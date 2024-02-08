单纯性非毒性甲状腺肿

单纯性非毒性甲状腺肿是指非癌性甲状腺肿大，不会导致甲状腺激素过量产生或产生不足。

非癌性甲状腺肿大可能是因为饮食中缺少碘或摄入某种物质或药物。

患者通常没有症状。

医生可通过做血液检查来确定甲状腺的健康程度。

医生会对肿大的病因进行治疗，但是有时患者需要手术切除部分肿大的甲状腺。

（另见甲状腺概述。）

甲状腺肿一词有时用来描述任何形式的甲状腺肿大（如炎症或癌症引起的肿大）。单纯性非毒性甲状腺肿是一种特殊形式的非癌性肿大。

在全球大多数地区，单纯性非毒性甲状腺肿的最常见病因是

甲状腺使用碘来合成甲状腺激素。当碘不足时，甲状腺就会增大来试图进行代偿。但是，在美国，大部分盐都进行了碘强化，因此，缺碘不是甲状腺肿最常见的原因。

单纯性非毒性甲状腺肿的其他病因包括

使用某些药物（如胺碘酮或锂）

食用极大量的某些食物（如木薯、西兰花、菜花和卷心菜）

有时，青春期、孕期或更年期甲状腺可暂时性肿大。

出现单纯性非毒性甲状腺肿时，甲状腺会分泌正常量的甲状腺激素，因此患者不会出现甲状腺不够活跃或过度活跃。

单纯性非毒性甲状腺肿的症状 患者通常发现颈部的基部出现肿胀，但没有其他症状。有时，甲状腺肿也会压迫其它组织，导致咳嗽、声音嘶哑、呼吸或吞咽困难。 与亚急性甲状腺炎患者不同，单纯性非毒性甲状腺肿患者通常不会感觉甲状腺疼痛和触痛。

单纯性非毒性甲状腺肿的诊断 血液检测甲状腺功能

超声检查和甲状腺扫描 医生通常会做血液检查来确定甲状腺是否正常工作（甲状腺功能血液检查）。医生会检测血液中甲状腺激素——甲状腺素（T4 或四碘甲状腺原氨酸）、三碘甲状腺原氨酸 (T3) 和促甲状腺素 (TSH)——的水平。有时医生还会检测血液中攻击甲状腺的抗体（抗甲状腺抗体），出现该抗体即提示存在甲状腺免疫反应，这会引起炎症。 医生会做放射性碘摄取试验和甲状腺扫描。在这些检测中，患者需要吞下（或注射）小量放射性碘。放射性碘积聚在甲状腺。扫描仪就可以监测到多少碘被腺体吸收，γ相机（监测辐射）会拍下甲状腺的照片。这些扫描会显示可能提示 Graves 病、甲状腺结节或甲状腺炎的任何甲状腺形态异常。 医生会做超声检查（利用声波生成甲状腺图），找出可能癌变的所有结节。