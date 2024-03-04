急性胰腺炎是胰腺的急性炎症，病情可以很轻微，也可以威胁生命，但通常能够缓解。
胆石症以及重度饮酒是引起急性胰腺炎的主要原因。
严重的腹痛是主要症状。
血液检查和影像学检查（如计算机断层扫描）可帮助医生作出诊断。
急性胰腺炎不论是轻度、中度或是重度，通常都需住院治疗。
（也可参见胰腺炎概述。）
胰腺是上腹部的一个器官，可产生消化液和胰岛素（一种激素）。分泌激素（特别是胰岛素）的那部分胰腺在急性胰腺炎时不易受到影响。
在急性胰腺炎中，炎症迅速形成，数日内缓解，但也可持续几周。在慢性胰腺炎中，胰腺持续发炎，导致永久性损伤。
胰腺定位
急性胰腺炎的病因
急性胰腺炎的最常见病因（超过 70% 的病例）是
酒精使用
胆结石
约 40% 至 70% 的急性胰腺炎病例是由胆结石所致。胆结石是指固态物质在胆囊内沉积。这些石头有时会进入并阻塞胆囊与胰腺共同的管道（称为胆总管）。
正常情况下，胰腺分泌胰液经胰管进入十二指肠（小肠第一段）。这种胰液含有消化酶，可帮助消化食物。如果胆结石卡在奥狄括约肌（胰管排空到十二指肠的开口）中，胰液会停止流动。通常，这种堵塞是暂时的，仅引起较轻损伤，很快就会恢复。但是，如果堵塞持续存在，各种酶会聚集在胰腺内，并开始消化胰腺细胞，从而引起重度炎症。
饮酒
约 25% 至 30% 的急性胰腺炎病例是由饮酒所致。胰腺炎发病风险随着饮酒量的增加（男性每天饮酒 4 至 7 杯或更多，女性每天饮酒 3 杯或更多）而升高。然而，只有不到 10% 的经常饮酒者会发生急性胰腺炎，这表明胰腺炎发病还需要附加诱因或其他因素。
尚不十分清楚酒精如何引起胰腺炎。一种观点是酒精会在胰腺内转化为有毒化学物质，从而导致损伤。另一种观点是酒精可能引起胰腺中向胰管排液的小导管堵塞，最终导致急性胰腺炎。
其他病因
对于一些患者，急性胰腺炎是遗传的。已经确定基因突变使人容易发生胰腺炎。囊化纤维化或携带囊化纤维化基因的患者发生急性或慢性胰腺炎的风险增大。
许多药物可对胰腺造成刺激。停药后炎症通常会缓解。
有时，急性胰腺炎发生在患者接受内镜下逆行胰胆管造影 (ERCP) 术后。
病毒感染也可引起胰腺炎，但多是一过性。
急性胰腺炎的症状
几乎每名急性胰腺炎患者都会出现上腹部剧烈疼痛。疼痛会渗透到约 50% 的患者背部。当胆结石引起急性胰腺炎，疼痛常发作突然，并在数分钟内达到高峰。如果饮酒引起胰腺炎，通常会在几天内引起疼痛。然后不论病因如何，疼痛保持稳定且严重，具有穿透属性，可能持续数天。
咳嗽、剧烈运动和深呼吸可加剧疼痛。笔直端坐和向前倾可稍微缓解疼痛。绝大多数患者会出现恶心和呕吐，有时达到干吐的程度。即使大剂量阿片类镇痛药注射，疼痛也不能完全缓解。
急性胰腺炎患者的上腹部可能有些肿胀。出现这种肿胀的可能原因是肠内容物停止运动，导致肠腔膨胀（这种状况称为麻痹性肠梗阻）。
