透析是当肾脏无法正常工作时，代替肾脏从机体内清除代谢废物和过多水分的人工过程。

人们需要透析的原因很多，以肾衰竭最为常见。肾功能可能会迅速衰退（称作急性肾损伤或急性肾衰竭），或者肾脏可能会缓慢丧失过滤废物的能力（称作慢性肾病或慢性肾衰竭）。

对于肾衰竭患者，若血检表明肾脏无法再充分过滤废物以及积累的废物会导致问题时，许多医生都建议进行透析。对于急性肾衰竭，当血检提示患者的肾功能有充分恢复时，可以停止透析。对于慢性肾病患者，透析可作为长期治疗或肾移植术前的临时措施。短期或紧急透析可用于清除体内的药物或毒素。

肾衰竭：透析 视频

作出开始长期透析的决定并非易事，因为这意味着生活方式的巨大改变，包括从此依赖机器来维持生命。但是，对大多数人而言，一套成功的透析方案将会使生活质量大为改观。大多数接受透析的人能够进食可耐受的饮食，并且血压正常。

透析常常需要一个团队的努力：

医生完成透析处方、处置并发症并提供医疗护理。

护士监测患者的一般情况和精神情况，并教育患者透析相关知识以及保持良好的健康状态需要遵循的原则，监测透析程序，给予透析相关药物并监督透析技师。

若患者正在出行，社会工作者通常需要评估其心理健康、负责安排转运、在其他地方接受透析以及所需的家庭协助。

营养师则应给患者制定一套合理的饮食方案并监测他们对饮食改变的反应。

如果临时使用透析直至移植肾脏，则移植外科医生也是透析团队的一部分。

血液透析中，血液从体内被引出并被引入透析器（称为人工肾），它可以滤过血液。

技师会帮助启动程序并在透析时监测透析机。

对于血液透析，血管外科医生和介入放射科医生（常见）负责做好血管准备，以便血液能方便地从体内抽出，并通过透析机循环。

肾衰竭患者透析治疗的原因

有时采用其他技术（如血液过滤或血液灌流）来暂时过滤血液和实现透析的效果。这些技术最常用于无法进行透析但又需要为急性肾损伤患者清除血液中的毒素或清除大量液体时。

血液过滤和血液灌流：过滤血液的其他方法

透析的方式 透析有两种方式： 血液透析

腹膜透析 血液透析 在血液透析中，血液从体内排出并通过体外的机器压送到透析器（人工肾）中。透析器滤过血液中的代谢废物，将净化后的血液回输到体内。可以调整返回的液体总量，尤其是可以去除肾衰竭过程中积聚的过多液体。 血液透析需要建立血液通路。虽然医生可以通过在大静脉中插入大静脉导管来获得临时性的通路，但通常是通过手术创建动脉和静脉之间的人工连接（一个动静脉瘘），以便更易于长期使用。以连接前臂桡动脉和头静脉的动静脉瘘最常用。建立瘘以后，头静脉扩张、血流增加，使其适合反复穿刺进行透析。血管外科医生负责创建瘘管。 当瘘无法建立时，可通过外科手术移植人工合成的桥血管来建立动静脉瘘。患者手臂中常被置入移植物。在血液透析中，技师将针头插入患者的瘘管或移植物以使血液从体内清除以进行清洁处理。 血液透析时，医生会给予肝素（一种抗凝结药物）来防止血液在透析仪器中凝结。在透析器中，多孔的人工膜将血液和透析液分隔开来。血液中的水、废物及电解质通过透析膜滤过进入透析液。血细胞和大分子蛋白无法通过孔径小的透析膜而不会被滤过清除。最后，净化后的血液回输到患者体内。 透析器有不同的大小和效度。透析治疗的时间通常为每次 3 到 5 小时。大多数慢性肾病患者每周需要进行 3 次血液透析。 血液透析最常见的并发症为透析时或不久后发生的低血压。血压通常在两次治疗之间上升。患者可能有（尤其是在开始血液透析时）肌肉痉挛、瘙痒、恶心和呕吐、头痛、不宁腿综合征以及胸痛与背痛。他们还会有混乱、不安、视力模糊和／或痉挛，但此类情况比较少见。 并发症还可涉及移植物或瘘管，如感染、血栓、出血和突起（动脉瘤形成）。若发生下列任何情况，患者应从速告知医生： 疼痛

