导管及乳腺腺体周围的组织。存在该肿瘤的女性中，肿瘤扩散（转移）至身体其他部位的几率约为10%～20%。20 至 35% 的女性患者会复发。除非肿瘤已转移，否则预后良好。
转移程度
乳腺癌可局限于乳房内，或者通过淋巴管或血液转移至身体任何部位。癌细胞往往会进入乳房的淋巴管。乳房中的大部分淋巴管汇入腋窝的淋巴结（腋窝淋巴结）。淋巴结的一个作用是滤除或破坏异常或外来的细胞：如果癌细胞通过这些淋巴结，可转移到身体其他部位。
乳腺癌通常播散（转移）到骨、脑、肺、肝和皮肤，但也可播散到任何部位。播散到头皮不常见。癌肿的远处播散可能在诊断及治疗后数年或数十年后发生。如果有一处转移，那么也可能转移到其他部位，尽管有些转移灶还不能被发现。
乳腺癌可以分类为
原位癌
浸润性癌
原位癌是指未浸润癌。是乳腺癌最早期的阶段。原位癌可能很大，可能累及大范围的乳腺组织，但是并未侵犯周围的组织或播散到身体其他脏器。
乳腺导管原位癌局限于乳房的乳腺导管。它并不侵犯周围的乳腺小叶组织，但可能沿导管播散，并逐渐侵犯大范围的乳房组织。这种类型占原位癌的 85%，乳腺癌的至少一半。癌肿通常在乳房 X 线摄影时被发现。该类型可演变为浸润性癌。
小叶原位癌在乳腺产奶腺体(小叶)内发展。常发生于两乳的多个小叶组织中。患有小叶原位癌的女性每年有1-2%的几率在受影响的乳房或其他乳房中发展成浸润性乳腺癌。通常乳腺小叶原位癌在钼靶片中很难被发现，仅通过活检发现。小叶原位癌有两种类型：经典型和多形性。经典型不具有侵袭性，但该病可增加任一侧乳房出现侵袭性癌症的风险。多形性类型会导致侵袭性癌症，一旦被发现，就会通过手术切除。
浸润性癌的分类如下：
局部浸润：癌肿局限于乳房。
区域侵犯：癌肿侵犯乳房周边组织，如胸壁或淋巴结。
远处浸润（转移性）：癌肿已从乳房转移到身体其他部位。
浸润性导管癌始于乳腺导管，但可穿透导管壁，侵犯周围的乳腺组织。它也可播散到身体其它部位。它约占浸润性乳腺癌的 75%。
起源于乳腺腺泡，但浸润周边的组织并播散到身体其他部位。较其他类型的乳腺癌而言更多见于双侧乳房。它占了其余浸润性乳腺癌的大部分。
罕见类型的浸润性乳腺癌包括
髓质癌
管状癌
化生癌
黏液癌
预后不良的罕见类型包括化生性乳腺癌和炎性乳腺癌。通常预后良好的罕见类型包括髓样癌、黏液癌、筛状癌和管状癌。黏液癌较常见于老年女性，生长缓慢。
肿瘤受体
所有细胞，包括乳腺癌细胞，其表面都有一种称为受体的分子。受体是细胞表面的一种特殊分子，其作用是允许一部分能与之结合的物质进入细胞内，并影响细胞的活动。乳腺癌细胞是否含有特定的受体与癌细胞转移速度及治疗相关。
肿瘤受体包括：
雌激素及孕激素受体： 有些乳腺癌细胞含有雌激素受体。此类癌细胞表面雌激素受体阳性，雌激素能刺激癌细胞的生长或播散。大约 80% 的绝经后女性和 20% 的绝经前女性患有雌激素受体阳性癌症。有些癌细胞含有孕激素受体。此类癌细胞表面孕激素受体阳性，并受到孕激素刺激。大约 70% 的乳腺癌为孕激素受体阳性。含有雌激素受体及孕激素受体的乳腺癌较无此两种受体的乳腺癌生长缓慢，且预后较好。（雌激素和孕酮是女性激素。）
HER2（也称为 HER2/neu）受体： 正常的乳腺细胞含HER2受体，利于其生长。（HER 是 human epithelial growth factor recent 的缩写，人表皮生长因子受体，主要作用于细胞的增生、存活及分化）。约 15% 的乳腺癌癌细胞含有过多的 HER2 受体。该类肿瘤生长极快。
其他特征
有时根据其他特征对癌症进行分类。
例如炎性乳癌。其名称是指癌症的症状，而非受影响的组织。此种类型的乳腺癌生长迅速，特别具有侵袭性并且致死率高。癌细胞阻断乳腺皮肤组织的淋巴管，导致乳房炎性表现：通常，炎性乳癌转移到腋窝淋巴结。能扪及肿大质硬的淋巴结。然而，乳腺淋巴结往往不肿大，因为癌细胞在乳腺中广泛播散。炎性乳癌约占乳癌的1%。
乳腺癌的症状
乳腺癌早期通常并无症状。最常见的发现方式是当女性（或医疗保健专业人员）发现无痛乳房肿块时。
一些乳腺癌女性患者有乳房疼痛，但乳房疼痛有很多原因，通常并不意味着女性患有乳腺癌。无肿块的疼痛极少由癌症导致。
血性乳头溢液，尤其是仅一侧乳房出现，而非双侧乳房，可能是乳腺癌的症状。
如果女性的乳房肿块在几天后没有消失，或者有血性乳头溢液，应到医疗保健专业人员处评估肿块。
乳房肿块的触感通常与周围乳房组织有明显不同。潜在癌变的乳房肿块通常是一侧乳房中出现的坚硬、异常的增厚，但另一侧乳房没有。然而，非癌性肿块（如纤维腺瘤）可能具有相同的特征。通常，乳房中分散的块状变化，特别是上部外部区域，不是癌性的，表明纤维囊性变化。
