急性冠状动脉综合征（心脏病发作；心肌梗死；不稳定型心绞痛）

急性冠脉综合征的症状是相似的，如果仅凭症状，很难鉴别急性冠脉综合征的种类。

不稳定型心绞痛的症状与心绞痛症状相同——患者通常出现间断性压迫感或者胸骨下疼痛。患者经常描述他们的心绞痛为一种不适感或沉重感而不是疼痛。这种不适感同样可以产生在肩膀或双臂的内侧向下、后、咽喉、下颌或牙齿。然而，不稳定型心绞痛患者症状发生了改变。患者心绞痛发作频率增加或胸痛程度加重或休息时症状即可发作或在更少的体力活动时发病。大约 3 分之 2 的患者心梗前曾经历不稳定型心绞痛、气短或者几日至几周的乏力。上述胸痛症状的改变可能最终发生心肌梗死。

心脏病发作时，最典型的症状通常是胸部正中疼痛，并辐射至后背、下颌或左臂。少数情况下，疼痛辐射至右臂。疼痛可能产生在这些部位中的一个或多个部位，而根本不是在胸部。心梗的疼痛与心绞痛相似，但通常更严重，持续时间更长，而且不能通过休息或使用硝酸甘油缓解。少见的疼痛表现为腹痛，发生在这个部位可能被误诊为消化不良，尤其是打嗝可以间断的或暂时的缓解症状时。由于未知原因，女性的症状通常不同，有时描述为非典型胸痛，不太可能被准确诊断为心脏问题。

约三分之一的心脏病发作患者未出现胸痛。这类人群更有可能是女性、非白种人、75 岁以上的老年人、心力衰竭或糖尿病患者以及有卒中史的患者。

其他症状包括头晕或晕厥，突发大汗、恶心、气短和心脏沉重感（心悸）。

心梗期间，患者烦躁不安、大汗、焦虑和抑郁。唇、手或脚变得轻微发青或发灰。

老年患者可能会有不典型症状。许多老年人最明显的症状是气短。症状也可能与胃功能紊乱或卒中相似。老年人可能会失去方向感。但是，和年轻患者一样，大约三分之二的老年患者有胸痛。老年患者，尤其是女性，通常比年轻的患者要花更长的时间承认她们患病或去寻找医生帮助。

尽管有各种可能的症状，但多达 5 分之 1 的心梗患者仅有轻微症状或根本没有症状。这种无症状心梗仅在行常规心电图检测之后才被识别。

在心梗的前几小时，通过听诊器可以听到心脏杂音和其他异常心音。