约 40% 至 70% 的急性胰腺炎病例是由胆结石所致。胆结石是指固态物质在胆囊内沉积。这些石头有时会进入并阻塞胆囊与胰腺共同的管道（称为胆总管）。

正常情况下，胰腺分泌胰液经胰管进入十二指肠（小肠第一段）。这种胰液含有消化酶，可帮助消化食物。如果胆结石卡在奥狄括约肌（胰管排空到十二指肠的开口）中，胰液会停止流动。通常，这种堵塞是暂时的，仅引起较轻损伤，很快就会恢复。但是，如果堵塞持续存在，各种酶会聚集在胰腺内，并开始消化胰腺细胞，从而引起重度炎症。