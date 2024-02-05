什么是黄热病？
什么会导致黄热病？
黄热病由经蚊虫传播的病毒引起。该病仅发生在中非、巴拿马南部和南美洲的热带地区。感染多发生于南美的酷热、多雨、潮湿月份以及非洲的雨季晚期和干季早期。
黄热病的症状是什么？
一些人没有任何症状。
早期症状包括：
突然头痛、发热、寒战和肌肉酸痛
感到虚弱和头晕
感觉胃部不适，呕吐
所有这些症状在几天后消失。大多数人没有更多的症状，并可从黄热病中恢复过来。其他人会出现更严重的症状。
在严重的情况下，病毒会影响许多器官，包括肝脏、肾脏和心脏。黄热病的后期症状包括：
高烧
呕血
皮肤和眼睛发黄（黄疸）
鼻子、口腔或肠道出血
危险的低血压
癫痫发作和昏迷（重病患者）
医生如何诊断黄热病？
如果有症状并且曾经到过发生过黄热病的地区，医生会怀疑黄热病。确诊需要血液化验。
医生如何治疗黄热病？
黄热病无法治愈。医生会治疗症状并：
通过静脉输液来保持血压
治疗出血或止血的药物，如维生素 K，可以帮助血液凝结
有时候，用一台机器接管肾脏（透析）从身体中清除废物
让患者进入一个被遮蔽的房间，并用杀虫喷雾喷洒，以防止蚊子将病毒传播给其他人
如何预防黄热病？
避免蚊虫叮咬
如果住在或访问黄热病地区，请采取措施避免蚊虫叮咬：
在皮肤上喷洒含DEET的驱虫喷雾剂
衣服用含有氯菊酯的杀虫剂喷洒或浸泡
挂蚊帐
穿长褂长裤
如果不需要，避免外出
如果要去黄热病地区，请接种疫苗
疫苗可用于预防黄热病，并应在去往黄热病地区前 3 至 4 周接种。
在美国，全国各地的旅行医疗诊所可提供黄热病疫苗
除了6个月以下的婴儿、孕妇或免疫系统较弱的人以外，大多数人都可以接种疫苗——与医生讨论接种疫苗的事宜