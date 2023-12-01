检查需要在医院内进行。注射一种局部麻醉药后，医生会通过用针穿刺腹股沟、手臂或颈部的静脉而插入一根尖端有微小电极的导管。通常使用荧光透视（一种连续的 X 光检查）作为指引，将导管经大血管送进心腔。该导管用来在心脏内记录心电图 (ECG) 并确定电传导通路的精确位置。

射频消融有时在手术中进行，这种治疗利用无线电波产生的热量来破坏心脏中的任何异常电传导，消融后，患者无需持续服药就能避免心律失常复发。

冷冻消融类似于射频消融，但使用冷冻而不是热量来破坏任何异常的电传导。