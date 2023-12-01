心脏康复治疗对一些近期心脏病发作、心力衰竭或最近出现冠状动脉疾病或该病突然加重、或接受心脏手术的患者较为有用。治疗目的是恢复全部功能，或在心脏功能异常的限制下维持或恢复自理能力，至少是日常生活能力。（也可见康复概述。）

卧床时间超过 2 或 3 天可能造成肌肉和心脏衰弱（失调），甚至产生抑郁。因此，心脏康复治疗要在治疗刚刚稳定时（如心脏病发作后）尽早开始，如果必须，通常在患者仍在住院期间就开始。

康复治疗措施常常从轻微活动开始，比如移动到一把椅子处坐下。当这些活动可轻松完成时，第二天或第三天，加更多的温和活动，比如开始穿衣、洗漱和短距离步行。

在许多医院中，会带患者到物理治疗健身房。在那里，锻炼可能涉及在跑步机上行走或使用固定自行车。如果患者在增加活动量时有疲劳感和不适感，告诉患者立即停止活动并休息，直到症状消失。然后，医生重新评估患者的心脏功能情况以评估他们继续进行康复治疗的准备条件。出院前，医生会针对患者进行评估，以便他们能推荐适当的康复或锻炼项目。

你知道吗……

疲乏消除后，活动量和强度再缓慢增强，6周后全面正常活动可恢复。大多数人会从门诊患者心脏康复治疗计划中得益，这种治疗计划通常有12周，患者在其间接受指导和监控。他们还可能会受到帮助，以应对心脏病发作或心脏手术带来的心理影响。

人们了解为什么必须改变生活方式以及如何改变，从而改变风险因素。以下生活方式改变有助于预防或减缓冠心病进展，并降低再次心脏病发作的风险：

戒烟

体重减轻

控制血压

通过调整饮食或使用药物降低血胆固醇水平

每天做有氧运动

类似的，危险因素的减少可帮助减慢心脏衰竭进程。