有些人、特别是由于饮酒发生急性胰腺炎的患者，可能除了中度至重度疼痛之外无其他症状。有些患者感到很痛苦。呈急性病容，大汗，脉快速〔每分钟 100〜140 次〕，呼吸浅而急促。如果患者出现肺部炎症、局部肺组织塌陷（肺不张）或胸腔内液体积聚（胸腔积液），则也可能会呼吸加快。上述状况可减少从空气运输氧气进入血液的可用肺组织数量，降低血氧水平。
起初，患者体温可能正常，但几小时后可升至 100°F～101°F (37.7° C～38.3° C)。血压通常较低，患者站立时容易跌倒，感觉头重脚轻。
偶尔，患者的巩膜变为黄色（黄疸）。
急性胰腺炎的并发症
急性胰腺炎的主要并发症有
胰腺假性囊肿
坏死性胰腺炎
胰腺感染
器官衰竭
胰腺假性囊肿是指含胰酶的液体积聚在胰腺内及其周围。在有些人中，假性囊肿会自发消失。而在另一些人中，假性囊肿不会消失，还可能感染。
重度急性胰腺炎患者可能发生坏死性胰腺炎。在坏死性胰腺炎中，部分胰腺组织坏死，体液渗入腹腔，这可减少血容量，导致血压大幅下降，从而可能引起休克和器官衰竭。重症急性胰腺炎可以危及生命。
可发生发炎的胰腺感染，尤其是患者有坏死性胰腺炎时。有时，若患者病情恶化、出现发热，特别是这发生在初始症状开始缓解之后，医生会怀疑患者受到感染。
急性胰腺炎对胰腺的损伤可使激活的酶和毒素（如细胞因子）进入血流，引起低血压和肺、肾等其他器官的损伤，从而导致器官衰竭。这种损伤可导致某些急性胰腺炎患者出现肾、肺或心脏等其他器官的衰竭，而这类衰竭可造成死亡。
急性胰腺炎的诊断
血液化验
影像学检查
存在特征性腹痛会使医生疑诊急性胰腺炎，特别是患者有胆囊病或大量饮酒时。在检查时，医生通常会注意到患者腹部一触即痛，腹壁肌肉偶尔会僵硬。腹部听诊发现肠鸣音减弱。
血液化验
单独一项血液检查不能诊断急性胰腺炎，但有些特定的检查能联合证实本病。胰腺生成的 2 种酶——淀粉酶和脂肪酶的血液水平通常在起病第 1 天升高，但在第 3～7 天恢复正常。如果患者以前有过胰腺炎发作，那么这些酶的水平可能不会显著升高，因为大量胰腺组织已被破坏，残留的可释放这些酶的细胞极少。
影像学检查
腹部 X 线可显示扩张的肠襻，偶尔发现 1 个或多个胆结石。胸部X线检查可发现局部肺组织塌陷和胸腔内液体积聚。
腹部超声检查可显示胆石位于胆囊内，有时会显示胆石位于胆总管内，并且也能探查到胰腺肿大。所有患者在急性胰腺炎首次发作时都需接受这项检查，从而确保没有可能导致进一步胰腺炎的胆石。
计算机断层扫描 (CT) 非常有助于探查胰腺炎症，适用于重度急性胰腺炎患者。在此项扫描开始前，患者也需接受造影剂注射。造影剂是一种在 X 光片上可见的物质。CT 扫描的图像非常清晰，可帮助医生作出准确诊断并识别胰腺炎的并发症。
也可能会做磁共振胰胆管造影 (MRCP)，这是一种特殊的磁共振成像 (MRI) 检查，可显示胰管和胆管并确定这些导管有无任何扩张、阻塞或狭窄。
内镜下逆行胰胆管造影 (ERCP) 可使医生查看胆管和胰管。在这项检查期间，医生能够取出胆管中造成阻塞的胆石。
了解内镜逆行胰胆管造影术 (ERCP)
在内镜逆行胰胆管造影 (ERCP) 中，不透射线造影剂通过内镜（一种柔软的可视导管）进入人体，内镜经口插入后，通过胃进入十二指肠（小肠的第一段）。刚进入 Oddi 括约肌后，将造影剂注入胆道中。然后造影剂回流到胆道，且通常会显现胰管情况。
