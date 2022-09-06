血色病是一种遗传性疾病，可使机体吸收过多的铁，导致铁在体内积聚并损伤器官。

在美国，超过 100 万人患有血色病。男性患者通常多于女性。这种疾病可能会致命，但通常可治疗。（也可参见铁超负荷概述。）

人们从食物中吸收铁。大部分的铁都包含在红细胞中。

铁可以积聚在身体的任何部位并造成损伤。

患者可能会出现肝脏疾病或糖尿病，或只是感觉疲劳。

血液检查会查明需要基因检测的患者，而通过基因检测可以确诊。

定期放血（静脉切开术）可以防止进一步损伤。

血色病的病因 血色病是遗传性疾病。它可能因几种不同的基因突变引起。 最常见的突变可导致 1 型血色病 1 型血色病与 HFE（稳态铁调节剂）基因突变有关。它最常见于北欧血统的人。患者必须从受累的父母双亲各继承一个突变基因。HFE 基因会生成可感知体内铁含量的蛋白质。基因突变促使身体从饮食中吸收过多的铁。 其他突变可导致类似的疾病 2 型血色病（有时称为幼年血色病）

3 型血色病（也称为转铁蛋白受体 2 [ TFR2 ] 突变血色病）

4 型血色病（也称为膜铁转运蛋白病）

低转铁蛋白血症

血浆铜蓝蛋白缺乏症 TFR2 突变可损害身体控制铁吸收进入某些细胞的能力。虽然血色病的类型在不同年龄有所差异，但均表现出铁超负荷的症状和并发症。

血色病的症状 通常，症状会逐步进展，直至铁积聚过多才会发现这种疾病。在中年之前常常无症状。有时，最初症状不明确（如疲劳或虚弱），可能无法注意到，或可能归因于其他某种疾病。女性通常在绝经期后开始出现症状，发病原因是月经出血期间造成铁损失，怀孕期间对铁的需求增加。 症状可能各不相同，因为铁积聚可损害身体的任何部位，包括脑、肝脏、胰腺、肺或心脏。最初症状（特别是男性）可能为肝硬化的症状（因肝损伤所致）或糖尿病的症状（因胰腺损伤所致）。或者，最初症状（特别是女性）可能不明确并累及全身。疲劳就是一个例子。肝脏疾病是最常见的问题。也会出现以下问题： 青铜色皮肤

心力衰竭（偶尔）

关节疼痛，特别是手部

肝癌风险增加

不孕

甲状腺活动不足（‬甲状腺功能减退）

慢性疲劳 许多男性的雄性激素水平下降。可能会出现勃起功能障碍。 血色病会使已经存在的神经系统疾病恶化。 血色素沉着症（皮肤和关节变化） 图片 临床摄影/科学图片库

血色病的诊断 血液化验

基因检测

有时进行肝活检或肝脏磁共振成像 (MRI) 可能很难根据症状诊断血色病。但血液检查可确定哪些患者需要进一步评估。这些检查测量以下物质在血液中的含量 铁

铁蛋白，储存铁的一种蛋白质

转铁蛋白，当铁不在红细胞内时，该蛋白可在血液中运载铁 如果铁蛋白水平和转铁蛋白中铁的百分比均较高，则通常会进行基因检测来确诊。可能需要进行肝脏活检和/或肝脏磁共振成像 (MRI)，以确定肝脏是否受损。 建议血色病患者接受基因检测，并且患者所有的一级亲属（兄弟姐妹、父母和子女）都应通过测定铁含量而接受血色病筛查。