当血流中循环的癌症物质造成不寻常症状时，则发生副肿瘤综合征（与癌相关—另见癌症的概况）。这些物质可以是肿瘤产生的激素或免疫系统产生的抗体。它们可以影响多种组织和器官的功能并且在远离肿瘤的部位引起症状。副肿瘤综合征可以影响许多不同的器官系统，包括神经系统和内分泌（激素）系统，引起诸如神经系统改变、低血糖、腹泻或高血压之类的问题。

约 20% 癌症患者出现副肿瘤综合征。与副肿瘤综合征相关的最常见癌症包括

肺癌（最常见）

肾癌

肝癌

白血病

淋巴瘤

乳腺癌

卵巢癌

脑癌

胃癌

胰腺癌

副肿瘤综合征的诊断通常包括检测血液循环中导致副肿瘤综合征的物质。副肿瘤综合征的治疗最初涉及对症状的治疗。最终，治疗潜在的癌症是控制副肿瘤综合征的最佳方法。

一般副肿瘤综合征 癌症患者经常出现发烧、盗汗、食欲减退和体重减轻。以下综合征较少见。

消化道综合征 水样腹泻可由某些癌症分泌的物质引起。某些累及肠道的肿瘤可能会将大量蛋白质分泌到粪便中，从而导致血流中的蛋白质水平降低。

内分泌综合征 小细胞肺癌可以分泌一种物质，这种物质刺激肾上腺产生高水平的皮质醇激素，其可导致无力、体重增加和高血压（库欣综合征）。小细胞肺癌还可以产生抗利尿激素，在某些人中导致水潴留、钠水平降低、无力、神智错乱和惊厥。 血液中钙水平极高（高钙血综合征）可能在实体瘤或白血病患者中出现。当肿瘤向血液分泌造成钙从骨释放的激素样物质（类似于甲状旁腺素）时，高钙血综合征可能出现。如果癌直接侵入骨，因而向血流释放钙，则也可能导致高钙水平。由于血液中钙水平高，患者出现肾功能衰竭和意识模糊，如果没有迅速确认及治疗，则这可能进展成昏迷和甚至死亡。 其它激素的过度产生（通常来自胰腺类癌瘤）可能引起类癌综合征——潮红、哮鸣、腹泻和心脏瓣膜问题。

皮肤综合征 瘙痒是癌症患者具有的最常见皮肤症状。潮红也常见。