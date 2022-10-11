当血流中循环的癌症物质造成不寻常症状时，则发生副肿瘤综合征（与癌相关—另见癌症的概况）。这些物质可以是肿瘤产生的激素或免疫系统产生的抗体。它们可以影响多种组织和器官的功能并且在远离肿瘤的部位引起症状。副肿瘤综合征可以影响许多不同的器官系统，包括神经系统和内分泌（激素）系统，引起诸如神经系统改变、低血糖、腹泻或高血压之类的问题。
约 20% 癌症患者出现副肿瘤综合征。与副肿瘤综合征相关的最常见癌症包括
副肿瘤综合征的诊断通常包括检测血液循环中导致副肿瘤综合征的物质。副肿瘤综合征的治疗最初涉及对症状的治疗。最终，治疗潜在的癌症是控制副肿瘤综合征的最佳方法。
一般副肿瘤综合征
癌症患者经常出现发烧、盗汗、食欲减退和体重减轻。以下综合征较少见。
消化道综合征
水样腹泻可由某些癌症分泌的物质引起。某些累及肠道的肿瘤可能会将大量蛋白质分泌到粪便中，从而导致血流中的蛋白质水平降低。
内分泌综合征
小细胞肺癌可以分泌一种物质，这种物质刺激肾上腺产生高水平的皮质醇激素，其可导致无力、体重增加和高血压（库欣综合征）。小细胞肺癌还可以产生抗利尿激素，在某些人中导致水潴留、钠水平降低、无力、神智错乱和惊厥。
血液中钙水平极高（高钙血综合征）可能在实体瘤或白血病患者中出现。当肿瘤向血液分泌造成钙从骨释放的激素样物质（类似于甲状旁腺素）时，高钙血综合征可能出现。如果癌直接侵入骨，因而向血流释放钙，则也可能导致高钙水平。由于血液中钙水平高，患者出现肾功能衰竭和意识模糊，如果没有迅速确认及治疗，则这可能进展成昏迷和甚至死亡。
其它激素的过度产生（通常来自胰腺类癌瘤）可能引起类癌综合征——潮红、哮鸣、腹泻和心脏瓣膜问题。
神经系统综合征
多发性神经病是外周神经（除了脑和脊髓以外的神经）功能障碍，导致无力、感觉丧失和反射减弱。亚急性感觉神经病变是罕见形式的多发性神经病，它有时在癌症诊断前形成。它造成失能性感觉丧失和不协调，但是无力症状轻微。格林-巴利综合征是另一种类型的神经功能障碍，它导致肌肉力量全面丧失。它在霍奇金淋巴瘤患者中更常见。
亚急性小脑变性在乳腺癌、卵巢癌、小细胞肺癌或其它实体瘤患者中极少发生。此疾病可能由损坏小脑的自身抗体（一种攻击身体自身组织的抗体）引起。症状可以包括行走不稳定、上下肢不协调、言语困难、眩晕和复视。症状可以在癌检出前出现。
眼运动失控（视性眼阵挛）和上下肢快速收缩（肌阵挛）可能在一些神经母细胞瘤患儿中出现。
亚急性运动神经元病变在一些霍奇金淋巴瘤和非霍奇金淋巴瘤患者中出现。脊髓的神经细胞受影响，使上下肢无力。
多种不寻常症状可能因直接针对肿瘤的抗体所致，这些抗体还与脑组织相互作用造成精神功能改变、定向障碍、视力改变和肌肉无力。
肌无力综合征在一些肺小细胞癌患者中出现。这种综合征的特征在于因肌肉缺少神经的恰当激活引起肌肉极度无力。
亚急性坏死性脊髓病是脊髓中神经元迅速损失导致瘫痪的罕见综合征。
皮肤综合征
瘙痒是癌症患者具有的最常见皮肤症状。潮红也常见。