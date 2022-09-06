血色病是一种遗传性疾病，可使机体吸收过多的铁，导致铁在体内积聚并损伤器官。
在美国，超过 100 万人患有血色病。男性患者通常多于女性。这种疾病可能会致命，但通常可治疗。（也可参见铁超负荷概述。）
人们从食物中吸收铁。大部分的铁都包含在红细胞中。
铁可以积聚在身体的任何部位并造成损伤。
患者可能会出现肝脏疾病或糖尿病，或只是感觉疲劳。
血液检查会查明需要基因检测的患者，而通过基因检测可以确诊。
定期放血（静脉切开术）可以防止进一步损伤。
血色病的病因
血色病是遗传性疾病。它可能因几种不同的基因突变引起。
最常见的突变可导致
1 型血色病
1 型血色病与 HFE（稳态铁调节剂）基因突变有关。它最常见于北欧血统的人。患者必须从受累的父母双亲各继承一个突变基因。HFE 基因会生成可感知体内铁含量的蛋白质。基因突变促使身体从饮食中吸收过多的铁。
其他突变可导致类似的疾病
2 型血色病（有时称为幼年血色病）
3 型血色病（也称为转铁蛋白受体 2 [TFR2] 突变血色病）
4 型血色病（也称为膜铁转运蛋白病）
低转铁蛋白血症
血浆铜蓝蛋白缺乏症
TFR2 突变可损害身体控制铁吸收进入某些细胞的能力。虽然血色病的类型在不同年龄有所差异，但均表现出铁超负荷的症状和并发症。
血色病的症状
通常，症状会逐步进展，直至铁积聚过多才会发现这种疾病。在中年之前常常无症状。有时，最初症状不明确（如疲劳或虚弱），可能无法注意到，或可能归因于其他某种疾病。女性通常在绝经期后开始出现症状，发病原因是月经出血期间造成铁损失，怀孕期间对铁的需求增加。
症状可能各不相同，因为铁积聚可损害身体的任何部位，包括脑、肝脏、胰腺、肺或心脏。最初症状（特别是男性）可能为肝硬化的症状（因肝损伤所致）或糖尿病的症状（因胰腺损伤所致）。或者，最初症状（特别是女性）可能不明确并累及全身。疲劳就是一个例子。肝脏疾病是最常见的问题。也会出现以下问题：
许多男性的雄性激素水平下降。可能会出现勃起功能障碍。
血色病会使已经存在的神经系统疾病恶化。
临床摄影/科学图片库
血色病的诊断
血液化验
基因检测
有时进行肝活检或肝脏磁共振成像 (MRI)
可能很难根据症状诊断血色病。但血液检查可确定哪些患者需要进一步评估。这些检查测量以下物质在血液中的含量
铁
铁蛋白，储存铁的一种蛋白质
转铁蛋白，当铁不在红细胞内时，该蛋白可在血液中运载铁
如果铁蛋白水平和转铁蛋白中铁的百分比均较高，则通常会进行基因检测来确诊。可能需要进行肝脏活检和/或肝脏磁共振成像 (MRI)，以确定肝脏是否受损。
建议血色病患者接受基因检测，并且患者所有的一级亲属（兄弟姐妹、父母和子女）都应通过测定铁含量而接受血色病筛查。
血色病的治疗
了解更多信息
以下是可能对您有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资料中的内容不承担责任。
Hemochromatosis.org：提供关于血色病症状、诊断和治疗的教育和宣传
铁疾病研究所：提供有关致铁失衡疾病的信息，包括这些疾病的检测以及带病生活建议