POEMS 综合征是根据受累人群经常出现的体征和症状命名的：

P ：多发性神经病（神经损伤）

O ：器官肿大（肝、脾及淋巴结肿大）

E ：内分泌病（激素水平异常）

M ：单克隆丙种球蛋白病（血液抗体异常）

S：皮肤改变

患者可能有以下病征：

肝肿大

淋巴腺肿大

睾酮水平低（性腺功能减退）

2 型糖尿病

甲状腺激素水平低（甲状腺功能减退）

甲状旁腺激素水平升高（甲状旁腺功能亢进）

肾上腺不够活跃（艾迪生病）

某些抗体过量生成（丙球蛋白病）

皮肤异常，例如皮肤变黑和增厚、毛发增多、小亮红色斑块（血管瘤）

骨骼受破坏的部位

液体可能积存在腿部、腹部，或肺周围的膜层之间的间隙（称为胸膜腔）或视神经附近。胸膜腔积液会引起呼吸困难和胸痛。液体积存在视神经附近并挤压视神经会引起视力问题。

患者也可能有慢性和间歇性发热。