用于治疗哮喘或过敏性反应的药物

避免可能的触发因素

对于运动诱发哮喘的病人，治疗目的是消除运动相关的症状。改善健康状况可以减少运动发生症状的可能性。在开始锻炼前约 15 分钟吸入β-肾上腺素能药物（例如，用来治疗哮喘的药物）经常有助于预防反应。色甘酸钠吸入有益。

对于哮喘病人，服用控制哮喘的药物常可以防止运动过程中出现症状。对部分哮喘病人，服用治疗哮喘的药物并逐渐增加运动的强度和持续时间有助于耐受运动。

由运动诱发的超敏反应病人应避免可诱发症状的运动形式。如果运动前食用某种特殊食品可以诱发症状，则在运动前要避免服用这种食物。

病人应随身携带自注射肾上腺素，以备急性情况之需。推荐和其他人一起运动。