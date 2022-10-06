运动诱发的过敏反应出现于运动时或运动后。
运动可能引发或恶化哮喘，或者罕见的严重过敏（超敏）反应。
医生通常基于症状及其与运动的关系进行诊断。
用于治疗哮喘的药物通常可以预防运动过程中出现的症状，但变得更加健康，逐渐增加锻炼的强度和持续时间也有帮助。
（另见过敏反应概述。）
运动可以触发以下情况：
哮喘： 运动常可以诱发哮喘患者的哮喘发作，而有些人仅在运动时发生哮喘。运动诱发或加重哮喘的原因是快速的呼吸使气道温度和湿度下降，当气道温度恢复后变窄。当空气寒冷干燥时，更容易出现运动诱发的哮喘。胸部感觉发闷。人们可能喘鸣、咳嗽和出现呼吸困难。
超敏反应： 罕见情况下，剧烈运动可以诱发广泛的严重的过敏（超敏）反应。部分病人仅在运动前进食过特定食物（尤其是小麦或虾）后出现。呼吸困难或血压下降导致头晕和昏倒。超敏反应可以危及生命。
典型情况下，运动诱发的症状——哮喘或类超敏反应——通常出现于剧烈运动5~10分钟后。有时症状出现于停止运动后。
诊断
医师的评估
有些情况下，运动激发试验
运动诱发的过敏反应的诊断基于症状及其与运动的关系。
运动激发试验可以帮助医生确诊。这项试验是在平板运动或踏车运动前后测定肺功能。
治疗
用于治疗哮喘或过敏性反应的药物
避免可能的触发因素
对于运动诱发哮喘的病人，治疗目的是消除运动相关的症状。改善健康状况可以减少运动发生症状的可能性。在开始锻炼前约 15 分钟吸入β-肾上腺素能药物（例如，用来治疗哮喘的药物）经常有助于预防反应。色甘酸钠吸入有益。
对于哮喘病人，服用控制哮喘的药物常可以防止运动过程中出现症状。对部分哮喘病人，服用治疗哮喘的药物并逐渐增加运动的强度和持续时间有助于耐受运动。
由运动诱发的超敏反应病人应避免可诱发症状的运动形式。如果运动前食用某种特殊食品可以诱发症状，则在运动前要避免服用这种食物。
病人应随身携带自注射肾上腺素，以备急性情况之需。推荐和其他人一起运动。