霍乱是由革兰氏阴性菌霍乱弧菌引起的严重肠道感染。这种感染可引发剧烈腹泻，如不治疗可能致命。

食用污染的食物（常为贝类或水）可导致感染。

除非环境卫生差，否则极少感染霍乱。

患者表现为水样泻、呕吐，常无发热。

大便标本中检测到细菌可确诊。

补液和应用抗生素可有效治疗此感染。

（另见细菌概述。）

几种弧菌引起腹泻（见表引起胃肠炎的微生物）。但仅由霍乱弧菌所致霍乱最为严重。

霍乱弧菌感染由进食感染患者粪便污染的水、贝类或其他食物所导致。感染的病人会通过其大便将霍乱弧菌再排泄至周围环境内。因此，感染可快速传播，尤其在那些人类排泄物得不到处理的地区。

霍乱曾经在世界范围内流行，现在在亚洲、中东、非洲以及南美洲和中美洲的部分地区最为常见。曾在欧洲、日本和澳大利亚发生小规模流行。在美国，霍乱主要沿墨西哥湾海岸线地区发病。

大规模霍乱暴发继续发生在贫穷和人们难以获得清洁饮用水和人体排泄物卫生处置设施的地区。海地在 2010年地震后发生了严重霍乱疫情，并持续到 2017 年。在此次暴发中，超过 820,000 人患病，近 10,000 人死亡。也门暴发开始于 2016 年，至今尚未结束。此暴发甚至产生了更大的毁灭性影响。也门有超过 250 万人生病，有近 4,000 人死亡。该疫情被认为是现代史上规模最大、传播最快的霍乱暴发，在 2019 年的高峰期，占全世界霍乱病例的 90% 以上。海地在宣布该国无霍乱 3 年后，于 2022 年底又暴发了霍乱疫情。它尚未结束。

自 2021 年以来，霍乱暴发在全球范围有所增加，报告的病例从 2021 年到 2022 年翻了一番。在 2022 年，非洲和亚洲的 7 个国家报告了暴发病例超过 10,000 例。

在流行地区（感染率持续且相对稳定的地区），通常在战争或内乱扰乱公共卫生服务时暴发霍乱。感染最常发生于温暖的月份，年幼或营养不良的儿童更易发病。而在新发生的地区，任何季节、各年龄人群均可发病。

霍乱弧菌只有在大量摄入时才会引发感染。因为当细菌数量太多时，胃酸无法将其全部杀灭，从而使得一些细菌进入小肠，并在那里生长和分泌毒素。毒素导致小肠分泌大量盐和水。这些液体以水样泻的形式排出体外。正是这些水和盐分的丢失导致患者死亡。霍乱弧菌存在于小肠内，并不侵入其他组织。

由于胃酸可杀死霍乱弧菌，所以胃酸分泌少的人更容易得霍乱。这些人包括

幼儿

老年人

使用抗酸药物的人，包括质子泵抑制剂（如奥美拉唑）和组胺-2 (H2）受体阻断剂（如法莫替丁）

O 型血者感染的风险也更大。

生活于霍乱流行区域的人群可逐渐产生免疫力。

你知道吗……

霍乱的症状 大部分感染病人无任何症状。 如果有症状的话，一般是在感染后1〜3天出现，表现为突发的无痛性水样泻和呕吐。患者通常不发热。 腹泻和呕吐可轻可重。严重感染的成年患者每小时丢失的盐和液体量可超过1夸特（1升）。粪便多且呈水样，被描述为米泔水样便。数小时内即严重脱水，导致极度干渴、肌肉痉挛、虚弱无力。尿液产生极少。病人眼窝深陷，手指皮肤严重皱缩。如机体脱水没有得到纠正，水和盐分的丢失可引起肾衰竭、休克、昏迷乃至死亡。 接受治疗的患者，症状一般在 3 至 6 天后消退。 大多数人在两周后体内完全无菌。少数人体内一直带菌，但不引起症状。这样的人被称为携带者。

霍乱的诊断 粪便样本培养 医生采集一份粪便样本，或用棉签从直肠采集一份样本。然后送往实验室进行霍乱菌（如存在）繁殖（培养）。从样本中检测到霍乱弧菌即可确诊。医生可能使用聚合酶链反应 (PCR) 技术以增加细菌遗传物质 (DNA) 的含量，从而更快地检测到细菌。 进行血液和尿液测试，以评估脱水和肾功能。

霍乱的治疗 含盐液体

一种抗生素 补充体内丢失的水和盐分 快速补充水和盐分是挽救生命的根本措施。大部分患者可通过口服补液。配置的溶液可替代丢失的体液。 严重脱水而无法口服补液的患者可经静脉补充盐溶液。 在流行期间，如果静脉输液治疗不可行，患者可通过口服给予盐溶液，或如果需要，通过经鼻到胃的插管补充盐溶液。经充分补液症状缓解后，患者仍需口服盐溶液补足由腹泻和呕吐丢失的液量。 患者也应尽可能大量饮水。患者呕吐停止和食欲恢复后可进食固体饮食。 抗生素 医生通常给患者使用抗生素以减轻腹泻症状和缩短腹泻时间。同时，在霍乱流行期间应用抗生素的患者可能会使稍微减少感染的传播。 抗生素多西环素适用于所有人，包括儿童和孕妇。可以使用的其他抗生素包括阿奇霉素和环丙沙星。上述抗生素均以口服方式给药。医生会选择已知对当地霍乱弧菌有效的抗生素。 对于资源匮乏地区的儿童，锌补充剂可以帮助减轻症状的严重程度和持续时间。

霍乱的预防 以下是预防霍乱的必需措施： 净化水源

恰当处理人类排泄物 在霍乱发生的地区，其他预防措施包括 饮用煮沸或加氯消毒的水

不生吃蔬菜，不吃未煮熟的贝类 贝类生物也常携有其他种类的弧菌。 疫苗 在美国，有霍乱地区旅居需求的人可以接种一种适用于 2 至 64 岁人群的霍乱疫苗 (Vaxchora)。一次性口服。但是，此疫苗能否持续有效超过3到6个月依然未知。 有另外三种霍乱疫苗（Dukoral、ShanChol 和 Euvichol）在美国以外地区供应。这些疫苗可提供 60% 至 85% 的保护 2 至 3 年。这些疫苗分 2 剂经口给予。对于仍有发生霍乱风险的人，推荐在2年后给予加强剂量。