轻度低血糖：出汗、神经紧张、发抖、晕厥、心悸和饥饿

重度低血糖：头晕、疲劳、虚弱、头痛、注意力不集中、意识模糊、言语不清、视力模糊、癫痫发作和昏迷

在血糖水平下降到低于 60 mg/dL (3.3 mmol/L) 之前，很少发生低血糖症状。有些人在血糖水平仍略高于上述值时，便会出现低血糖症状，该情况在血糖水平迅速下降时尤其明显，而有些人则在血糖水平远低于上述值时，才出现症状。

人体对血糖水平下降的最初反应是通过肾上腺释放肾上腺素。肾上腺素可刺激机体释放体内储存的葡萄糖，但也会引起类似于焦虑发作的症状：出汗、神经紧张、发抖、晕厥、心悸和饥饿。

较严重的低血糖可降低大脑的葡萄糖供应，导致头晕、疲乏、无力、头痛、注意力不集中、思维混乱、出现可被误诊为醉酒的不当行为、言语不清、视力模糊、抽搐和昏迷。严重而持久的低血糖可能会永久性损害大脑。

症状可能慢慢地开始或突然地开始，在数分钟内从轻微的不适发展到严重的意识模糊或恐慌。有时，患有多年糖尿病的患者（特别是经常发生低血糖的患者）不再能够感觉到低血糖的早期症状，并可能在没有任何其他征兆的情况下晕厥，甚至昏迷。

有胰岛素瘤的患者在整夜禁食后，很可能在次日清晨出现症状，尤其是若在早餐前锻炼则会将血液中储存的葡萄糖进一步耗尽。起初，肿瘤患者通常只是偶尔出现低血糖，但在数个月或数年后，发作可能会变得更加频繁和严重。