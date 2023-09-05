高钾血症（血钾水平升高）

中度至重度低钾血症时，必须立即降低血钾水平。医生会在治疗期间不断监测心脏。静脉给予钙可保护心脏，但钙不能降低血钾水平。然后给予胰岛素和葡萄糖，这可使钾从血液进入细胞，从而降低血钾水平。吸入沙丁胺醇（治疗哮喘）有助于降低钾水平。它通过吸入给药。

如果这些措施无效或患者出现肾衰竭，则有必要通过透析排出多余的钾。