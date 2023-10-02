卵巢癌、输卵管癌和腹膜癌

卵巢癌是发生在卵巢的癌症。它与输卵管癌和腹膜癌有关，前者发生于从卵巢到子宫的管道中，后者是发生于腹部内表面的癌症。这些癌症通常在晚期才被确诊。

卵巢癌在扩散之前，可能不会出现症状。

如果医生怀疑卵巢癌，会进行血液检查、超声检查、磁共振成像或计算机断层扫描。

通常双侧卵巢，双侧输卵管，子宫均需手术切除。

术后需行化疗。

（也请参见女性生殖系统癌症概述。）

卵巢癌主要发生于 50 至 70 岁的女性。在美国，卵巢癌是第二常见的妇科癌症，大约 70 名女性中有 1 名患此病。它是女性癌症死亡的第五大常见原因，美国在 2023 年估计有 19,710 例新发病例和 13,270 例死亡病例。

由于卵巢和输卵管的癌症有许多共同特征（症状、诊断和治疗），因此它们通常被一起考虑。发于输卵管的癌症很罕见。

女性内生殖器官定位

有很多类型的卵巢癌。有很多类型的卵巢癌，他们源于卵巢的不同类型的细胞。起源于卵巢表面的癌症（上皮癌）占 90% 以上。其他类型的癌起源于生殖细胞或结缔组织。生殖细胞肿瘤通常发生在 30 岁以下的女性。

有时癌肿起源于身体其他部位，而转移到卵巢。

卵巢癌可通过下列方式扩散：

直接扩散到周围区域

通过脱落的癌细胞进入腹腔

通过淋巴系统到达盆腔和腹部的其他部位

不太常见的是，通过血流，最终出现在身体的远处部位，主要是肝脏和肺部

卵巢癌的风险因素 卵巢癌的高危因素： 老年（最重要的因素）

有患卵巢癌的一级亲属（母亲、姐妹或女儿）

未生育子女

第一次生孩子时间晚

月经初潮早

绝经晚

患有子宫癌、乳腺癌或大肠癌（结肠癌），或家庭成员患有上述其中一种癌症 口服避孕药能显著降低疾病的发生风险。 约 15% 的卵巢癌病例与 BRCA1 和 BRCA2 基因突变相关，这些基因突变也与一些乳腺癌相关。当这些基因发生突变或其他罕见的基因发生突变时，卵巢癌和乳腺癌往往会在家族中发生。此类癌症有时称为遗传性乳腺癌-卵巢癌综合征。对于具有 BRCA1 突变的女性，患卵巢癌的终生风险是 20% 到 40%。具有 BRCA2 突变的女性患癌风险会轻微增加。BRCA1 和 BRCA2 基因在德系犹太女性中较一般人群中更常见。

卵巢癌的症状 卵巢癌会导致患侧卵巢增大。年轻女性卵巢增大可能是由非癌性液性囊（卵巢囊肿）引起的。然而发生于绝经后的卵巢增大则可能提示卵巢癌。 许多患者早期无症状，等到卵巢癌晚期才出现症状。当出现症状时，通常是一般性的症状。它们包括腹部不适、腹胀、食欲不振、较快产生饱胀感、排便习惯改变和尿频。 最终，腹部可能会膨胀，因为卵巢增大或液体积聚在腹部（称为腹水）。到出现腹部胀大的症状时常伴发盆腔部位下腹痛、贫血及体重下降。 较少见的是，生殖细胞肿瘤或纤维细胞肿瘤能产生雌激素，这些雌激素会导致子宫内膜增生过长及乳腺增生。或者这些肿瘤可能产生雄性激素（雄激素），导致体毛过度生长，或者产生类似甲状腺激素的激素，导致甲状腺过度活跃（甲状腺功能亢进）的症状。

