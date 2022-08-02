急性病毒性肝炎是指肝脏炎症，通常由五种肝炎病毒之一引起。大多数患者起病突然，仅持续数周。
从无症状到极其严重的症状。
患者有食欲减退，恶心，呕吐，发热，右上腹痛和黄疸的表现。
医生进行血液检查以诊断肝炎并确定其原因。
疫苗可预防甲肝、乙肝和戊肝（戊肝疫苗仅在中国提供）。
通常不需要特殊治疗。
（也请参见肝炎概述。）
急性病毒性肝炎通常可以在世界范围内流行。大多数急性病毒性肝炎会自行消退，但有一些会持续存在并进展为慢性肝炎。
急性病毒性肝炎的病因
急性病毒性肝炎的症状
急性病毒性肝炎引起的症状差异很大，可以从轻微流感样症状到致命的肝衰竭。有时会没有症状。症状的严重程度和恢复速度有相当大的差异，取决于病毒的类型及患者对感染的反应。甲型肝炎与丙型肝炎常常只引发轻微的症状，甚至完全没有症状，或其症状常常被忽视。而乙型肝炎和戊肝很可能引起严重症状。同时感染乙型肝炎和丁型肝炎（称为合并感染）可使乙型肝炎的症状更严重。
急性病毒性肝炎的症状通常突然开始。它们包括
食欲不振
患病般的感觉（不舒服）
恶心和呕吐
发热
右上腹（肝区）疼痛
对吸烟的患者来说，厌烟是一个典型症状。偶尔，特别是在乙型肝炎患者中，可以出现关节痛和瘙痒的皮肤红色荨麻疹（风疹块或风疹）。
食欲通常在症状开始后一周左右恢复。
有时，在 3～10 天后，尿色会变深，粪便会变白。可能会出现黄疸（皮肤和眼白黄染）。有时伴有瘙痒。这些症状的出现是因为受损的肝脏不能如常从血液中清除胆红素。胆红素是一种黄色色素，当血红蛋白（红细胞携带氧气的部分）分解时，作为回收陈旧或受损红细胞的正常过程的一部分，就会形成胆红素。胆红素随后会在血液中积聚，并沉积在皮肤（使其看起来呈黄色并引起瘙痒）和眼白（使其看起来呈黄色）内。胆红素通常作为胆汁（肝脏产生的黄绿色消化液）的成分被分泌到肠道中，并排出到粪便中，使粪便呈现典型的棕色。在肝炎患者中，大便呈苍白色，因为胆红素无法进入肠道并从粪便排出。而胆红素在尿液中排出，会导致尿色变深。
肝脏可能增大和有触痛。
大多数初始症状（食欲不振、恶心、呕吐、发热）一般会在一周内消失，即使黄疸仍在加重，患者也会感觉有所好转。黄疸通常会在1到2周内到达高峰，然后在2到4周内逐渐消退。但有时需要更长时间才能完全消退。
极少数情况下，会出现暴发性肝炎。暴发性肝炎是具有肝衰竭体征的严重肝炎。暴发性肝炎可发生于甲型肝炎患者，但更易发生于乙型肝炎患者，尤其是同时患有丁型肝炎的患者。它也可发生于服用对乙酰氨基酚等可损害肝脏的药物（包括草药补充剂）的患者或由长期酗酒者的酒精性肝炎引起。暴发性肝炎可迅速进展，通常在数天或数周内进展。肝脏不能再合成足够的可以帮助凝血的蛋白质，然而，即使血液不能正常凝结，人们也不会更易或无原因地出现瘀伤或出血。肝脏不能正常地清除有毒物质。所以这些有毒物质会在血液中积累并进入大脑，导致大脑认知能力迅速衰退——称为肝性（门体循环）脑病。患者可在数天至数周内陷入昏迷。暴发性肝炎可致命，特别是在成年患者中。有时必须立即进行肝移植以挽救患者生命。
急性病毒性肝炎患者通常在 4～8 周内康复，即使在未经治疗的情况下。然而，有些乙型肝炎或丙型肝炎感染者会出现慢性感染。
急性病毒性肝炎的诊断
血液化验
医生通常会根据患者的症状，而怀疑为急性病毒性肝炎。在体检时，医生发现肝区有触痛，约一半的急性病毒性肝炎患者肝脏有所增大。
如果出现下列表现，医生会怀疑暴发性肝炎
患者病得很重，并且很快出现黄疸。
精神功能快速衰退。
血液测试，以确定凝血速度（凝血酶原时间或国际标准化比率 [INR]）的异常。
患有肝病的人开始迅速恶化。
急性病毒性肝炎的检测通常开始于血液检查，以评估肝功能是否正常、有无损伤（肝脏检测）。肝脏检测用于测定肝脏所产生的肝酶和其他物质的水平。这些检测可以表明肝脏是否有炎症，并通常有助于医生区分炎症是由酒精滥用还是病毒引起。
