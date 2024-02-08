发生醛固酮增多症时，醛固酮激素的过量生成会导致液体滞留、血压升高、虚弱无力，罕见情况下会发生周期性麻痹。

醛固酮增多症是由肾上腺肿瘤引起或是对其他疾病的反应。

高醛固酮水平可引起高血压和低血钾。低血钾可导致乏力、麻木感、肌肉痉挛和周期性一过性瘫痪。

医生测定血液中钠、钾和醛固酮水平。

有时手术切除肿瘤或者服用阻断醛固酮的药物。

（另见肾上腺概述。）

醛固酮是由肾上腺产生和分泌的激素，使肾脏排钠减少而排钾增加。虽然醛固酮的生成在一定程度上受到垂体分泌的促肾上腺皮质激素（ACTH，也称为促皮质素）的调节，但主要通过肾素−血管紧张素−醛固酮系统（见图调节血压）进行调控。肾素是一种由肾脏产生的酶，控制血管紧张素的活性，后者刺激肾上腺产生醛固酮。

醛固酮增多症可能是肾上腺肿瘤（通常为非癌性腺瘤）引起的（称为康恩综合征或原发性醛固酮增多症），但有时双侧肾上腺受累且均过度活跃。有时醛固酮增多症是对其他某种因素作出的应答（称为继发性醛固酮增多症），例如一条肾动脉狭窄等某些疾病。

食用大量真正的甘草可出现所有的醛固酮增多症的临床表现。真正的甘草含有一种与醛固酮功能相似的化学物质（称为甘草甜素）。但是，很多市售“甘草”糖果属于人造调味品，仅含有极少或不含真正的甘草。

醛固酮增多症的症状 对于被发现血钾水平低的高血压患者，医生会疑诊醛固酮增多症。血钾水平低一般不会引起症状，但可能导致虚弱、麻刺感、肌肉痉挛和暂时性瘫痪周期发作。有些患者会非常口渴和尿频。

醛固酮增多症的诊断 检测血液中的钠、钾和激素水平

肾上腺影像学检查 如果医生怀疑醛固酮增多症，则会检测血钠和血钾水平，明确血钾水平是否偏低。然而，有时醛固酮增多症患者的血钾水平正常。血钠水平可能轻度升高。 医生还会检测肾素和醛固酮水平。如果醛固酮水平高，则可给予螺内酯或依普利酮等药物阻断醛固酮的作用，以观察血钠和血钾水平是否恢复正常。医生还可测量肾素水平。发生 Conn 综合征时，肾素水平也非常低，因为高水平醛固酮会抑制肾素。在继发性醛固酮增多症患者中，肾素水平高，可刺激醛固酮的生成。 如果醛固酮过量生成但肾素水平非常低，医生会检查肾上腺有无非癌性肿瘤（腺瘤）。CT或MRI检查对此很有帮助，但有时必须从两个肾上腺部位采血检测以确定激素的来源。