早期癌肿与皮肤无粘连，指腹可推动肿块在皮下自由活动。
晚期癌肿与胸壁或皮肤发生粘连。这时肿块完全不能推动或者不能同其上的皮肤分离。女性可以站在镜子前面，举起手臂过头，检查肿块是否粘连在周围组织上。如果乳房内有与胸壁或皮肤粘连的肿块，该方法可导致皮肤出现褶皱或酒凹征，或者使一侧乳房不同于对侧乳房。
晚期乳腺癌皮肤会出现肿胀或溃疡性疼痛。有时肿块表面的皮肤会出现酒凹征，皮革样变和纹理（而非颜色）类似桔皮（桔皮样变）。
如果癌症已经扩散，淋巴结，尤其是受影响一侧腋窝的淋巴结，可能会感觉像坚硬的小肿块。淋巴结可能相互粘连或同皮肤或胸壁粘连。通常也是无痛的或者轻微疼痛。腋窝淋巴结肿大也可能由于非癌性原因发生，如感染。
有时，早期症状只有当肿瘤转移到其他器官时才会出现。例如，如果乳腺癌转移到骨骼，骨头可能会痛或变得无力，造成骨折。如果肿瘤转移到肺部，患者可能会咳嗽或呼吸困难。
乳房 Paget 病最初的症状是乳头结痂或多鳞屑或者有乳头溢液。这些变化可能看起来无害，因此女性可能认为自己不需要去医生保健专业人员处检查。许多患这种癌症的女性也患有乳房肿块。
在炎性乳腺癌中，乳房温暖、发红、肿胀，好像被感染(但事实并非如此)。患侧乳房皮肤可出现凹陷及皮革样变，类似橘皮，或形成一些脊样改变。乳头发生内陷。乳头溢液也常见。乳房中通常感觉不到有肿块，但整个乳房变大。
MID ESSEX HOSPITAL SERVICES NHS TRUST/科学图片库
Douala 总医院妇科的乳腺癌的流行病学和外科管理部门创建的“炎性乳腺癌患者知识共享”（ResearchGate 科学图片）获得知识共享 2.0 的许可。网址：https://www.researchgate.net/figure/Patient-with-inflammatory-breast-cancer_fig2_234162338 [2019 年 10 月 3 日访问]。
乳腺癌的诊断
将乳房 X 线摄影和/或其他成像（乳房断层合成、超声检查、磁共振成像 [MRI]）或临床乳房检查作为初始检查
活检
症状、医疗保健专业人员的乳房检查或乳房 X 线摄影的筛查结果可能提示乳腺癌的诊断性评估。
几种影像学检查可用于评估乳腺癌。首先进行的影像学检查类型取决于症状和体格检查结果，有时还取决于其他因素。
如果乳房 X 线摄影（或 MRI）的筛查发现提示癌症，通常下一步进行活检。一些乳腺癌高危女性需要接受乳房 X 线摄影和 MRI 筛查。
当女性因症状或乳房变化（如肿块、乳头溢液或压痛）而去问诊时，如果体格检查发现变化，通常首先进行超声检查，以区分乳腺囊肿（充满液体的囊）和实体肿块。这一鉴别极为重要，因为囊肿通常为非癌性。如果超声检查结果异常或不确定，则作为随访步骤进行乳房 X 线摄影。
在乳房 X 线摄影这类常规筛查过程中发现的异常，仅有大约10%至15%为癌症。
即使影像学检查结果为阴性，如果肿块或其他发现提示癌症，也要进行活检。
乳房活检
所有提示癌症的异常病灶都要进行活检。
医生可进行以下其中一类活检：
空芯针穿刺活检： 带有特殊尖端的宽而中空的针头用于取出乳房组织样本。
开放（手术）活检： 医生在皮肤和乳腺组织上做一个小切口，取出部分或所有肿块。当穿刺活检无法进行时，进行该类型活检。此外，如果穿刺活检没有检测到癌细胞，也进行该类型活检，以确保穿刺活检没有漏掉癌症。
成像通常在活检期间进行，以帮助医生确定活检针的放置位置。
也可进行成像以引导活检。这可提高芯针活检的准确性。例如，对于肿块（无论触摸到或在乳房 X 线摄影中看到），在粗针穿刺活检期间使用超声检查来准确靶向异常组织。当使用成像来引导针的放置时，通常在活组织检查期间放置用于标记该点的夹子。
当仅在 MRI 中发现异常时，MRI 用于指导活检针的放置。
立体定位穿刺活检是一种影像引导活检。当乳房中存在微小钙沉积（称为微钙化）的异常形态时，它很有用。这类活检可帮助医生准确找到并切除异常组织的样本。对于立体定向活检，医生从两个角度拍摄乳房 X 光片，并将二维图像发送到计算机。计算机对它们进行比较，并计算出三维异常的精确位置。通过立体定位穿刺活检取活检的乳腺组织需进行 X 光检查，以确保医生获得异常微钙化的样本。
对于需行以上检查的患者大多数不需住院。通常以上操作只需在诊室就可完成。
病理学家（检查活检组织的医生）需在显微镜下检查活检样本，以确定是否存在癌细胞。
癌症诊断后评估
如果诊断出癌症，女性将由癌症专科医生（肿瘤专科医生）看诊，这可能包括外科医生、内科肿瘤医生（化疗专科医生）和放射肿瘤专科医生。这些医生决定应该进行哪些检查并计划治疗方案。
如果检测到癌细胞，则分析活检样本以确定癌细胞的特征，例如
