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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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酒精性酮症酸中毒

作者：Erika F. Brutsaert, MD, New York Medical College
已审核/已修订 10月 2023
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小知识

酒精性酮症酸中毒是饮酒和饥饿引起的一种并发症，会使血流中的酸过量，导致呕吐和腹痛。

（另见糖尿病。）

一次大量饮酒的人经常反复呕吐并停止进食。如果呕吐和饥饿持续一天或更久，肝脏正常贮存的糖（葡萄糖）会减少。葡萄糖贮存量低再加上不进食会导致血糖水平低。血糖水平低会减少胰岛素的分泌。没有胰岛素，大多数细胞都无法从血液中的葡萄糖获得能量。但细胞为了生存仍需要能量，因此会转而启用备用机制来获取能量。脂肪细胞开始分解，产生大量的叫做酮体的复合物。酮体为细胞提供能量，但同时也使血液变得更为酸性（酮症酸中毒）。这种酮症酸中毒与糖尿病引起的酮症酸中毒相似，与糖尿病酮症酸中毒的不同之处在于血糖水平偏低。

酒精性酮症酸中毒的症状

酒精性酮症酸中毒的症状包括

  • 过度口渴

  • 恶心

  • 呕吐

  • 腹痛

呼吸变得深快，因为机体尝试纠正血液的酸度酒精使用障碍患者的类似症状可能是急性胰腺炎、甲醇（木醇）或乙二醇（防冻剂）中毒或糖尿病酮症酸中毒导致的。在诊断酒精性酮症酸中毒之前，医生必须排除上述其他病因。

酒精性酮症酸中毒的诊断

  • 血液和尿液检测

医生作出诊断的依据是患者的特征性症状及其与酗酒的关系，同时也会考虑显示血流中酮和酸含量增加，但血糖正常或偏低的实验室检查结果。

酒精性酮症酸中毒的治疗

  • 静脉给予硫胺素以及其他维生素和矿物质

  • 静脉输注生理盐水和葡萄糖

为了治疗酒精性酮症酸中毒，医生会静脉给予硫胺素（维生素 B1），然后静脉输注生理盐水和葡萄糖溶液。生理盐水中可添加其他维生素和矿物质（例如镁）。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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