当肾上腺不够活跃时，它们生成的各种肾上腺激素都往往量不足，这些激素包括皮质类固醇（特别是皮质醇）和盐皮质激素（特别是醛固酮，可控制血压以及人体内盐 [氯化钠] 和钾的水平）。肾上腺还会生成少量睾酮和雌激素以及其他类似的性激素（雄激素，如脱氢表雄酮 [DHEA]），在肾上腺功能不全的患者中，这些激素的水平也会减少。

因此，肾上腺激素不足可影响体内水、钠和钾的平衡，以及机体控制血压和作出应激反应的能力。此外，雄激素流失可能导致女性体毛脱落。在男性中，睾酮产生的雄性激素可以弥补这个缺陷。DHEA还具有其他与雄性激素无关的作用。

肾上腺因感染或癌症被破坏时，肾上腺髓质（肾上腺素的来源）也会丧失。但这不会引起任何症状。

醛固酮缺乏尤其会导致机体排出大量的钠并保留钾，导致血钠水平低和血钾水平高。肾脏不能正常保钠，因此当患者过量失钠时，血钠水平下降，患者出现脱水。重度脱水和血钠水平低会使血容量减少，并可能导致休克。

皮质类固醇不足导致机体对胰岛素异常敏感，以致可能使血糖水平低至危险水平（低血糖）。这种缺乏还会阻碍机体生成碳水化合物（对细胞发挥功能必不可少）和蛋白（用于有效抗击感染并控制炎症）。出现肌肉无力，甚至影响到心肌导致血液泵出不足。此外，血压可能降低至危险水平。

肾上腺功能不全患者不能在机体应激时产生所需的额外皮质类固醇。因此，当他们在生病、极度疲劳、有严重外伤、接受外科手术或者可能在严重心理应激时，很容易产生严重的症状和并发症。