癌细胞是否有激素（雌激素或孕激素）受体
有多少HER2受体
癌细胞分裂的速度有多快
对于某些乳腺癌类型，进行癌细胞基因检测（多基因检测）
这些信息可以告知临床医生肿瘤能多快地播散，哪种治疗更有效。
乳腺癌确诊后，检查可能包括
胸部 X 线，用于确定癌症是否转移
血液化验，包括全血细胞计数 (CBC)、肝脏检查、血钙测定，同样用于确定癌症是否转移
在有增加乳腺癌风险的遗传基因（如 BRCA 基因）风险因素的女性中，分析血液或唾液来检查这些基因
有时进行骨扫描（整个身体的骨骼成像）、腹部和胸部的计算机断层扫描（CT）以及MRI
有时进行血液检查以测量癌细胞产生的物质（癌症标志物）
美国国家综合癌症网络 (NCCN) 建议，某些当前有乳腺癌或有个人乳腺癌病史的女性应接受检测，以确定是否存在使乳腺癌更容易发生的遗传基因突变。一些专家建议向所有乳腺癌患者提供基因检测。对于基因检测，医生可能会将女性转诊给遗传咨询师，后者可以记录详细的家族史（包括所有患有癌症的亲属），选择最合适的检测，并帮助解释结果。
乳腺癌的分期
当癌症确诊后，对其进行分期。分期为 0 至 IV 的数字（有时以字母标明分层），反映癌症的广泛程度和侵袭程度：
0 期为原位乳腺癌，例如原位导管癌。原位癌是指未浸润癌。亦即，癌症尚未侵及周围组织或扩散至机体其他部分。
I 至 III 期为扩散至乳房本身或附近组织的癌症（局部或区域癌症）。
IV 期为转移癌（从乳房和淋巴结扩散至腋窝和机体其他部分的癌症）。
肿瘤的分期能帮助医生确定适宜的治疗方法及评估预后。
确定乳腺癌分期有许多因素，例如：
肿瘤的大小
癌症是否已经扩散到淋巴结
癌症是否扩散（转移）到其他器官，如肺或脑
其他重要的危险因素包括以下几点：
等级：癌细胞在显微镜下的异常程度，分数从 1 到 3
激素受体状态：癌细胞是否有雌激素、孕激素和/或 HER2 受体
癌症基因检测（例如 Oncotype DX 检测）：对于部分乳腺癌，有多少/有哪些异常基因
等级的不同是因为癌细胞虽然看起来均为异常，但其中一些的异常程度比其他的要更高。如果癌细胞和正常细胞看起来差别不太大，则为高分化癌。如果癌细胞看起来非常异常，可认为是未分化或低分化。高分化癌的生长和扩散速度通常远远慢于未分化或低分化癌。医生将基于这些区别和显微镜下外观的其他区别，判断大部分癌症的等级。
癌细胞中的激素受体和基因突变会影响癌症对不同治疗的应答和预后情况。
乳腺癌的治疗
手术
放疗
系统性（全身）化疗
激素阻滞剂（影响激素的药物）
乳腺癌的治疗是在对女性病情进行彻底评估后开始。
治疗的方法取决于乳腺癌的分期及类型、癌症带有的受体。然而，因为不同类型的乳腺癌在生长速度、转移倾向及治疗反应性等方面各不相同，因此治疗较为复杂。此外，关于乳腺癌，仍有许多未知。因此，对于最适合某位患者的治疗方法，医生可能会产生不同意见。
患者自己及医生对于治疗方案的倾向性影响后续实际采取的治疗方案（共同决策）。患者在治疗前应详细询问自己癌症的情况包括已知的或者可能出现的情况，各种治疗方案的具体利弊。然后，可以根据不同治疗方案的优劣点选择或拒绝某种治疗方案。
医生同时要询问患者是否愿意加入乳腺癌新治疗方案的研究中。新的治疗方法旨于改善疾病的生存率或改善患者的生活质量。参与新治疗方法探索的患者应详细询问治疗方案的风险，可能的优点，以便于她们在完全知情的情况下进行选择。
治疗往往包括手术治疗，通常还包括放疗、化疗或者激素阻滞剂。有时，女性可以选择手术切除单侧或双侧的部分乳房或全部乳房。女性可转介至整形外科医生或重建外科医生，在同一次手术中移除癌变并重建乳房。
手术
切除癌性肿瘤和不同数量的周围组织。切除肿瘤有两种主要选择：
保乳手术加放疗
切除乳房（乳房切除术）
对于浸润性乳腺癌（IⅠ期或更高期别的癌）乳房切除术的治疗效果不如保乳手术+放疗好，保乳手术同样也可完整切除肿块。在保乳手术中，医生移除肿瘤和一些周围的正常组织，以降低可能含有癌症的组织留下的风险。
手术切除前，可通过化疗缩小肿瘤。保乳手术及乳房切除术。
保乳手术
保乳手术使尽可能多的乳房保持完整。但考虑到手术类型，对于医生而言，更重要的是确保切除整个癌肿，而不应冒险留下可能包含癌细胞的组织。
对于保乳手术，医生首先要确定肿瘤有多大，以及肿瘤周围需要切除多少组织(称为边缘)。边缘的大小取决于肿瘤相对于乳房的大小。然后手术切除肿瘤及其边缘。在显微镜下检查边缘组织，检查是否有癌细胞扩散到肿瘤外部。这些发现帮助医生决定是否需要进一步治疗。
各种术语(例如，乳房肿瘤切除术、宽切除术、四边形切除术)被用来描述切除了多少乳房组织。
通常在保乳手术后进行放疗。