发红或发热

附近皮肤破裂

瘀伤

瘘管部位出血时间变长

植入物或瘘管上有迅速（在几天或更短时间内）增大的突起

失去植入物或瘘管部位正常具有的脉搏或震动感

肿胀（水肿） 表格 血液透析的一些常见并发症 表格 腹膜透析 腹部器官（如胃和肠）位于称为腹腔的较大中空空间内。腹膜是腹腔里覆盖腹腔器官的膜。在腹膜透析中，该膜充当过滤器。这层膜表面积巨大、血管网丰富。血液中的物质很容易通过腹膜进入腹腔。液体（透析液）通过经腹壁插入腹膜腔内的导管注入。透析液必须在腹部内停留足够长的时间以便代谢废物从血液中缓慢进入透析液。最后将透析液引出、弃去，换用新鲜透析液。 透析液可以在柔软的硅胶管或多孔的聚氨基甲酸乙酯导管中平缓流动，其成分不易被破坏。导管可以暂时放置在患者床旁或永久性固定在手术室。有一种永久性导管末端可以开口于皮肤，当不使用时，此导管可被盖上。 腹膜透析可使用机器（称作自动化腹膜透析）或不使用机器（使用人工技术）进行。 人工腹膜透析通常使用连续不卧床腹膜透析，是最简单的技术。此技术无需机器。透析液通常每天排空并补充 4 或 5 次。通常日间更换 3 次透析液，透析液停留时间达 4 小时或更长。而夜间透析液停留时间为8-12小时。 自动化腹膜透析技术正成为最常用的腹膜透析方法。在自动化腹膜透析中，自动化设备会在患者夜间睡觉时多次更换透析液。这些技术能把日间透析液置换的次数降到最低，避免夜间人工搬动笨重的设备。有时需要日间置换。自动化腹膜透析技术又可分为三个子类别： 持续循环腹膜透析有较长（12 到 15 小时）的日间停留期，并通过自动化循环器完成 3 到 6 小时的夜间置换。

夜间间歇性腹膜透析通过循环器完成夜间置换，而在白天不留透析液在患者的腹腔中。

潮式腹膜透析是一种改良型透析，要在两次置换之间在患者腹腔中留置一些透析液。该技术能让患者感觉更舒适。潮式腹膜透析可有或者没有日间停留期。 连续不卧床腹膜透析 图片 一些患者需要合并进行连续不卧床腹膜透析与持续循环腹膜透析，以便从血液中充分排出废物。 表格 腹膜透析的一些常见并发症 表格 透析方式的选择 在为患者选择最适宜的透析方式时，应考虑多种因素，包括生活方式。新近有腹部外伤或手术或腹壁有缺损的患者无法进行腹膜透析，推荐进行血液透析。血压时而升高或正常，时而又偏低的患者与血液透析比较对腹膜透析耐受性更好。 患者一般在医院外的透析中心接受血液透析，每次 3-5 小时，每周 3 次。在透析中心进行透析的主要优点是由透析人员管理治疗。 中心内夜间血液透析是遇到某些困难（如高液体量增加、低血压或难以控制的磷水平）的患者的好选择。虽然这种形式的透析每周也要进行 3 次，但透析时间更长，每次持续 6 至 8 小时。 家庭血液透析也可按常规时间表进行（每周白天 3 次），或可在夜间进行。大多数家庭血液透析计划需要一个护理伙伴，如果需要，他们可以帮助治疗。与常规血液透析治疗患者相比，家庭透析治疗患者的寿命可能更长，生活质量更好。 腹膜透析也可以在家中进行，不需要去血液透析中心治疗。 腹膜透析最常见而麻烦的并发症是腹膜液感染（导致腹膜发炎，称作腹膜炎）以及导管进入皮肤处（插入部位）感染。腹膜炎可导致腹膜内持续剧烈严重的疼痛，但有时不会有痛感。插入部位感染导致皮肤发红以及插入部位疼痛。此类感染可用抗生素以及审慎的伤口护理来治疗。 血液透析与腹膜透析的对比

