与假肢接受腔接触的皮肤必须得到护理并仔细检查，以防止皮肤破裂和皮肤感染。皮肤破裂是指皮肤受损并形成水泡或疮。疼痛是出现问题的第一个迹象。初次感觉到不适时，应去除假肢并检查皮肤。
皮肤问题可能非常严重，非常有必要请医疗保健专业人员与假肢专家（设计、建模、制作和调节假肢的专家）一起合作评估和治疗。由于人们对复发的问题变得非常熟悉，他们能够鉴别哪种问题是次要的，并且按照自己的方式去处理。但是，任何不平常、持续、疼痛或令人发愁的情况都应该接受医疗保健专业人员的评估。
（另请参见假肢学概述。）
皮肤问题的危险因素
可降低下肢循环（如外周动脉疾病或糖尿病）并增加截肢风险的疾病也会增加截肢后皮肤破裂和感染的风险。
一些疾病（如糖尿病）和其他的疾病（如神经系统疾病）能够损害感觉疼痛和其他感觉的能力。具有这种疾病的人，当皮肤破裂或发生感染时，不会感到不舒适或疼痛，因此不会注意这些问题。这些人每天都应该数次摘掉假肢，检查皮肤是否发红和具有皮肤破裂或感染的其他迹象。其他人每天应该至少一次检查这些迹象。
当残肢具有某些特征时，更可能出现皮肤问题，包括骨骼末端的组织过多、皮肤松弛、皮肤烧伤、植皮、厚或深的疤痕以及骨骼末端凸起或尖锐点。
如果接受腔实现最佳贴合，那么皮肤问题就很轻微。但是，即使贴合良好，正常的肢体变化（例如肌肉收缩）和体液的日间差异也会改变残肢与接受腔的关系，并增加出现问题的风险。如果接受腔的上部太紧，则血液循环受阻，肢体会肿胀，这会增加远端残肢的压力，并有可能引起皮肤深层组织问题。如果接受腔太松，则会对四肢的末端施加过大压力，导致骨突出，导致皮肤问题。
皮肤破裂
皮肤破裂通常发生在皮肤上有压力和/或摩擦的地方，尤其是在皮肤表面向上或向下或侧向施加压力时。当皮肤弄湿或潮湿（例如出汗）时，风险更大。
皮肤破裂的第一个迹象是发红和灼热感，随后可能是疼痛、肿胀、水泡和溃疡。继续佩戴假肢会导致更严重的皮肤损伤，并可能导致皮肤感染。
尽管无法防止所有皮肤破裂，但是有几种措施可帮助防止或延迟皮肤破裂：
保持良好的残肢卫生：良好的卫生习惯包括用温和的肥皂清洗残肢，并每天彻底清洗 2 次（出汗多于正常水平的人应更频繁）；假肢专家可以提供专门为佩戴假肢的人设计的止汗产品
保持连接处和接受腔的贴合
保持稳定的体重：这是确保假肢继续贴合的最佳方法；即使是很小的体重变化也会影响贴合
全天吃健康饮食和饮水：这有助于控制体重并保持皮肤健康。
监测和控制血糖（针对糖尿病患者）
确保假肢实现最佳对齐（对于佩戴下肢假肢的人）
当人们发现皮肤破裂的迹象时，他们应该及时去看假肢专家，并在必要时调整假肢。如果可能，直到假肢调整好之前，人们都应该避免穿戴假肢。如果假肢不是原因，或者如果调整贴合不能解决问题，则医生需要进行医学评估。
皮肤感染
在正常、干燥、完整的皮肤中，细菌和真菌保持平衡。但是，与残肢皮肤相对的连接处（某种形式的凝胶层或塑料）会形成温暖潮湿环境，从而促进细菌和真菌生长以及感染的发生。潮湿的皮肤也容易破裂，使细菌容易进入人体。结果，感染可能扩散。
感染的迹象包括压痛、发红、溃疡和脓液。难闻的气味可能表示感染或卫生状况差。如果轻微细菌感染发展为蜂窝组织炎或产生脓肿，则患者可能发烧且不适。
任何感染迹象都需要由医生进行评估。以下症状需要立即评估，预防感染变得危及生命：
残肢感觉冷（表明循环降低）。
受影响的区域发红并有压痛。
受影响的区域发出难闻的气味。
腹股沟或腋窝的淋巴结肿大。
存在脓液分泌或黏状液体分泌。
皮肤变灰合并软或黑（每种都表明坏疽）。
细菌感染的治疗通常涉及局部清洁和局部抗生素治疗。有时需要去除死皮、口服抗生素或同时使用两者。通常，在皮肤感染得到好转之前，不得佩戴假肢。
真菌感染应该使用非处方抗真菌药膏治疗。
防止皮肤破裂的措施也有助于防止感染。
其他皮肤问题
向内生毛和毛囊感染（毛囊炎）虽然不危险，但是却能造成痛苦或不适。不将残肢上的毛发剃掉有助于预防这些问题。
粗糙、疣状突起的外观经常在残肢末端出现，通常由接受腔贴合不良造成。如果不进行治疗，这种叫做疣状增生的疾病能造成严重感染。如果出现类似疣的肿块，人们应该立即去找假肢专家进行假肢接受腔调整。如果这不能在2到4周内解决问题，则应该去看医生。移除假肢一周并调整接受腔贴合通常可在2至4周内纠正问题。