手术器械也可以用内镜，让医生取出一块胆管的石头或插入导管（支架）绕过因疤痕或肿瘤造成的胆管阻塞。
其他测试
如果医生怀疑胰腺感染，可以经皮插针进入胰腺积液内，从胰腺抽取感染组织的样本。
可对尿液进行胰蛋白酶原检测。这种酶由胰腺分泌。如果尿液中这种酶的水平升高，则患者可能存在胰腺炎。
急性胰腺炎的治疗
静脉输液
疼痛缓解
营养支持治疗
有时进行内镜下治疗或外科手术
对于轻度急性胰腺炎的治疗，通常需短期住院，在此期间静脉补液，给予镇痛药缓解疼痛，并要求患者禁食以尽量使胰腺得到休息。如果没有恶心、呕吐或剧烈疼痛，通常在入院后不久就能开始摄入低脂软食。
中重度急性胰腺炎患者需要住院更长时间，并接受静脉补液。只要患者能够耐受进食和饮水，他们就可以在生病时保持饮食。如果患者不能进食，则可通过一根经鼻腔插入胃或肠道的导管获得食物（管饲或肠内营养）。疼痛、恶心等症状可通过静脉内给予药物加以控制。如果患者显示出任何感染迹象，医生可能会给予抗生素。
重度急性胰腺炎患者会住进重症监护病房，在这类病房，患者的生命体征（脉搏、血压和呼吸频率）和尿量会得到连续监测。医生会反复抽取血样监测患者血液的各种成分，包括血细胞比容、血糖（葡萄糖）水平、电解质水平、白细胞计数和血尿素氮水平。可能会经鼻插管入胃（鼻胃管）以吸出胃内的液体和气体，尤其是患者持续恶心呕吐或存在麻痹性肠梗阻时。
如果可能，可通过管饲法为重度急性胰腺炎患者提供营养。如果不能进行管饲，可通过置入一条大静脉的静脉导管给予营养（静脉营养）。
对于血压降低或休克的患者，应通过静脉输注液体和药物以严格维持血容量，并密切监测心功能。有些患者需要吸氧，危重者需使用呼吸机（一种可帮助空气进出肺部的机器）。
如果急性胰腺炎由胆石症引起，治疗取决于其严重程度。尽管超过 80% 的胆源性胰腺炎患者可自行排出结石，但对于不能自行排出结石并由此导致病情不能缓解的患者，通常需要进行内镜下逆行胰胆管造影 (ERCP) 取石术。当患者仍在住院时，医生通常会切除胆囊。
迅速长大或者引起疼痛或其他症状的假性囊肿通常会被引流。根据所在部位或其他因素，可通过将引流管（导管）插入假性囊肿进行引流。导管可使用内镜置入，也可通过皮肤直接将导管插入假性囊肿。该导管允许假性囊肿排出数周。罕见情况下需手术引流假性囊肿。
感染或坏死性胰腺炎使用抗生素治疗，可能需要在内镜下或通过手术切除感染或坏死的组织。
急性胰腺炎的预后
在急性胰腺炎中，CT 扫描有助于判断治疗前景或称预后。如 CT 检查结果显示胰腺仅有轻度肿大，则预后良好；若显示胰腺大面积坏死，预后则欠佳。若扫描结果显示胰腺被大面积破坏，则预后通常较差。
许多评分系统可以帮助医生预测急性胰腺炎的严重程度，从而有助于更好地治疗患者。这些评分系统可能包括年龄、病史、体检发现、实验室检查结果和 CT 扫描结果等信息。
如果急性胰腺炎引起严重损害，或者炎症并不局限于胰腺，则死亡率较高。急性胰腺炎患者最初几日内的死亡常由于心脏、肺、肾脏功能衰竭。一周后的死亡多因胰腺感染或胰腺假性囊肿出血或破裂。