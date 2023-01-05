高IgE综合征是一种遗传性免疫缺陷病症，特征为婴儿期出现复发性疔疮、鼻窦感染和肺部感染及重度皮疹。免疫球蛋白E（IgE）水平极高。

多数高IgE综合征患儿有皮肤、关节、肺或其它器官脓肿。

血液检查可以诊断本病。

治疗包括给予抗生素预防或治疗感染，减轻皮疹的药物或药物以及修饰免疫系统的药物。

（另见免疫缺陷病概述。）

IgE是5种抗体中的一种，有助于保护机体免受感染。在高IgE综合征中IgE水平较高，但这不是免疫缺陷的原因。免疫系统的其他部分有缺陷。为什么IgE水平高属于未知。

高IgE综合征是一种原发性免疫缺陷病。它可以通过以下两种方式之一遗传：

作为一种常染色体（非性连锁）显性疾病：就是说，只需要一个来自任一父母的疾病基因。

作为一种常染色体隐性遗传病：即意味着从父母双方处各获得一个致病基因。

高IgE综合征取决于哪个基因受影响。两种形式都会引起类似症状。

高IgE综合征的症状 高IgE综合征的症状通常在婴儿期开始。多数患儿有皮肤、关节、肺或其它器官脓肿。脓肿通常由葡萄球菌感染引起，并常频繁复发。 患者可出现呼吸道感染，包括在肺炎治愈后可能留下巨大囊肿（填充液体的囊）的肺炎。 痒性皮疹形成。 骨脆弱，导致多发骨折。可能有粗糙面部特征。乳牙脱落延迟。 生存期取决于肺部感染的严重程度。

高IgE综合征的诊断 血检以测量 IgE 含量

有时进行基因检测 当婴儿疔疮和肺炎频繁发生时，怀疑有高IgE综合征。通过血液检查发现高水平IgE来确诊。 可以进行基因测试以检查异常基因。