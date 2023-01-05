破坏心脏异常组织（消融术）

心律异常（心律失常）的原因有很多。有些心律失常是无害的，不需要治疗。有时，心律失常会自行停止，或在改变生活方式，如避免饮酒、摄入咖啡因（饮料和食物）和吸烟后有所改变。其他心律失常是危险的、令人困扰的，需要治疗。消融术是一种治疗方法。心律失常的其他治疗包括植入起搏器或植入式心脏复律除颤器 (ICD)、心脏复律-除颤，或使用抗心律失常药物。

某些类型的心律失常是由心脏电系统局部异常区域引起的。破坏或切除该区域（消融术）有时可以消除心律失常。

最常用的方法是通过射频消融（通过尖端插入心脏的微小电极导管发出特殊频率的能量）破坏异常部位。也可通过冷冻组织（称为冷冻消融术）、用激光破坏组织（激光消融术）或施加短暂的高压电能（称为脉冲电场消融术）来实施消融术。

较少情况下也可通过外科手术打开心脏将病变区域破坏或移除。有时当通过导管的消融术治疗无效时，手术治疗是需要的。也有些情况，患者因其他原因需要做心脏手术，如更换心脏瓣膜时，可同时进行异位节律手术治疗。

实施消融术之前，医生会做电生理检查，以明确需要破坏或切除的确切部位。

对于不同的心律失常，消融术的成功率存在差异：对于治疗难度较大的心律失常（心房颤动、房性心动过速和室性心动过速），成功率为 60% 至 80%；对于治疗反应性更好的心律失常（室上性心动过速），成功率为 90% 至 95%。手术需要几个小时，患者通常能在术后当天回家。