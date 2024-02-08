免疫系统减弱人群中的肺炎

肺炎是肺部的感染。引起免疫系统减弱或受损者（例如人类免疫缺陷病毒 [HIV]、癌症、器官移植或使用某些药物导致的）发生肺炎的生物体通常与引起健康人群肺炎的生物体不同。

因通常不会令健康人群致病的微生物会致使免疫系统减弱者患上肺炎。

症状各不相同，但可能包括呼吸短促、咳嗽和发热。

胸部 X 光片检查通常与痰液和血液样本检查相结合，以做出诊断。

此类肺炎通过抗生素、抗真菌或抗病毒药物治疗，且任何免疫系统疾病也一并被治疗。

免疫系统较弱或受损的人群称为免疫功能低下者。免疫系统保护身体免受微生物的感染。

对于免疫系统减弱者，肺炎可由许多微生物导致，包括通常不会引起肺炎的微生物。许多情况均可导致免疫系统虚弱，包括

癌症以及用于治疗癌症的化疗药物

白细胞缺陷

疾病，如 HIV 感染

某些药物（如皮质类固醇、化疗药物和用于治疗自身免疫性疾病或系统性风湿性疾病的药物）

（另见肺炎概述。）

免疫系统减弱人群中的肺炎病因 对于免疫系统减弱者，引起肺炎的微生物可能与引起社区获得性肺炎的微生物相同，但也可能是由不常见或少见的生物体引起。 耶氏肺孢子虫系一种无害存在于健康人群肺组织中的常见真菌。仅当人类免疫缺陷病毒 (HIV) 感染、器官移植、癌症或使用改变免疫系统的药物导致身体防御机制减弱时，它通常才会引起肺炎。通常，耶氏肺孢子虫肺炎的出现是 HIV 感染者进一步发展为艾滋病的第一个指征。 曲霉菌以及念珠菌等其他真菌、金黄色葡萄球菌、肺炎链球菌以及流感嗜血杆菌等细菌，和巨细胞病毒与单纯疱疹病毒等病毒也会导致免疫系统减弱者患上肺炎。

免疫系统减弱人群中的肺炎症状 免疫系统减弱者的肺炎症状可能与社区获得性肺炎患者的症状相同，包括以下症状： 全身虚弱（不适）

咳嗽带痰（浓稠或变色的黏液）

气短

发热

寒战

胸痛 这些症状可能快速或缓慢发展。 大多数耶氏肺孢子菌肺炎患者会出现发热、呼吸短促和干咳，往往发病缓慢。由于肺可能无法将足够的氧气运转入血，从而导致有时非常严重的呼吸困难。

免疫系统减弱人群中的肺炎诊断 胸部 X 线检查

对痰液（浓稠或变色的黏液）样本的显微镜检查

血液培养

脉搏血氧测定法 免疫系统减弱者的肺炎诊断依据患者的症状、胸部 X 线检查或计算机断层扫描 (CT) 扫描结果，以及痰液和血液检查结果。 胸部 X 光片结果可能正常，也可能表现出感染迹象。 医生会通过促使患者用力咳嗽的雾化治疗（诱导咳痰），或向气道内插入支气管镜（装有摄像机的小型柔性管）来取得痰液样本。与咳出的痰液标本相比，诱导咳嗽取得的痰液标本以及尤其是支气管镜获得的痰液标本，较少含有唾液，能更好地帮助医生确定导致肺炎的病原体。 医生通常抽取血液样本，以便可以尝试在实验室培养细菌并鉴别。 免疫系统减弱者可能血氧水平较低。医生可以在不采集血液样本的情况下，通过在手指或耳垂上放置一个传感器来测量血液中的氧气水平。此检查称为脉搏血氧饱和度测定。

免疫系统减弱人群中的肺炎治疗 抗生素、抗病毒药物或抗真菌药物

对任何免疫系统问题的治疗 肺炎的治疗取决于 具体的免疫系统问题

疾病的严重程度

可能导致感染的微生物 医生通常会给予对许多微生物都有效的抗生素（广谱抗生素）。若患者的情况没有好转，医生可增加对病毒或真菌有效的其他药物。 改善免疫系统的治疗对有免疫系统问题患者的肺炎治疗也很重要。抑制免疫系统的药物（如化疗药物或治疗自免疫性疾病的药物）应暂时停用，直至感染消退。 耶氏肺孢子虫肺炎患者应使用复方型抗生素甲氧苄啶/磺胺甲噁唑。替代药物包括氨苯砜、阿托伐醌、克林霉素和喷他脒。一些耶氏肺孢子菌重症肺炎患者还会使用皮质类固醇泼尼松减轻炎症。

免疫系统减弱人群中的肺炎预后 即便肺炎得到了治疗，其总体死亡率仍然比罹患社区获得性肺炎的健康者死亡率要高，因为免疫系统有问题者感染更难治疗，而且这些人往往病情更重，甚至在肺炎开始之前。 耶氏肺孢子菌肺炎患者的总体死亡率很高。