卵巢癌的诊断 超声检查

有时，需要进行计算机断层扫描或磁共振成像检查

血液化验 早期诊断卵巢癌非常困难，因为症状通常要等到癌症相当大或已经扩散到卵巢之外才会出现，并且因为许多不太严重的疾病也会引起类似的症状。 如果医生在体检中发现卵巢增大或根据症状怀疑早期卵巢癌，首先要做超声检查。有时需行CT或者MRI检查，以鉴别卵巢囊肿或者是卵巢癌。如果怀疑是晚期肿瘤，术前应行 CT 或正电子发射体层摄影 (PET) 检查以确定肿瘤累及的范围。 如果患癌症的可能性很小，医生会定期对女性进行重新检查。 如果医生怀疑是癌症或者检查结果不清楚，通常进行血液化验，测定可指示有无癌症的物质（肿瘤标志物）水平，如癌抗原 125 (CA 125)。单独的异常肿瘤标志物水平不能确认癌症的诊断，但是当与其他信息结合时，它们可以支持诊断。 进行活检以确认卵巢癌的诊断，如果确诊，则确定癌症的类型。医生检查腹部和盆腔的卵巢和其他器官（检查扩散情况）。该手术有两种方式： 腹腔镜手术： 医生通常通过肚脐下方的小切口插入一根可弯曲的细可视导管（腹腔镜），尤其是如果他们认为癌症还未到晚期。他们使用穿过腹腔镜的仪器，有时在机器人的帮助下，从其他各种组织中采集样本，并检查卵巢和其他器官。因此获得的信息可帮助医生判断癌肿是否转移及转移程度（其分期）。也可使用腹腔镜切除卵巢，以治疗卵巢癌。

开腹手术： 如果医生认为癌症可能已发展到晚期，可在腹部做切口，直接检查子宫及周围组织。他们可判断癌症的分期并切除尽可能多的肿瘤。 医生会考虑推荐为任何诊断患有卵巢（或输卵管）癌的女性进行基因检测。医生还会询问家庭成员曾患的任何癌症。这些信息可以帮助医生识别更可能患有遗传性癌症的女性，例如由 BRCA 基因突变引起的癌症。 卵巢癌、输卵管癌和腹膜癌的分期 卵巢癌和输卵管癌分期手术包括切除子宫、卵巢和输卵管。 分期基于癌肿的扩散程度。分期从 I 期（早期）到 IV 期（晚期）： I期：癌症只发生在一侧或两侧卵巢或输卵管。

II期：癌症已经扩散到子宫或盆腔内的附近组织（包括内部生殖器官、膀胱和直肠）或仅发生在腹膜上。

III期：癌症已经扩散到盆腔之外的淋巴结和／或腹部的其他部位（例如肝脏或脾脏的表面）。

IV期：癌症已扩散到远处部位（例如，扩散到肺部）。

卵巢癌的治疗 通常切除卵巢、输卵管和子宫

切除所有受累的组织（减瘤手术）

通常化疗 手术的范围取决于卵巢癌和输卵管癌的类型和分期。 当卵巢和输卵管癌首次被确诊时，它们通常已扩散到整个腹部，所以治疗通常包括以下其中一项： 手术切除尽可能多的肿瘤，然后进行化疗

化疗，然后手术和进行更多化疗 对于大多数卵巢癌和输卵管癌，治疗包括切除卵巢和输卵管（输卵管卵巢切除术）和子宫（子宫切除术）。可以首先进行腹腔镜手术或机器人辅助腹腔镜手术，以确定更广泛的手术是否是有用的选择。如果不是，则开始化疗。 当肿瘤播散超出卵巢范围，肿瘤易侵犯的淋巴结及周边组织都应切除。该方法旨在切除所有可见的肿瘤。 如果女性患仅累及单侧卵巢的I期癌症，并且希望可以怀孕，医生可仅切除受影响的卵巢和输卵管。 对于已播散到身体其他部位的更晚期癌症，医生通常切除尽可能多的肿瘤，以延长寿命。这种手术叫做减瘤手术。然而，根据癌症扩散的部位和存在癌症的数量，患者可能会接受化疗而不是手术，或在手术前后接受化疗。 手术后，大多数侵袭性较低的 I 期上皮癌患者无需进一步治疗。对于其它其他类型的I期卵巢癌或对于分期完的卵巢癌，术后应行化疗。 大多数患有生殖细胞肿瘤的女性可通过切除受累的卵巢和输卵管联合两种或以上化疗药物来治愈。放疗很少使用。 晚期的卵巢癌通常会复发。所以在化疗后，医生通常会测定肿瘤标志物的水平（如 CA 125）。癌症标志物水平高通常意味着一些肿瘤仍然存在。 如果癌症在化疗似乎有效后复发，化疗将重复进行。可以使用许多不同的化疗药物或药物组合。

卵巢癌的预后 卵巢癌患者的预后基于分期。 当癌症更具侵袭性或手术无法切除所有明显异常的组织时，预后会更差。III 期或 IV 期卵巢癌患者的复发率约为 70%。