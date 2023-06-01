一些感染者可以没有症状。有些出现轻度症状，有些则病情危重，甚至危及生命。

黄热病症状通常在被感染的蚊虫叮咬后约 3 至 6 天出现。初始症状包括头痛、头晕、肌痛、寒战和低热，通常突然出现。恶心、呕吐、便秘、极度疲劳、烦躁和坐立不安是常见症状。面部可出现潮红。

所有这些症状在几天后消失。随后一部分人康复，但另一些人在最初的症状消失后数小时或几天后出现高热、恶心、呕吐及严重的周身疼痛，由于肝脏受到影响而使皮肤变成黄色（黄疸）。由于肝脏受到感染，皮肤变黄（黄疸）。通常合并有鼻部、口腔及消化道出血。患者可有呕血。他们可出现意识模糊和情感淡漠。

有些患者出现谵妄。他们有极低的血压（休克）。严重的感染可引起癫痫发作、多脏器功能障碍，可出现昏迷；30% 至 60% 有严重出血和发热的患者死亡。