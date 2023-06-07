细菌是一种可在显微镜下观察到的单细胞微生物。它们有成千上万种，存在于世界的每一种可以想到的环境中。它们生存于土壤、海水以及地壳深处。据报道，某些细菌甚至可以生存于放射性废物中。

很多细菌存在于人和动物体内——皮肤上以及呼吸道、口腔、消化道和阴道内——但不造成任何危害。这种无害的细菌被称为共生体、常驻菌群或微生物组。许多常驻菌群实际上对人类有帮助。例如，它们帮助人体消化食物或防止其它更危险细菌的生长。

只有少数几种细菌存在时总是会引起疾病。它们称作致病菌。有时，正常情况下无害地存在于体内的细菌会导致疾病，例如当它们离开其在体内的正常位置时。细菌可通过释放有害的物质（毒素）、直接入侵机体组织或以上两种方式同时发生而致病。

细菌可通过几种不同方式进行分类。一种方式是基于它们是否需要氧气来生存和生长：

需氧菌：需要氧气

厌氧菌：在有氧条件下难以生存或生长

兼性细菌：可以在有氧或无氧条件下生存和生长

厌氧菌构成粘膜上正常常驻菌群的很大一部分，尤其是在口腔、下消化道和阴道中。这些厌氧菌可能在黏膜受损时引起疾病。当人体外的厌氧菌进入皮肤破裂口或被食入时，有时会引起疾病。

厌氧菌引起的感染包括

通常，感染组织中存在多种厌氧菌。需氧菌也常存在。一种以上厌氧菌或厌氧菌和需氧菌的共同感染称为混合厌氧感染。