保乳手术的主要优点是有可能保留乳房组织，以及手术后乳房的外观。如果肿瘤相对于整个乳房来说较大，则保乳手术的可行性较小。如果肿块过大，切除肿块及其周边的正常乳腺组织意味着切除绝大部分乳房。保乳手术更适用于肿块小的癌症。约15%的癌症患者保乳手术需切除的组织较少，患侧乳房的外形同健侧乳房的外形差别不大。然而，多数患者保乳手术后患侧乳房或多或少的缩小且乳房外形有所改变。
如果可以在保乳手术和乳房切除术之间选择，女性应考虑每种选择。一些女性更喜欢保乳手术，因为她们认为失去乳房会带来难以忍受的情绪和身体体验，而保乳手术有助于保持身体形象。其他女性更倾向于乳房切除术，因为她们在所有乳房组织都被切除后感觉更舒适，或者因为如果她们进行乳房切除术，则可能不需要放疗。
在切除肿瘤前用化疗缩小肿瘤，可使一些女性能够进行保乳手术，而不是乳房切除术。
乳房切除术
乳房切除术是另一种主要的手术方式。有很多类型。在所有类型的乳房切除术中，所有乳腺组织均被切除，但保留或切除哪些其他组织以及数量多少因类型而异：
保留皮肤的乳房切除术留下乳房下的肌肉和足够覆盖伤口的皮肤。这样的手术使乳房重建更简单。腋窝淋巴结未切除。
保留乳头的乳房切除术与保留皮肤的乳房切除术相同，除此之外，它会留下乳头和乳头周围的色素皮肤区域(乳晕)。
单纯乳房切除术会留下乳房下的肌肉（胸肌）和腋窝的淋巴结。
乳房改良根治术是指切除部分腋窝淋巴结，但保留乳房下方的肌肉。
乳房根治术包括切除腋窝和乳房下肌肉的淋巴结。该手术很少做，除非癌症已浸润乳房下方的肌肉。
淋巴结评估
医生评估淋巴结，以确定肿瘤是否转移到腋窝淋巴结。如果在淋巴结中发现了癌肿，那么癌症其他部位转移的可能性更大。在这种情况中，可能需要不同治疗方法。
淋巴管网及淋巴结（淋巴系统）回流乳房内（和其他身体区域）的组织液。淋巴结能够收集此液体中的外来或异常细胞（如细菌或癌细胞）。因此，乳腺癌细胞通常会进入乳房附近的淋巴结，例如腋窝淋巴结。外来或异常细胞通常会被破坏。但有时癌细胞在淋巴结中继续生长，或通过淋巴结进入淋巴管，并播散到身体其他部位。
医生首先触摸腋窝，检查肿大的淋巴结。根据医生的检查结果，可能会进行以下一项或多项检查：
超声检查，用于查看可能肿大的淋巴结
活检（切除淋巴结，或者使用超声检查指导针的位置，用针取组织样本）
腋窝淋巴结清扫术： 切除多个（通常为10至20个）腋窝淋巴结
前哨淋巴结清扫术： 仅切除癌细胞最有可能播散到的淋巴结
如果医生扪及腋窝淋巴结肿大，或者不确定淋巴结是否肿大，进行超声检查。如果检测到增大的淋巴结，将针插入其中以取出待检查的组织样本(细针抽吸或芯针活检)。使用超声检查指导针的位置。
如果活检发现癌肿，可能需要手术切除腋窝淋巴结（进行腋窝淋巴结清扫术）。切除多个腋窝淋巴结，即使其中包含癌细胞，也无法帮助治愈癌症。但是，这却有助于医生决定使用什么治疗。术前化疗（称为新辅助化疗）后再次评估腋窝淋巴结。
如果超声检查后的活检未发现癌细胞，进行前哨淋巴结活检，因为即使活检样本中没有癌细胞，癌细胞可能存在于淋巴结的其他部位。前哨淋巴结活检通常作为切除癌症手术的一部分进行，例如乳房肿瘤切除术或乳房切除术。它使医生能够识别和检测与乳腺癌相关的最重要淋巴结。如果该淋巴结不是癌性的，则女性不需要进行更广泛的手术来切除所有腋窝淋巴结。
对于前哨淋巴结活检，医生在乳房内注射蓝色染料和／或放射性物质。这些物质可绘制从乳房到第一个腋窝淋巴结的路径。然后，医生在腋窝做一个小切口，寻找一个看起来发蓝和／或发出放射性信号的淋巴结（通过手持设备检测）。癌细胞最有可能播散到这个淋巴结。这个淋巴结称为前哨淋巴结，因为它是首先警示癌症已播散的淋巴结。医生切除这个淋巴结，并送到实验室检查癌症。一个以上的淋巴结可能呈蓝色和／或发出放射性信号，因此被视为前哨淋巴结。
如果前哨淋巴结中不含癌细胞，那么就不需切除其他的淋巴结。
如果前哨淋巴结中包含癌细胞，可根据不同因素，进行腋窝淋巴结清扫术，如
是否计划行乳房切除术
有多少前哨淋巴结，癌症是否已经扩散到淋巴结之外
有时在切除肿瘤的手术中，医生发现癌症已经扩散到淋巴结，需要腋窝淋巴结清扫。在手术之前，如果癌症已经扩散到淋巴结，可能会询问患者是否愿意让外科医生做更广泛的手术。否则，如果需要，应之后进行第二次手术。
因为淋巴结切除往往影响局部组织体液的回流。结果导致局部液体积聚，导致局部手或手臂持续的肿胀（淋巴水肿）。手术后，发生淋巴水肿的风险持续终生。手臂和肩部运动可能受限，需要物理治疗。切除的淋巴结越多，淋巴水肿越严重。前哨淋巴结活检引起的淋巴水肿比腋窝淋巴结清扫术少。
