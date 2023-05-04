传统医学实践的重点是通过诊断和治疗已经出现症状和并发症的疾病来改善健康。相对的，预防性医疗护理强调在发病之初即开始预防；此外预防性护理强调在出现症状和并发症之前诊断疾病，而这时恢复的可能性最大。如能做到这些，预防医学可增进整体健康并减少医疗支出。

预防医学总体目标是降低个人发病、致残或早亡的机率。预防性医疗护理不是“一刀切”。针对每个人都要制定特定目标。具体目标在很大程度上取决于个人的风险状况，即基于年龄、性别、遗传背景、生活方式以及身体和社会环境等因素而出现某种疾病的风险。能增加发病风险的因素称为危险因素。

表格 健康危险因素举例 表格

一些危险因素不受人为控制，如年龄、性别和家族史。其他的因素，如个人生活方式、自然环境和社会环境可被改善，而可能降低发病风险。另外，通过合理医疗护理可降低风险。

婴儿、年龄较大儿童和青少年接受的大部分医疗护理（确切而言为健康儿童护理）旨在鉴别风险因素和预防问题。例如，检查侧重于发现问题的早期征兆。例行的医疗保健还应当包括回顾免疫记录和对推荐疫苗的管理。医疗保健专业人员就父母如何预防儿童和青少年出现事故和损伤给出建议。