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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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小知识
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黄热病

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 2月 2024
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什么是黄热病？

黄热病是一种由蚊子传播的病毒性感染

  • 被感染的蚊子叮咬会感染黄热病

  • 中非、巴拿马南部和南美洲热带地区的蚊子携带黄热病病毒

  • 它会导致头痛、头晕、肌肉酸痛和发热

  • 有时候，皮肤和眼睛变成黄色（黄疸），因为这种疾病会影响肝脏

  • 如果黄热病严重影响内脏器官，可能会致命

  • 预防黄热病的最佳方法是接种疫苗（注射）并避免蚊虫叮咬

什么会导致黄热病？

黄热病由经蚊虫传播的病毒引起。该病仅发生在中非、巴拿马南部和南美洲的热带地区。感染多发生于南美的酷热、多雨、潮湿月份以及非洲的雨季晚期和干季早期。

黄热病的症状是什么？

一些人没有任何症状。

早期症状包括：

  • 突然头痛、发热、寒战和肌肉酸痛

  • 感到虚弱和头晕

  • 感觉胃部不适，呕吐

所有这些症状在几天后消失。大多数人没有更多的症状，并可从黄热病中恢复过来。其他人会出现更严重的症状。

在严重的情况下，病毒会影响许多器官，包括肝脏、肾脏和心脏。黄热病的后期症状包括：

  • 高烧

  • 呕血

  • 皮肤和眼睛发黄（黄疸）

  • 鼻子、口腔或肠道出血

  • 危险的低血压

  • 癫痫发作和昏迷（重病患者）

医生如何诊断黄热病？

如果有症状并且曾经到过发生过黄热病的地区，医生会怀疑黄热病。确诊需要血液化验。

医生如何治疗黄热病？

黄热病无法治愈。医生会治疗症状并：

  • 通过静脉输液来保持血压

  • 治疗出血或止血的药物，如维生素 K，可以帮助血液凝结

  • 有时候，用一台机器接管肾脏（透析）从身体中清除废物

  • 让患者进入一个被遮蔽的房间，并用杀虫喷雾喷洒，以防止蚊子将病毒传播给其他人

如何预防黄热病？

避免蚊虫叮咬

如果住在或访问黄热病地区，请采取措施避免蚊虫叮咬：

  • 在皮肤上喷洒含DEET的驱虫喷雾剂

  • 衣服用含有氯菊酯的杀虫剂喷洒或浸泡

  • 挂蚊帐

  • 穿长褂长裤

  • 如果不需要，避免外出

如果要去黄热病地区，请接种疫苗

疫苗可用于预防黄热病，并应在去往黄热病地区前 3 至 4 周接种。

  • 在美国，全国各地的旅行医疗诊所可提供黄热病疫苗

  • 除了6个月以下的婴儿、孕妇或免疫系统较弱的人以外，大多数人都可以接种疫苗——与医生讨论接种疫苗的事宜

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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