淋巴水肿可由经特殊培训的治疗师进行治疗。他们会指导患者进行按摩（能促进积液的吸收），如何运用绑带（利于防止液体再次积聚）。患侧手臂应尽量正常活动，但是健侧手臂应行负重的运动。患者应每日训练患侧手臂，夜间则应用绑带治疗。
如果已切除淋巴结，可建议患者不要让医疗保健专业人员在患侧手臂的静脉中插入导管或针，不要测量该手臂的血压。这些检查会使淋巴水肿更易出现或加剧。还会建议患者，如果要从事可能会擦伤或损伤术侧手部和手臂皮肤的工作，应佩戴手套。避免受伤和感染有助于降低出现淋巴水肿的风险。
切除淋巴结后可能出现的其他问题包括暂时或持续的麻木感、持续的烧灼感和感染。
什么是前哨淋巴结
淋巴管网及淋巴结回流乳房内的组织液。淋巴结的作用就是阻止此液体中的外来或异常细胞（如细菌或癌细胞）。有时癌症细胞能通过淋巴进入淋巴管，并播散到身体其他部位。
虽然乳腺组织液最终流入许多淋巴结，但通常首先会流经一个或几个周围的淋巴结。此类淋巴结称为前哨淋巴结，因为它们是首先警告癌细胞已转移的淋巴结。
乳房再造术
重建可在乳房切除术同时或之后进行。
女性应该在治疗的早期咨询整形外科医生来计划乳房再造手术。重建的时间不仅取决于患者的喜好，还取决于其他需要的治疗。例如，如果放射治疗是在重建手术之前进行的，那么重建选项是有限的。一种选择是将癌症（肿瘤）手术和整形手术相结合的肿瘤整形性乳房手术。这种类型的手术旨在切除乳房中的所有癌症，并保留或恢复乳房的自然外观。
大多数情况下，手术方式为
插入植入物（硅胶或盐水）
使用女性身体其他部位的组织重建乳房
医生通常会在下腹部肌肉取得乳房重建所需的组织。或者，也可使用下腹部的皮肤和脂肪组织（而非肌肉组织）重建乳房。
插入植入物之前，医生使用类似球囊的组织扩张器拉伸剩余胸部皮肤和肌肉，为乳房植入物留出空间。在乳房切除术过程中，组织扩张器放在胸肌下方。扩张器带有一个小活瓣，医疗保健专业人员可通过皮肤插入针，从而接触到该活瓣。在接下来几周内，定期通过活瓣注射盐水溶液（生理盐水），每次将扩张器扩张一点点。完全扩张后，手术取出扩张器，插入植入物。
或者，从患者身体（如肌肉和皮下组织）切除的组织可用于重建。这些组织可取自腹部、背部或臀部，并移至胸部，以形成乳房的形状。
乳头和周围皮肤通常在之后进行的另一次手术中重建。可使用多种技术。包括使用取自患者身体的组织和纹身。
也可以进行手术来改变(增大、缩小或抬起)另一个乳房，使两个乳房匹配。
重建乳房
由普通外科医生切除乳房肿瘤和周围乳腺组织（乳房切除术）后，整形外科医生可重建乳房。硅胶或者盐水植入物可作为填充材料。或者进行一个更为复杂的手术，即从患者躯体切取部分组织，通常是腹部、臀部或背部。
重建可与乳房切除术同时进行（需要麻醉更长时间），或之后进行（需要二次麻醉）。
乳头和周围皮肤的重建之后完成，通常在医生诊室内进行。不需要全身麻醉。
很多女性接受重塑手术后乳房的外观看起来较接受放疗的乳房看起来要自然得多。
如果要行硅胶或者盐水类的植入物那么就要求乳腺癌手术中有足够的皮肤留存，植入物表面的皮肤感觉是相对正常的。如果用自体组织填充，那么皮肤的感觉可能消失但重塑后乳房的触感同正常乳房相似。如果用自体组织填充，那么皮肤的感觉可能消失。但是，与硅胶或盐水植入物相比，自体组织的触感更像乳腺组织。
硅胶有时会从袋中漏出。这样植入物会变得很硬，导致不适且影响外观。同样，硅胶可能进入血液。
有些患者可能担心漏出的硅胶是否到机体其他部位导致癌症或者导致其他疾病如系统性红斑狼疮。但是因为有此可能，因此此植入物已逐渐少用于丰胸手术，特别是无乳腺癌病史的女性。
切除无癌变乳房
部分乳腺癌女性患者的对侧乳房（无癌变的乳房）有很高的乳腺癌患病风险。医生可能会建议这些女性在另一侧乳房出现癌症之前切除该乳房。该手术称为预防性对侧乳房切除术。这种预防性手术可能适用于任何以下情况的女性：
存在增加乳腺癌患病风险的遗传性基因突变（如 BRCA1 或 BRCA2 突变）
至少两位近亲属（通常为一级亲属）患有乳腺癌或卵巢癌
30 岁以下的女性接受胸部放疗
原位小叶癌（非浸润性）
对于单侧乳房患有原位小叶癌的女性，任一侧乳房出现侵袭性癌症的可能性等同。因此，这些患者消除乳腺癌风险的唯一方式是切除双侧乳房。一些患者，尤其是浸润性乳腺癌风险高的患者，选择该方案。
预防性对侧乳房切除术的优点包括：
有增加患病风险的基因突变的乳腺癌女性患者生存期更长，对 50 岁以下确诊乳腺癌的女性患者可能也有同样益处
治疗后所需的繁冗随访影像检查可减少
部分女性可降低焦虑
该手术的缺点包括：
并发症风险加倍
部分女性不进行预防性对侧乳房切除术，而是选择让其医生密切监控乳房癌症情况，例如通过影像检查。
放疗
放疗用于杀死肿块切除范围周边或肿块切除部位残留的癌细胞，包括邻近的淋巴结。
