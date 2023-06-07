放线菌病是一种主要由厌氧菌以色列放线菌引起的慢性感染。这种细菌通常存在于牙齿和牙龈之间的缝隙内、扁桃体上、以及肠道和阴道内壁黏膜上。

只有组织破损，细菌进入组织深部才会发生感染。

脓肿形成于多个部位，如肠道或面部，导致疼痛、发热及其它症状。

症状可为诊断提供线索，通过对感染组织的样本进行细菌鉴定可帮助确诊。

脓肿需引流，同时给予抗生素。

若能及时诊断和恰当治疗，大多数患者可以痊愈。

放线菌的生存不需要氧气。也就是说，这些细菌是厌氧菌。

放线菌仅在其所居住的组织表面破裂时才引起感染，使它们能够进入其它更深的组织，而这些组织对它们没有防御作用。随着感染的扩散，形成称为瘘管（或窦道）的瘢痕组织和异常通道。数月或数年后，瘘管可能逐渐穿透皮肤，引流出脓液。脓包（脓液）也可侵入胸腔、腹腔、面部或颈部。

放线菌病多见于男性，使用宫内节育器 (IUD) 的女性也偶有发病。

放线菌病的症状 放线菌病有多种类型。所有放线菌病均可引起脓肿、瘢痕组织和瘘管。 腹部放线菌病 放线菌感染肠道，通常会感染阑尾附近的区域以及腹腔内膜（腹膜）。 常见症状包括疼痛、发热、呕吐、腹泻或便秘以及体重明显下降。 在腹腔内部与其上方的皮肤及肠道与其它脏器之间可形成瘘管。 盆腔放线菌病 放线菌常通过放置多年的宫内节育器传播至子宫。 可能在输卵管、卵巢及膀胱、输尿管等临近器官形成脓肿和瘢痕。也可在这些器官之间形成瘘管。 症状包括慢性腹痛或盆腔痛、发热、体重减轻、阴道流血和流脓。 颈面部放线菌病 可在口腔、面部、颈部或颌下皮肤（称为粗颌病）形成平滑坚硬的小肿块，有时伴疼痛。肿块可能软化并流出含有黄色圆形小节的脓液。 局部感染可扩散至颊部、舌、咽喉、唾液腺、颅骨面部骨骼、脑实质以及脑膜。 胸放线菌病 这种类型累及胸部（胸廓）。患者可出现慢性胸痛和发热。还可出现体重减轻和咳嗽，有时会咳痰。患者很可能因为在肺中吸入含菌液体而感染。 肺内可形成脓肿，并最终扩散至肺与胸壁之间的薄膜（胸膜）上。导致胸膜的刺激症状（胸膜炎）和感染性液体积聚（称作脓胸）。窦道形成可以使感染播散至肋骨、胸部皮肤及脊柱。 感染可能在引起任何症状之前广泛传播。症状包括胸痛、发热和痰咳。 全身放线菌病 极少数情况下，放线菌可通过血液途径传播至其它器官，如脑、脊柱、肺、肝、肾和心脏瓣膜。女性的生殖器官可被感染。 症状因受累器官的类型而异。例如，患者可有头痛、腰背痛或腹痛。

放线菌病的诊断 采集痰液、脓液或组织样本进行检查及培养

有时需要影像学检查 如果有提示放线菌病的脓肿、瘢痕组织和瘘管，医生会疑诊放线菌病。 医生采集痰液、脓液或组织样本查找放线菌的不同种属，如以色列放线菌。常用方法是将一根针插入皮肤，抽取脓肿或感染组织的样本。有时 CT 或超声定位感染部位协助医生细针穿刺。外科手术有时也是获取标本的必要方法。医生对样本进行显微镜检，并将其送往实验室做细菌培养。 若在痰液、脓液或组织样本中查到放线菌，即可确认诊断。 有时为确定脓肿的数量、大小和确切位置，需要做影像学检查（X 线或 CT）。

放线菌病的治疗 脓肿引流

抗生素 放线菌病的治疗包括 通过穿刺（一般是将针头插入皮肤）或手术引流脓肿

给予大剂量抗生素 青霉素或四环素等抗生素必须使用至少 2 个月，有时需要使用 12 个月以上。 CT或MRI可帮助确定脓肿是否已经消退。某些情况下可能需要手术，特别是当感染累及重要部位（如脊柱）时。 盆腔放线菌病女性需要取下宫内节育器，并给予青霉素。广泛的盆腔感染可能需要额外引流脓肿。有时需要切除子宫、输卵管和卵巢。