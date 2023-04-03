多腺体功能低下综合征是遗传性疾病，表现为多个内分泌（产生激素）腺体出现功能低下。

内分泌腺是分泌一种或多种特定激素的器官。内分泌腺功能障碍的真正原因可能与自身免疫反应有关，也就是机体的免疫防御系统错误地攻击机体自身的细胞。遗传因素和环境因素（如病毒感染、饮食因素或服用某些药物）可能与之有关。多腺体功能低下综合征分为三种类型：

1 型： 1 型也称为自身免疫性多内分泌腺病-念珠菌病-外胚层营养不良三联征 (APECED)。这种类型发生在儿童中，患者的甲状旁腺和肾上腺不够活跃。患者也容易发生慢性酵母菌感染（称为慢性黏膜皮肤念珠菌病）。真菌感染可能是疾病的首发症状，5岁以下的儿童尤为明显。患者可能存在其他自身免疫性疾病，包括甲状腺疾病、糖尿病、自身免疫性肝炎以及某些引起营养素吸收困难（吸收不良）的消化系统疾病。

2 型： 2 型也称为施密特综合征。此型在成人（尤其是女性）中发病，表现为肾上腺和甲状腺功能低下，但有时甲状腺功能可变得亢进。2 型多腺体功能低下患者还可能会发生糖尿病。

3型： 此型与2型很相似，只是该型肾上腺功能正常。

多腺体功能低下综合征患者的症状取决于受累的内分泌器官。激素缺乏症不一定同时出现，可能在数年后才出现。这些低下综合征并不是按特定的顺序发生的，也不是所有人都会出现与每种类型相关的全部低下综合征。

多腺体功能低下综合征 多腺体功能低下综合征患者的症状取决于受累的内分泌器官。 肾上腺不够活跃：无力、食欲不振、呕吐、深色皮肤斑块；重症患者会出现低血压，若不治疗，可导致死亡

甲状腺不够活跃：体重增加、便秘、头发和皮肤干燥，有时无法耐受寒冷天气

甲状旁腺不够活跃：口腔周围有麻刺感、手脚抽筋和癫痫发作

多腺体功能低下综合征的诊断 血检测量激素水平 医生通常因为特异性的症状而考虑多腺体功能低下综合征的诊断。通过检测血液样本中的激素水平低下而确诊。有时，医生还会检测特异性抗体，看看是否对受累腺体有自身免疫反应。 其他内分泌器官可能多年都不会出现功能障碍，因此医生通常会对有激素缺乏症的患者定期验血，以确保尽快发现所有新出现的激素缺乏症。 由于该综合征往往是遗传性的，患者的亲属可以进行基因检测。