特殊注意事项 饮食 进行透析的患者需要特殊饮食。腹膜透析者食欲通常较差，在透析中蛋白质丢失较多。饮食应有足够的热量（每磅理想体重约 16 卡路里，儿童稍高）以及每天相对较高的蛋白质（每磅理想体重约 1/2 克蛋白质）。（美国肾脏病患者协会有一个食物指南。） 盐，包括通常含钠的食盐和含钾的盐，均应该限制摄入。 对于血液透析患者，应该更加严格限制每日摄入的钠和钾。也应限制减少高磷食物。那些每日尿量极少或有持续性低钠血症或血钠浓度降低的患者应限制每日液体的摄入量。每天测量体重对于监测体重增长至关重要。在血液透析治疗间期，体重额外增加提示液体负荷过重。通常，过多的液体摄入是摄钠过多的结果，因为后者会使患者感到口渴。 血液透析或腹膜透析造成的营养物质的丢失需要补充多种维生素。应与医生或营养师讨论维生素补品。 合并用药 因为慢性肾病患者会出现贫血，所以可使用促红细胞生成素、达贝泊汀或甲氧聚二醇重组人促红素注射液刺激红细胞的生成。铁剂有助于机体产生新的红细胞。 磷酸结合剂，最常用的如碳酸钙或醋酸钙（例如，抗酸药中）或司维拉姆，可用于去除饮食中多余的磷酸盐。 正常情况下，身体的骨组织被持续替换，以确保骨骼的强度和密度。肾脏将维他命 D 转换为其活性形式（骨化三醇），该物质有助于调节血钙含量以及产生骨组织的钙量。肾衰竭患者的肾脏无法将足够的维他命 D 转换为其活性形式，因此甲状旁腺激素水平可能上升。甲状旁腺激素水平过高可通过降低骨骼密度来弱化骨骼，这种骨骼病症称作肾性骨营养不良。为纠正此问题，需要给予维他命 D 的活性形式或类似物质来降低过高的甲状旁腺激素水平。 接受透析的患者常有冠状动脉疾病的风险因素，包括高血压、高血脂（脂肪）和糖尿病。患者需要接受特殊护理来降低冠状动脉疾病的风险。 便秘可发生于接受透析的患者，会对腹膜透析形成阻碍。若肠道中大便过多，过多的量会部分阻塞引流透析液的导管。患者可能需要服用通便药，但经常被给予膨胀剂（如车前草）或山梨糖醇，而非含磷酸或镁的通便药。 血液中铝水平过高（铝中毒）可见于服用含铝之磷酸结合剂的患者。铝的另一种可能的来源是用于制作透析液的水分。由于可采用许多不含铝的磷酸结合剂，且在当前用于透析液的超纯水的制备中，铝都能被有效地清除，因此铝中毒现在不常见。铝中毒可弱化骨骼，导致贫血和痴呆。可通过腹膜导管或静脉施以去铁胺，以帮助消除体内的铝。 钙化防御是一种动脉硬化的罕见疾病，可导致血液向躯干、臀部和腿部皮肤的血流减少。该病部分由血液中的钙磷水平过高引起。其可导致疼痛的皮肤肿块，以及通常会发生感染的溃疡。严重感染可能影响全身并致命。如果出现并发症，则必须治疗。例如，感染通过抗生素治疗，而疼痛通过镇痛剂治疗。可施以药物来降低血液中的钙磷水平。伤口通过审慎的伤口护理来治疗。 心理社会考虑因素 进行透析的患者可能丧失生活各方面的能力。独立性丧失可能使患者陷入窘境。生活方式的不良变化常使患者难以应对。许多透析患者变得抑郁和焦虑。心理和社会咨询及指导对于透析患者本人及其家庭均有帮助。许多透析中心提供这种心理社会支持。鼓励患者追寻以前的兴趣点有助于其面对独立能力的丧失。需要为进行血液透析的患者安排规律的转运流程。透析对患者的工作、学习或业余活动都有影响。 长期透析的患者有一半以上≥60岁。老年患者比青年患者能更好的适应长期透析、接受独立性的丧失。然而进行透析的老人将更加依赖他们已成年的子女，不能继续独自生活。老年人更容易因治疗而感到疲劳。由于常需改变家庭角色和责任以适应透析规律，因此会产生精神紧张，并感觉内疚和不适。 关于儿童 生长发育受阻的儿童会感到孤独及与其他同龄儿的差异。青年人和青少年需要应对身份认同、独立性和体形等问题，他们会发现透析使这些问题更加复杂化。饮食对于进行透析的儿童非常重要，因为他们必须摄入足够的营养物质以维持生长。