传统医学实践的重点是通过诊断和治疗已经出现症状和并发症的疾病来改善健康。相对的，预防性医疗护理强调在发病之初即开始预防；此外预防性护理强调在出现症状和并发症之前诊断疾病，而这时恢复的可能性最大。如能做到这些，预防医学可增进整体健康并减少医疗支出。
预防医学总体目标是降低个人发病、致残或早亡的机率。预防性医疗护理不是“一刀切”。针对每个人都要制定特定目标。具体目标在很大程度上取决于个人的风险状况，即基于年龄、性别、遗传背景、生活方式以及身体和社会环境等因素而出现某种疾病的风险。能增加发病风险的因素称为危险因素。
健康危险因素举例
分类
风险因素
饮食不平衡、不健康
基因组成，使人更容易患上特定疾病，例如心脏病、结肠癌、乳腺癌、宫颈癌、糖尿病、精神疾病或物质滥用障碍
环境压力如
静息生活方式（锻炼不足）
自然环境
因以下情况而无法维持安全的环境，例如：
种族和性别
男性：心脏病发作风险高于女性
黑人男性和女性：高血压风险高于白人男性和女性
社会环境
社区暴力
家庭暴力
高风险性行为（多名性伴侣，或未用避孕套）
与他人难以相处
结构性种族歧视
吸烟、雪茄或烟斗
咀嚼烟草
使用毒品
滥用酒精或处方药
未接受推荐的预防接种
超过根据升高和性别建议的体重，尤其是超出20%或更多
工作环境
潜在毒物（如石棉或电离辐射）、机械、电动工具、农具或其他可能危险器具
一些危险因素不受人为控制，如年龄、性别和家族史。其他的因素，如个人生活方式、自然环境和社会环境可被改善，而可能降低发病风险。另外，通过合理医疗护理可降低风险。
婴儿、年龄较大儿童和青少年接受的大部分医疗护理（确切而言为健康儿童护理）旨在鉴别风险因素和预防问题。例如，检查侧重于发现问题的早期征兆。例行的医疗保健还应当包括回顾免疫记录和对推荐疫苗的管理。医疗保健专业人员就父母如何预防儿童和青少年出现事故和损伤给出建议。
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美国预防服务工作组 (USPSTF) 发布的建议：美国预防服务工作组发布了关于各种筛查测试和特定疾病预防策略有效性的建议。这些建议基于对证据的系统性审查。