如果存在以下情况，则行乳房切除术后放疗：
肿瘤为 5 厘米（约 2 英寸）或更大。
癌症已扩散到一个或多个淋巴结。
在这种情况下，乳房切除术后的放疗可降低胸壁和附近淋巴结癌症复发的发生率，并增加生存几率。
保乳手术后的放疗可显著降低原发肿瘤附近和附近淋巴结中的乳腺癌的复发率，并可改善总生存期。但是，如果 70 岁以上的女性接受了乳房肿瘤切除术，并且癌症有雌激素受体，则可能不需要放疗，因为放疗不会显著降低这些女性的复发风险或提高生存几率。
放射治疗的副作用包括乳房肿胀、治疗区域皮肤发红和起泡以及疲劳。这些副反应作用通常在放疗结束后数月至一年的时间里逐步消失。约少于5%的放疗患者发生肋骨骨折并导致轻微不适。在放疗结束后6-～18个月，约1%的患者有轻微的肺部感染。感染导致干咳及体力活动时呼吸困难等不适症状可持续6周。放疗后可能出现淋巴水肿。
化疗和激素阻滞剂（他莫昔芬和芳香酶抑制剂）
化疗和激素阻滞剂（影响激素的药物，如他莫昔芬或芳香酶抑制剂）可以抑制全身癌细胞的生长。
为了决定是否使用化疗治疗，医生会评估有关患者及其乳腺癌的一些因素，并与患者讨论风险和获益。医生考虑的因素包括
癌症是否已经扩散到淋巴结
女性是处于绝经前还是绝经后
雌激素受体和孕酮受体的检测结果
人表皮生长因子 2 (HER2) 致癌基因的检测结果
癌症基因检测（例如 Oncotype DX 检测）
对于患有浸润性乳腺癌的女性，化疗和/或激素阻滞剂通常在手术后不久开始。这些药物持续使用数月或数年。有些药物，例如他莫昔芬，可持续运用5至10年。如果肿瘤大于 5 厘米（约 2 英寸），可以在手术前开始化疗或使用激素阻滞剂。这些药物可以延缓或预防大多数女性癌症的复发，并延长一些女性的生存期。
对癌细胞的基因物质进行分析（预测性基因检测）可有利于预测哪些癌症对化疗或激素阻滞剂敏感。
如果女性患有乳腺癌伴雌激素和孕激素受体，但没有 HER2 受体且淋巴结未受影响，则她们可能不需要化疗。单用激素阻滞剂可能就足够了。
激素阻滞剂（内分泌疗法）
激素阻滞剂可影响雌激素或孕激素作用，这些激素可刺激有雌激素和/或孕激素受体的癌细胞生长。当癌细胞中有这些受体时，可使用激素阻滞剂，而非化疗。当癌细胞同时具有雌激素和孕激素受体时，激素阻滞剂的益处最大，当仅存在雌激素受体时，激素阻滞剂的益处差不多一样大。当仅存在孕激素受体时，获益极小。
内分泌疗法使用的药物包括他莫昔芬和芳香酶抑制剂。
他莫昔芬： 口服的他莫昔芬是一种选择性雌激素受体调节物。它与雌激素受体结合，可防止雌激素刺激乳腺组织。在雌激素受体阳性癌症女性患者中，连续 5 年服用他莫昔芬可使生存率增加大约 25%，而连续服用 10 年则更加有效。他莫昔芬会增加腿部和肺部血栓的风险。它还会增加子宫内膜形成息肉（子宫内膜息肉）的倾向，这可能导致子宫异常出血，并增加患子宫癌（子宫内膜癌）的风险。因此，如果服用他莫昔芬的女性阴道出血模式异常，则应该去看医生。
芳香化酶抑制剂： 这些药物（阿那曲唑、依西美坦、来曲唑）均可抑制芳香化酶（芳香化酶的作用是能将一些激素转化为雌激素），因此有抑制雌激素产生的作用。对于绝经后女性，这些药物可能较他莫昔芬更有效。芳香化酶抑制剂可能增加骨质疏松和骨折的风险，并常导致阴道干燥。有时，绝经前女性需要服用抑制卵巢功能的药物（如亮丙瑞林）联合芳香酶抑制剂治疗；这称为卵巢抑制。
化疗
化疗的目的在于杀死快速生长的细胞或者延缓它们的倍增。单纯运用化疗很难治愈乳腺癌。必须同手术或放疗同时运用。化疗通常是周期性静脉给药。有时口服给药。较为常用的方法是1天给药，后续恢复2周或数周后再次给药。多药联合化疗较单药化疗有效。化疗的选择部分取决于有无在附近的淋巴结检测到癌细胞。
常用化疗药物包括环磷酰胺、多柔比星、表柔比星、5-氟尿嘧啶、甲氨蝶呤和紫杉醇（参见化疗）。
不同化疗副作用不尽相同（例如呕吐、恶心、脱发和乏力）。因为化疗能杀伤卵巢里的卵细胞，因此可导致不孕，提前绝经。化疗也可抑制骨髓中血细胞的生成，从而造成贫血或出血，或增加感染风险。因此，可使用非格司亭或聚乙二醇非格司亭等药物刺激骨髓生成血细胞。
HER2 靶向疗法
曲妥珠单抗和帕妥珠单抗是一种称为抗 HER2 药物的单克隆抗体。只有当癌细胞有太多HER2受体时，它们才与化疗一起用于治疗转移性乳腺癌。这些药物与 HER2 受体结合，从而有助于防止癌细胞增殖。有时这两种药物均使用。曲妥珠单抗通常使用一年。这两种药物都会削弱心肌。所以医生在治疗期间监控心脏功能。
治疗非浸润性癌(0期)
（另请参见基于类型和分期的乳腺癌治疗表。）
对于原位导管癌，治疗通常包括以下内容中的一项：
乳房切除术
