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电生理试验通过将导线电极插入所有 4 个心腔来测量心脏的电活动。
电生理检查用来评估心律或电传导方面有无严重异常（参见异常心律概述）。
在心律不齐已被确诊或高度疑诊的患者中，电生理试验用于精确地确定异常心律，确定其病因并指导治疗。医生在检查过程中可能会故意触发异常心律，以确定使用某种药物能否阻止异常心律或者做手术是否有助于消除心脏内的异常电连接。如果有必要，医生可通过短暂电击心脏而使心律快速恢复（心脏电复律）。虽然电生理学检查是一种侵入性操作并需要应用麻醉剂，但整个过程是安全的。死亡风险为 1/5,000。检查过程通常需要 1~2 个小时。
如何进行电生理检查
检查需要在医院内进行。注射一种局部麻醉药后，医生会通过用针穿刺腹股沟、手臂或颈部的静脉而插入一根尖端有微小电极的导管。通常使用荧光透视（一种连续的 X 光检查）作为指引，将导管经大血管送进心腔。该导管用来在心脏内记录心电图 (ECG) 并确定电传导通路的精确位置。
射频消融有时在手术中进行，这种治疗利用无线电波产生的热量来破坏心脏中的任何异常电传导，消融后，患者无需持续服药就能避免心律失常复发。
冷冻消融类似于射频消融，但使用冷冻而不是热量来破坏任何异常的电传导。
射频消融