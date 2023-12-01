下肢截肢的原因通常是意外事故（交通意外或争斗）或手术医治某种病症（动脉硬化或糖尿病造成的供血不足）。下肢截肢术的位置可在膝以下切除、膝以上切除或髋部切除，或者足或一个或多个足趾切除。

腿截肢术后，多数患者通常会装上义腿（下肢的假肢）。义腿由足趾和足组成，膝以上截肢时，还包括膝关节。电动假肢和微型计算机控制以及超能力器件配置的新型假肢使患者更精确控制假肢活动。

下肢截肢后的康复治疗包括整体调节、髋部和膝部伸展以及手脚肌肉强化锻炼。鼓励患者尽早开始借助平衡杆的站立和平衡锻炼。还需耐力锻炼。规定的特别训练根据是否为单腿或双腿截肢和截肢是在膝以上还是膝以下决定。

断肢附近或髋部或膝关节处的肌肉往往会缩短。截肢的肢体、髋关节或膝关节很容易发生挛缩，常因长期坐在椅子或轮椅上，或在床上时身体姿势不当造成。挛缩限制活动的范围。如果挛缩严重，假肢可能无法很好吻合，甚至可能丧失使用假肢的能力。治疗师或护士必须教授预防挛缩的方法。

治疗师会帮助人们学习如何适应残肢（残端），残肢会有一个收缩的自然过程。必须在残肢收缩后安装假肢。使用弹性收缩器或一天 24 小时戴绷带有助于残肢塑形并预防液体在组织中聚集。截肢后应及早装上临时义肢行走也可帮助残肢收缩。装临时假肢的患者可开始在平行杠间步行锻炼，然后发展成拿拐杖或扶杖走路，直到装上永久性假肢。有时患者使用有永久性部件的假肢，但却是临时的窝口和框架，因为一些部分是相同的，所以患者可以更快地适应新的部分。

如果在残肢停止收缩之前就做好了永久性假肢，为了舒适和步态适当，可能需调整假肢。制作永久性假肢的时间通常会在截肢后几个星期进行，让残肢有时间完全收缩。

患者使用假肢时，要教会患者使用假肢的基本知识：

怎样穿上假体

怎样脱下

怎样用它走路

如何保护假肢及残肢的皮肤

培训是一直持续的，最好是由一个专家组进行。物理治疗师设定一套锻炼计划来改善肢体的力量、平衡能力、柔韧性和心血管能力。治疗师教会患者如何用假肢行走。从辅助行走开始，进展到助行器辅助或使用扶杖。几周内，许多患者可不用拐杖行走。治疗师教会他们如何爬楼梯、上山和下山以及在不平坦的路面行走。年轻患者还要学会跑步和参加体育活动。膝关节以上截肢的患者、老年患者和虚弱或活动能力差的患者，假肢使用的进展缓慢并有限。

膝以上截肢者需要的假肢比膝以下截肢者的假肢重得多，而且控制假肢的膝部连接装置也更加精巧。膝以下截肢者，步行需要的力量比以前要多10%~40%，而膝以上截肢者则要多达60%~100%。