切除肿瘤和大量周围正常组织（乳房肿块切除术），行或不行放疗
雌激素受体阳性或孕激素受体阳性的导管原位癌女性患者也可在治疗中使用激素阻滞剂。
小叶原位癌 (LCIS) 不是癌症，但会导致乳腺中的泌乳腺体（小叶）形成异常细胞。LCIS 患者患乳腺癌的风险增加。LCIS 的治疗包括以下几点：
典型小叶原位癌：手术切除以检查癌症，如果没有检测到癌变，随后密切观察，有时使用他莫昔芬、雷洛昔芬或芳香酶抑制剂，以降低发展成浸润性癌症的风险
原位多形性小叶癌：手术切除异常区域，有时使用他莫昔芬或雷洛昔芬，以降低发展成浸润性癌症的风险
随访包括每6-～12个月进行一次体格检查，随访5年。虽然浸润性乳腺癌可能会发展，但发展的浸润性癌症通常不会快速增长，通常可以得到有效治疗。此外，由于两侧乳房出现浸润性癌的几率相等，因此对于小叶原位癌患者，消除乳腺癌风险的唯一方法是切除两侧乳房（双乳切除术）。一些患者，尤其是浸润性乳腺癌风险高的患者，选择该方案。
小叶原位癌患者通常连续 5 年服用他莫昔芬，这是一种激素阻断药物。此药可降低，但不能消除，患浸润性癌的风险。绝经后女性可以服用雷洛昔芬，或者有时服用芳香酶抑制剂。
早期浸润性癌症的治疗（I 期和 II 期）
对于肿瘤局限在乳房内且可能有或无附近淋巴结转移的乳腺癌患者，几乎都需要手术治疗，以尽可能切除癌细胞侵犯的组织。可以进行以下一项手术：
保乳手术（乳房肿块切除术），随后进行放疗
乳房切除术伴或不伴乳房再造
初始手术可能包括腋窝淋巴结清扫术（从腋窝切除多个淋巴结）或前哨淋巴结活检术（切除最接近乳房的淋巴结或最靠近乳房的前几个淋巴结）。
保乳手术（而非乳房切除术）仅用于治疗肿块较小的癌肿，因为手术范围必须包括肿块及周围一些正常的乳腺组织。
手术后，根据对肿瘤的分析，女性可接受化疗、激素阻滞剂、抗 HER2 药物或联合治疗。
手术前女性可能接受化疗（称为新辅助化疗）有几个原因。如果肿瘤附着在胸壁上，化疗可能有助于消除肿瘤。如果乳腺癌肿瘤相对于乳房其余部位较大，化疗也有助于缩小肿瘤。这增加了进行保乳手术的机会。
对于没有雌激素、孕激素和 HER2 受体的乳腺癌（称为三阴性乳腺癌）和仅具有 HER2 受体的癌症，也可能考虑采用新辅助化疗。
治疗局部晚期癌症（III 期）
对于已扩散到较多淋巴结的乳腺癌，可以进行以下治疗：
手术前使用药物，通常是化疗药物，以缩小肿瘤
保乳手术或乳房切除术
通常术后需行放疗
手术后使用化疗、激素阻滞剂或两者兼用
手术后是否使用放疗和/或化疗或其他药物取决于许多因素，例如：
肿瘤的大小
更年期是否已经发生
肿瘤是否有激素受体
有多少淋巴结含有癌细胞
治疗远处转移癌（Ⅳ 期）或复发癌症
已经扩散到淋巴结以外的乳腺癌无法治愈，但是多数女性患者仍有至少 2 年的生存时间，有部分患者甚至生存 10 至 20 年。治疗反应取决于肿瘤生物学，但可以缓解症状并改善生活质量。然而，有些治疗有较严重的并发症。因此，决定是否接受治疗，如果接受，选择哪种治疗，可能高度依赖于个人的决定。
治疗的选择取决于以下几点：
癌细胞是否有雌激素或孕激素受体
癌症扩散前缓解了多长时间
癌症扩散到了多少器官和身体的多少部位(转移的地方)
患者是绝经后还是仍在经期
如果癌症引起症状（疼痛或其他不适），女性通常接受化疗或激素阻滞剂治疗。癌性疼痛予镇痛治疗。其他症状也给予相应药物以缓解。如果无法进行治愈性治疗，则给予减轻症状的治疗（称为姑息治疗）。
当癌症具有以下特征时，激素阻滞剂（内分泌疗法）优于化疗：
癌症为雌激素受体阳性。
癌症在诊断和初始治疗后 2 年内未复发。
癌症不会立即危及生命。
不同的内分泌疗法用于不同的情况：
他莫昔芬：他莫昔芬通常是绝经前女性的首选激素阻滞剂。
芳香化酶抑制剂： 对于患有雌激素受体阳性乳腺癌的绝经后女性，使用芳香化酶抑制剂（如阿那曲唑、来曲唑和依西美坦）进行第一次治疗可能比他莫昔芬更有效。
孕激素： 当芳香化酶抑制剂和他莫昔芬不再有效之后，可使用这些药物，如甲羟孕酮或甲地孕酮。
Fulvestrant： 如果他莫昔芬治疗效果差可用此药。它能破坏癌细胞表面雌激素受体。
或者，对于绝经前期女性，手术切除双侧卵巢或者药物去势（如布舍瑞林、戈舍瑞林或亮丙瑞林）可抑制雌激素生成。这些疗法可以和他莫昔芬或芳香酶抑制剂一起使用。
曲妥珠单抗可用于治疗已扩散到全身的 HER2 受体阳性癌症。曲妥珠单抗可单独使用，也可与化疗药物（如紫杉醇）、激素阻滞剂或帕妥珠单抗（另一种抗 HER2 药物）一起使用。
酪氨酸激酶抑制剂（例如拉帕替尼和奈拉替尼）是另一种抗 HER2 药物，可阻断 HER2 活性。
