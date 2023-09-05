高钾血症（血钾水平升高）

高钾血症是指血中钾的含量过多。
有许多原因可造成高钾，包括肾功能异常，药物影响肾功能，食入过多钾补充剂。
通常高钾在其出现症状前就很严重，主要是心律失常。
医生通过血液检查或心电图发现高钾血症。
治疗包括减少钾的摄入，停止使用造成高钾的药物，使用增加钾排出的药物。
（另见电解质概述和钾在人体内的作用概述。）
钾是人体内的一种电解质，电解质是在溶于血液等体液时带电荷的矿物质。人体需要钾来维持神经和肌肉细胞的功能，但钾过多也会干扰这些功能。
高钾血症的病因
通常高钾血症是由于几个同时存在的问题所致，包括：
阻碍肾脏足量排钾的肾病
药物阻止了肾脏正常排钾（引起轻度高钾血症的常见原因）
高钾饮食
含钾的治疗
轻度高钾血症的最常见病因是
使用减少肾脏血流或阻碍肾脏正常排钾的药物
大量的钾突然从细胞内释放出来也可引起高钾血症。钾从细胞内迅速移出进入血液，大大超过了肾脏排钾的能力，可以导致致命性高钾血症。
增加饮食中的钾摄入通常本身不会导致高钾血症，因为正常肾脏可以将任何多余的钾排出体外。
高钾血症的症状
轻度高钾血症很少有症状。有时，患者可能会出现肌无力。在一种被称为家族性高血钾性周期性麻痹的罕见疾病中，患者会多次出现肌无力并进展为麻痹。
当高钾血症变得更严重时，会引起异常心律。如果血钾水平很高可出现心脏骤停。
高钾血症的诊断
高钾血症的治疗
增加排钾的药物
治疗引起高钾血症的疾病。
轻度高钾血症
轻度血钾过高只需减少钾的摄入或停用影响肾脏排钾的药物就可以恢复。如果肾功能正常，可以给予利尿剂增加钾的排除。
如有必要，可口服或用灌肠的方法给予一种能从消化道内吸收钾的树脂，是钾随粪便排出体外。聚苯乙烯磺酸钠是一种吸钾树脂，有效果但仅限短期使用，因为它可能导致保钠过量。Patiromer 是一种使用时间更长的树脂药物。它适用于需要通常会使血钾水平升高的药物（如血管紧张素转化酶 [ACE] 抑制剂）来治疗心脏或肾病的患者。环硅酸锆钠也与胃肠道中的钾结合。它可在数小时内降低血清钾水平。
中度到重度高钾血症
中度至重度低钾血症时，必须立即降低血钾水平。医生会在治疗期间不断监测心脏。静脉给予钙可保护心脏，但钙不能降低血钾水平。然后给予胰岛素和葡萄糖，这可使钾从血液进入细胞，从而降低血钾水平。吸入沙丁胺醇（治疗哮喘）有助于降低钾水平。它通过吸入给药。
如果这些措施无效或患者出现肾衰竭，则有必要通过透析排出多余的钾。