黄热病的症状是什么？

黄热病的症状是什么？

一些人没有任何症状。

早期症状包括：

突然头痛、发热、寒战和肌肉酸痛

感到虚弱和头晕

感觉胃部不适，呕吐

所有这些症状在几天后消失。大多数人没有更多的症状，并可从黄热病中恢复过来。其他人会出现更严重的症状。

在严重的情况下，病毒会影响许多器官，包括肝脏、肾脏和心脏。黄热病的后期症状包括：