在某些情况下，可以使用放射疗法代替药物或在药物之前使用。例如，如果仅有一个地方有转移，而且位于骨，对于转移骨的放疗是唯一的治疗。对于有骨转移的乳腺癌，放疗是最有效的治疗。对于已转移至脑部的癌症，这也是最有效的治疗。
可进行手术，切除身体其他部位（如脑部）的单一肿瘤，因为此类手术可缓解症状。可进行乳房切除术（切除乳房）以缓解症状。但当癌症已转移到身体其他部位且已治疗并得到控制时，切除乳房是否有助于延长寿命仍然未知。
双膦酸盐（用于治疗骨质疏松症），例如帕米膦酸盐或唑来膦酸盐，可减少骨痛和骨丢失，并可预防或延缓癌症扩散至骨骼时可能导致的骨骼问题。
依据乳腺癌症类型和分期治疗
类型
可行的治疗方案
乳腺导管原位癌（癌症局限于乳腺导管）
乳房肿块切除术（保乳手术，切除肿瘤和周围组织）或乳房切除术
有时使用激素阻滞剂（药物，如他莫昔芬或芳香酶抑制剂，可影响激素）
典型小叶原位癌（局限于乳房泌乳腺的异常细胞）
有时进行手术以检查癌变
如果未检测到癌变，进行常规乳房检查及乳房 X 线摄影
他莫昔芬或雷洛昔芬或芳香酶抑制剂(如阿那曲唑、依西美坦或来曲唑)来降低浸润性癌症的风险
极少的情况下，行双乳切除术（切除两侧乳房）以防止发生浸润性癌
原位小叶癌，多形性(不同于经典类型，它导致浸润性癌)
手术切除异常区域和周围部分组织
有时使用三苯氧胺或雷洛昔芬尝试阻止癌症发展
I及II期（早期）乳腺癌
乳房肿块切除术，随后进行放疗
乳房切除术伴或不伴乳房再造
术后使用化疗、激素阻滞剂、抗 HER2 药物（如曲妥珠单抗）或联合治疗
有时使用新辅助疗法（术前化疗）可减少肿瘤大小，并优化保乳手术的机会
III期（晚期）癌（包括炎性乳癌）
通常化疗或有时术前使用激素阻滞剂来缩小肿瘤
在可以完整切除小肿块的前提下行乳房肿块切除术或者乳房切除术
通常术后需行放疗
有时使用化疗、激素阻滞剂或两者兼用
IV 期（转移性）癌症或复发的癌症
对于雌激素受体阳性肿瘤，使用激素阻滞剂或切除或抑制卵巢
化疗
对于 HER2 受体阳性肿瘤，使用曲妥珠单抗，有时与帕妥珠单抗联用
以下情况行放疗：
对于骨转移，静脉注射双膦酸盐(如唑来膦酸盐或帕米膦酸盐)以减少骨痛和骨丢失
特殊类型乳腺癌的治疗
对于炎性乳癌，治疗通常包括放疗和化疗。也会经常行乳房切除术。
对于乳房 Paget 病，治疗方法与其他类型的乳腺癌类似。治疗方法通常包括简单的乳房切除术或保乳手术加淋巴结清除。通常在保乳手术后进行放疗。少数情况下，只会清除乳头及周围正常组织。如果还存在另一种乳腺癌，则基于该类型的乳腺癌进行治疗。
对于叶状肿瘤，治疗通常包括切除肿瘤和大量周围正常组织（肿瘤周围至少 1 厘米 [0.4 英寸]），即宽切缘。如果肿瘤相对于乳房而言较大，可实行单纯的乳房切除术，以切除肿瘤及宽切缘。叶状肿瘤是否复发取决于无瘤边缘有多宽，以及叶状肿瘤是非癌性的还是癌性的。癌性叶状肿瘤可转移至远处部位，如肺、骨或脑。治疗转移性叶状肿瘤的建议不断更新，但放疗和化疗可能有用。
保留生育功能
后续诊疗
第一阶段治疗完成后，通常每年进行后续体格检查，包括乳房、胸部、颈部和腋窝检查。常规行乳房 X 线摄影及乳房的自我检查仍很重要。患者应及时告知医生下列症状：
乳房有无肿块或其他变化
乳头或分泌物的变化
疼痛 - 例如手臂或脊柱疼痛
腋窝肿胀
有无纳差食欲缺乏或体重减轻
胸痛
慢性干咳
异常的阴道流血
严重头痛
视力模糊
头晕或平衡问题
麻木或无力
看似不正常或持续存在的任何症状
胸片、血液学检查，骨扫描及CT检查都不需要。
乳腺癌治疗的结果改变了患者的生活。来自家人及朋友的帮助及支持患者。咨询可能会有帮助。
乳腺癌的预后
一般来说，女性的预后取决于
肿瘤的大小
癌症的类型
是否已经扩散到淋巴结或其他器官
（另见国家癌症研究所的监测、流行病学和最终结果 (SEER) 计划。）
含有癌细胞的淋巴结的数量和位置是决定癌症能否治愈的主要因素之一，如果不能治愈，患者还能活多久。
乳腺癌的5年生存率 （在确诊后 5 年内存活的女性的百分比）是
99%，如果癌症保持在原来的位置（局部）
86%，如果癌症已经扩散到附近的淋巴结，但没有进一步扩散（区域性）
29%，如果癌症已经扩散到远处（转移）
58%，如果尚未进行全面评估且癌症尚未分期
如果乳腺癌患者符合以下任何条件，则预后往往较差：
在二三十岁时被诊断出患有乳腺癌
肿瘤较大
具有快速分裂细胞的癌症，例如边界不明确的肿瘤或分散在整个乳房的癌症
肿瘤中没有雌激素或孕激素受体
肿瘤中含有太多HER2受体
BRCA1 基因突变
在美国，非西班牙裔黑人女性的乳腺癌死亡率高于非西班牙裔白人女性。
带有BRCA2基因突变可能不会使现有癌症产生更糟糕的结果。但是，带有任何BRCA基因突变都会增加第二次患乳腺癌的风险。