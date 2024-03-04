可降低下肢循环（如外周动脉疾病或糖尿病）并增加截肢风险的疾病也会增加截肢后皮肤破裂和感染的风险。

一些疾病（如糖尿病）和其他的疾病（如神经系统疾病）能够损害感觉疼痛和其他感觉的能力。具有这种疾病的人，当皮肤破裂或发生感染时，不会感到不舒适或疼痛，因此不会注意这些问题。这些人每天都应该数次摘掉假肢，检查皮肤是否发红和具有皮肤破裂或感染的其他迹象。其他人每天应该至少一次检查这些迹象。

当残肢具有某些特征时，更可能出现皮肤问题，包括骨骼末端的组织过多、皮肤松弛、皮肤烧伤、植皮、厚或深的疤痕以及骨骼末端凸起或尖锐点。

如果接受腔实现最佳贴合，那么皮肤问题就很轻微。但是，即使贴合良好，正常的肢体变化（例如肌肉收缩）和体液的日间差异也会改变残肢与接受腔的关系，并增加出现问题的风险。如果接受腔的上部太紧，则血液循环受阻，肢体会肿胀，这会增加远端残肢的压力，并有可能引起皮肤深层组织问题。如果接受腔太松，则会对四肢的末端施加过大压力，导致骨突出，导致皮肤问题。