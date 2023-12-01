手术前，外科医生、假体专家、物理治疗师和需要截肢的人会一起讨论方案和目标。义肢矫形师是安装、调试人工肢体（假肢）的专家，对如何使用假肢提供指导。康复锻炼要在截肢前就开始进行。（也可见 康复概述和假肢概述。)
假肢由坚硬框架内的窝口、不同部件和表面材质构成。假肢的连接处使得假肢能附着在身体上。其不同部件包括末端器件（如人工手、足、手指或足趾）和人工关节。
手臂（上肢）截肢手术
大多数上肢截肢手术由事故引起。只有很少一部分是为了治疗某种疾病（如切除恶性肿瘤）而切除部分或全部上肢。上肢截肢术的位置可在手肘下切除、在手肘上切除或在肩部切除，也可以是手或一个或更多手指切除。
截肢术后，患者通常会装上义手（上肢的假肢）。假肢包含手指、一个钩子或假手、腕关节连接装置，对于肘关节以上的截肢，还包括肘关节。钩子或假手的活动可由肩部肌肉的活动控制。尽管大多数人宁可选择手的外观，但钩子或许更有用。控制手肘以上假肢比手肘以下假肢要复杂得多。最近，电动假肢和微型计算机控制（使用患者肌肉产生的能量）的假肢已开发出来，从而使患者可更好控制假肢活动。仿生组件可以使患者更好地发挥功能。
截肢手术的康复治疗包括整体调节锻炼、肩部和肘部的伸展和手臂肌肉的强化。耐力训练也是必要的。规定的特殊锻炼计划根据患者是否为单臂或双臂截肢，以及截肢是在手肘上部还是下部决定。患者学习如何利用假肢、协调设备或其他部位身体（如嘴或脚）来完成日常活动。
你知道吗……
下肢截肢手术
下肢截肢的原因通常是意外事故（交通意外或争斗）或手术医治某种病症（动脉硬化或糖尿病造成的供血不足）。下肢截肢术的位置可在膝以下切除、膝以上切除或髋部切除，或者足或一个或多个足趾切除。
腿截肢术后，多数患者通常会装上义腿（下肢的假肢）。义腿由足趾和足组成，膝以上截肢时，还包括膝关节。电动假肢和微型计算机控制以及超能力器件配置的新型假肢使患者更精确控制假肢活动。
下肢截肢后的康复治疗包括整体调节、髋部和膝部伸展以及手脚肌肉强化锻炼。鼓励患者尽早开始借助平衡杆的站立和平衡锻炼。还需耐力锻炼。规定的特别训练根据是否为单腿或双腿截肢和截肢是在膝以上还是膝以下决定。
断肢附近或髋部或膝关节处的肌肉往往会缩短。截肢的肢体、髋关节或膝关节很容易发生挛缩，常因长期坐在椅子或轮椅上，或在床上时身体姿势不当造成。挛缩限制活动的范围。如果挛缩严重，假肢可能无法很好吻合，甚至可能丧失使用假肢的能力。治疗师或护士必须教授预防挛缩的方法。
治疗师会帮助人们学习如何适应残肢（残端），残肢会有一个收缩的自然过程。必须在残肢收缩后安装假肢。使用弹性收缩器或一天 24 小时戴绷带有助于残肢塑形并预防液体在组织中聚集。截肢后应及早装上临时义肢行走也可帮助残肢收缩。装临时假肢的患者可开始在平行杠间步行锻炼，然后发展成拿拐杖或扶杖走路，直到装上永久性假肢。有时患者使用有永久性部件的假肢，但却是临时的窝口和框架，因为一些部分是相同的，所以患者可以更快地适应新的部分。
如果在残肢停止收缩之前就做好了永久性假肢，为了舒适和步态适当，可能需调整假肢。制作永久性假肢的时间通常会在截肢后几个星期进行，让残肢有时间完全收缩。
患者使用假肢时，要教会患者使用假肢的基本知识：
怎样穿上假体
怎样脱下
怎样用它走路
如何保护假肢及残肢的皮肤
培训是一直持续的，最好是由一个专家组进行。物理治疗师设定一套锻炼计划来改善肢体的力量、平衡能力、柔韧性和心血管能力。治疗师教会患者如何用假肢行走。从辅助行走开始，进展到助行器辅助或使用扶杖。几周内，许多患者可不用拐杖行走。治疗师教会他们如何爬楼梯、上山和下山以及在不平坦的路面行走。年轻患者还要学会跑步和参加体育活动。膝关节以上截肢的患者、老年患者和虚弱或活动能力差的患者，假肢使用的进展缓慢并有限。
膝以上截肢者需要的假肢比膝以下截肢者的假肢重得多，而且控制假肢的膝部连接装置也更加精巧。膝以下截肢者，步行需要的力量比以前要多10%~40%，而膝以上截肢者则要多达60%~100%。
残肢（残端）的护理
与假肢接受腔接触的皮肤必须得到护理并仔细检查，以防止皮肤破裂和皮肤感染（见残肢的皮肤护理）。
因为腿假肢仅用于行走，应在睡觉前摘除假肢。在睡觉时，应彻底检查残肢（检查时使用镜子），用温和的肥皂和温水洗净，彻底风干，然后涂敷干粉。
如果出现某些问题，应处理相应问题：
皮肤干燥：在残肢上涂抹羊毛脂或矿脂
过度出汗：涂抹无味止汗剂
皮肤发炎：立即清除刺激物，并涂敷干粉或低效力皮质类固醇霜或软膏
皮肤破损：伤口已经愈合前不要穿戴假肢，并去看医生
假肢与皮肤之间套上袜子和/或衬套。袜子和衬套应每天清洗，可使用温和的肥皂清洁窝口内部。
假肢通常不防水。如果任何部分变湿，则必须立即彻底干燥。但不应用加热以试图使其变干。如果穿戴假肢游泳或洗澡，则可购买可浸水假肢。
疼痛
手臂或腿截肢后，人们可能会感觉被截肢体似乎有疼痛感（幻肢疼痛）。这种疼痛真实，但定位错误。如果截肢前疼痛严重或持续时间很长，幻肢疼痛就更容易出现。截肢后不久，幻肢疼痛经常是较严重的，然后随着时间的推移而减轻。许多患者没有带假肢时（如夜间），幻肢疼痛更常见。如果手术时采用脊髓麻醉或全麻，这种疼痛的几率会减低。
一些患者有幻肢的感觉，并不疼痛但感觉截除的肢体还在。当患者有这种感觉时，患者可能站起来，然后又摔回去。这种事故常在晚上患者醒来去上厕所时发生。幻肢的感觉比幻肢疼痛更常见。
残肢本身可能引起疼痛。按摩残肢有时能缓解这种疼痛。疼痛可能是由于皮肤感染或磨损（皮肤破裂）所致。在这种情况下，可能需要去看医生。
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以下是可能对您有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资料中的内容不承担责任。
截肢者联盟：有助于预防四肢丧失，并为受四肢丧失影响的人士提供教育、支持和宣传的信息
美国退伍军人事务部：康复和假肢服务：有关提供医疗康复和假肢及感觉辅助服务，以促进残疾退伍军人健康、自理和生活质量的国家政策和计划的资源