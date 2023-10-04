酒精性酮症酸中毒是饮酒和饥饿引起的一种并发症，会使血流中的酸过量，导致呕吐和腹痛。
（另见糖尿病。）
一次大量饮酒的人经常反复呕吐并停止进食。如果呕吐和饥饿持续一天或更久，肝脏正常贮存的糖（葡萄糖）会减少。葡萄糖贮存量低再加上不进食会导致血糖水平低。血糖水平低会减少胰岛素的分泌。没有胰岛素，大多数细胞都无法从血液中的葡萄糖获得能量。但细胞为了生存仍需要能量，因此会转而启用备用机制来获取能量。脂肪细胞开始分解，产生大量的叫做酮体的复合物。酮体为细胞提供能量，但同时也使血液变得更为酸性（酮症酸中毒）。这种酮症酸中毒与糖尿病引起的酮症酸中毒相似，与糖尿病酮症酸中毒的不同之处在于血糖水平偏低。
酒精性酮症酸中毒的症状
酒精性酮症酸中毒的诊断
血液和尿液检测
医生作出诊断的依据是患者的特征性症状及其与酗酒的关系，同时也会考虑显示血流中酮和酸含量增加，但血糖正常或偏低的实验室检查结果。
酒精性酮症酸中毒的治疗
静脉给予硫胺素以及其他维生素和矿物质
静脉输注生理盐水和葡萄糖
为了治疗酒精性酮症酸中毒，医生会静脉给予硫胺素（维生素 B1），然后静脉输注生理盐水和葡萄糖溶液。生理盐水中可添加其他维生素和矿物质（例如镁）。