为了诊断暴发性肝炎，医生会进行肝脏检测，以确定凝血的速度（因为如果患有暴发性肝炎，血液不会正常凝固）。
若疑似为急性病毒性肝炎，应尽量确定病因。为确定病因，医生通常采取下列措施：
医生通常会询问患者有无进行可导致罹患病毒性肝炎风险增加的行为（参见表肝炎病毒）。
血液检查还有助于医生确定是哪一种病毒导致感染。
这些血液检查可以检测到特定病毒的一些成分，或者是机体为抵御病毒所产生的特异性抗体。（抗体为免疫系统帮助机体抵御病毒和其他外来侵入物攻击而产生的蛋白质。）
为确定是否为非病毒性病因，医生会询问患者有无使用任何可能引发肝炎的药物（如异烟肼，用于治疗结核病），以及患者的饮酒量情况。
少数情况下，若诊断不明确，可行肝活检：用细针取出一小块肝组织用于检查。
急性病毒性肝炎的预防
由于治疗病毒性肝炎只是部分有效，因此预防病毒性肝炎非常重要。
疫苗和免疫球蛋白
在美国可以使用疫苗来预防甲型肝炎和乙型肝炎。戊型肝炎疫苗目前仅在中国销售。目前尚没有预防丙型肝炎、丁型肝炎的疫苗。然而，接种乙型肝炎疫苗，也可降低丁型肝炎病毒感染的风险。肝炎疫苗通过肌肉注射接种。
在美国，推荐所有儿童（参见图婴儿、儿童和青少年的常规疫苗接种）和罹患肝炎风险高的成人（参见表肝炎病毒）常规接种甲型肝炎疫苗和乙型肝炎疫苗。
与大多数疫苗一样，这类疫苗的保护作用需要几周的时间才能达到完全效力，因为人的免疫系统需要逐渐产生抵御病毒的抗体。
如果没有接种过疫苗的人接触到甲型肝炎病毒，则根据他们的年龄和健康情况给予单剂甲型肝炎疫苗或注射标准免疫球蛋白。标准免疫球蛋白含有的抗体采集自大量具有正常免疫系统的人群的血液。免疫球蛋白可以预防感染或者降低其严重程度。但是，这种保护能力是各不相同的，而且是暂时性的。
如果没有接种过乙型肝炎病毒的人接触了乙型肝炎病毒，他们可以注射乙型肝炎免疫球蛋白，同时接受乙型肝炎病毒接种。乙型肝炎免疫球蛋白包含从具有高水平乙型肝炎抗体的人的血液中获得的抗体。它通过注入肌肉或静脉给药。这种措施可以帮助机体抵御感染并可以预防或者减轻症状，即使它不太可能预防感染。
患有乙型肝炎的母亲所生的婴儿会接受乙型肝炎免疫球蛋白（注入肌肉）和乙型肝炎疫苗。
其他预防措施
其他预防肝炎病毒感染的措施还有：
饭前洗手
杜绝共用针头注射药物
不共用牙刷，剃刀，或其他有可能有血液残留的物品
性交时采用保护措施，如使用安全套
减少性伴侣
捐献的血液一般不可能受到污染，是因为它们都经过了筛查。然而，医生会帮助减少感染肝炎的机会，所以只有在极其必要的情况下，医生才会建议输血。手术前数周，患者可抽取自身的血液备用，这样就可以避免术中输注他人的血液。
急性病毒性肝炎的治疗
支持性治疗
急性丙型肝炎的抗病毒药物
对于大多数急性病毒性肝炎患者，不需要特殊治疗。但是，严重急性肝炎患者可能需要住院治疗，以便治疗症状。如果医生怀疑患者发生暴发性肝炎，那患者就需要住院治疗，这样可以监测精神状态，可以进行肝脏检测，医生可以确定是否需要进行肝移植。
最初几天过后，食欲通常可恢复，患者不再需要卧床休息。不必严格限制饮食和活动，也不需要补充维生素。大多数患者在黄疸消失后即可恢复工作，即使肝脏检测结果尚未完全恢复正常。
肝炎患者应避免饮酒，直到完全恢复健康。
感染的肝脏可能无法正常处理（代谢）药物。因此医生应中止或减少某些可在体内积聚从而引起毒性作用的药物（如华法林或茶碱）。因此肝炎患者应告知医生他们正在服用的所有药物（处方和非处方药，包括中草药），以便必要时调整用药剂量。
如果发生瘙痒，口服消胆胺通常是有效的。
如果乙型肝炎导致暴发性肝炎，患者通常需要在重症监护病房接受治疗。抗病毒药物可能有效。但是，肝移植是最有效的治疗方法，且可能是患者的最大生存希望，尤其对成年人而言。
急性丙型肝炎感染患者应接受抗病毒药物治疗，以降低将感染传染给他人的风险，并降低肝炎变为慢性的风险。