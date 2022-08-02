急性病毒性肝炎引起的症状差异很大，可以从轻微流感样症状到致命的肝衰竭。有时会没有症状。症状的严重程度和恢复速度有相当大的差异，取决于病毒的类型及患者对感染的反应。甲型肝炎与丙型肝炎常常只引发轻微的症状，甚至完全没有症状，或其症状常常被忽视。而乙型肝炎和戊肝很可能引起严重症状。同时感染乙型肝炎和丁型肝炎（称为合并感染）可使乙型肝炎的症状更严重。

急性病毒性肝炎的症状通常突然开始。它们包括

食欲不振

患病般的感觉（不舒服）

恶心和呕吐

发热

右上腹（肝区）疼痛

对吸烟的患者来说，厌烟是一个典型症状。偶尔，特别是在乙型肝炎患者中，可以出现关节痛和瘙痒的皮肤红色荨麻疹（风疹块或风疹）。

食欲通常在症状开始后一周左右恢复。

有时，在 3～10 天后，尿色会变深，粪便会变白。可能会出现黄疸（皮肤和眼白黄染）。有时伴有瘙痒。这些症状的出现是因为受损的肝脏不能如常从血液中清除胆红素。胆红素是一种黄色色素，当血红蛋白（红细胞携带氧气的部分）分解时，作为回收陈旧或受损红细胞的正常过程的一部分，就会形成胆红素。胆红素随后会在血液中积聚，并沉积在皮肤（使其看起来呈黄色并引起瘙痒）和眼白（使其看起来呈黄色）内。胆红素通常作为胆汁（肝脏产生的黄绿色消化液）的成分被分泌到肠道中，并排出到粪便中，使粪便呈现典型的棕色。在肝炎患者中，大便呈苍白色，因为胆红素无法进入肠道并从粪便排出。而胆红素在尿液中排出，会导致尿色变深。

肝脏可能增大和有触痛。

大多数初始症状（食欲不振、恶心、呕吐、发热）一般会在一周内消失，即使黄疸仍在加重，患者也会感觉有所好转。黄疸通常会在1到2周内到达高峰，然后在2到4周内逐渐消退。但有时需要更长时间才能完全消退。

极少数情况下，会出现暴发性肝炎。暴发性肝炎是具有肝衰竭体征的严重肝炎。暴发性肝炎可发生于甲型肝炎患者，但更易发生于乙型肝炎患者，尤其是同时患有丁型肝炎的患者。它也可发生于服用对乙酰氨基酚等可损害肝脏的药物（包括草药补充剂）的患者或由长期酗酒者的酒精性肝炎引起。暴发性肝炎可迅速进展，通常在数天或数周内进展。肝脏不能再合成足够的可以帮助凝血的蛋白质，然而，即使血液不能正常凝结，人们也不会更易或无原因地出现瘀伤或出血。肝脏不能正常地清除有毒物质。所以这些有毒物质会在血液中积累并进入大脑，导致大脑认知能力迅速衰退——称为肝性（门体循环）脑病。患者可在数天至数周内陷入昏迷。暴发性肝炎可致命，特别是在成年患者中。有时必须立即进行肝移植以挽救患者生命。

急性病毒性肝炎患者通常在 4～8 周内康复，即使在未经治疗的情况下。然而，有些乙型肝炎或丙型肝炎感染者会出现慢性感染。