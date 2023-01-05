（Chédiak-Higashi综合征）

在Chezdiak-Higashi综合征中，很少或没有形成色素黑色素（称为白化病）。黑色素给予皮肤、眼睛和头发颜色。通常，皮肤苍白，头发是浅色或白色的，并且眼睛可能是粉红色或浅蓝灰色的。

该疾病也可能导致视力问题。例如，视力锐度（视力）可能会减少，眼睛可能对光敏感（感光灵敏度）。常见眼球震颤，可导致视力模糊。眼球震颤是指眼球反复、快速地向某一个方向运动，然后又慢慢地漂移到它们原来的位置。

Chédiak-Higashi综合征通常也会引起口腔溃疡、牙龈炎和牙周病。

Chédiak-Higashi综合征患者也有很多感染。感染通常涉及呼吸道、皮肤和口腔内膜。

在大约80％的人中，Chédiak-Higashi综合征发展，引起发烧、黄疸（皮肤和眼睛呈黄色）、肝脏和脾脏肿大、淋巴腺肿大、易于出血和瘀伤。该疾病也会影响神经系统，导致虚弱、笨拙、行走困难和癫痫发作。一旦出现这些症状，该综合征通常在30个月内就会致命。