心脏和血管构成心血管系统（循环系统）。在这一系统中循环的血液可将氧气和营养素运送到机体组织，并把组织产生的废物运走。

血管包括

动脉

小动脉

毛细血管

小静脉

静脉

所有血液都在这些血管中运行。

血管：循环血液

血管破裂，撕裂或被切割可导致血液外流，称为出血。血液可以流出机体，称为外出血，或可以流入器官周围的空间或直接流入器官，称为内出血。

动脉和小动脉 动脉往往富有韧性和弹性，运输血液离开心脏，并承受最高的血压。当心脏在两次搏动之间舒张时，动脉由于富有弹性而会被动缩窄（收缩），从而有助于维持血压。动脉逐渐分支成越来越小的血管，最终成为非常小的血管称为微动脉。动脉和微动脉都有平滑肌层，可以通过调节血管直径来增加或减少供血器官的血流量。

毛细血管 毛细血管是非常细小且管壁很薄的血管，作为连接动脉（运输血液离开心脏）和静脉（运输血液返回心脏）的桥梁。通过毛细血管的薄壁，氧气和营养物质从血液进入组织，而废物从组织进入血液。

小静脉和静脉 血液流出毛细血管进入小静脉，进而通过大静脉回到心脏。与动脉相比，静脉管壁非常薄，主要由于静脉的压力非常低。但在血液潴留时静脉可显著扩张。特别是下肢静脉有静脉瓣能够防止血液反流。当静脉瓣受损时，血液反流导致静脉延长、扭曲。浅表静脉的拉伸、扭曲称为静脉曲张。