已审核/已修订 1月 2023 | 修改的 6月 2023

心律异常（心律失常）的原因有很多。有些心律失常是无害的，不需要治疗。有时，心律失常会自行停止，或在改变生活方式，如避免饮酒、摄入咖啡因（饮料和食物）和吸烟后有所改变。其他心律失常是危险的、令人困扰的，需要治疗。心脏复律-除颤是一种治疗方法。心律失常的其他治疗包括植入起搏器或植入式心脏复律除颤器 (ICD)、使用抗心律失常药物，或破坏导致心律失常的一小部分心脏组织（消融术）。

心脏复律-除颤涉及对心脏进行电击。有时这种电击可以中止快速的心律不齐，让心脏恢复到正常节律。电击使心脏短暂停止跳动，一两秒后，心脏开始自行再次跳动。通常会以正常节律开始，但有时心律失常会再次发作。然而，电休克不能重启根本没有电活动的心脏（心搏停止）。

对心脏施行的这种电击，根据异常心律的类型，被称为心脏复律或除颤。

心脏复律是对特定部分的心跳进行定时（同步）电击。只要心脏中存在某种类型的有序电活动，其即可用于治疗始于心房（如心房颤动）或心室（如室性心动过速）的心律失常。

除颤是在心室颤动期间施行电击。在心室颤动期间，心脏内没有有序电活动来进行定时电击。

传导电击的机器称为除颤器，即使它同时用于除颤和心脏复律。医生和护士团队、护理人员或消防人员皆可使用除颤器。

自动化体外除颤器 (AED) 可以自动检测是否存在心律失常，确定是否建议进行电击，并输送适当强度的电击。因此，AED 的培训要求最低，例如急救课程。AED 被配置在许多公共场所，如机场、运动竞技场、酒店、大型购物中心等。