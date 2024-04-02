昏睡是一种弱反应状态，患者可被较强烈的物理刺激唤醒。昏迷也是一种无反应状态，患者无法从昏迷中醒来，并且即使在受到刺激时，双眼仍然紧闭。
昏睡和昏迷通常由疾病、药物、非法药物或损伤引起，它们会影响脑部两侧的大面积区域或与保持意识有关的脑部特殊区域。
具体病因的诊断依赖详细体格检查、血液检查、颅脑影像学检查以及相关病史信息。
如果可能的话，医生会纠正病因，并采取措施支持呼吸和其他身体功能（如机械通气），如果颅内压升高，则降低颅内压。
从昏迷中恢复很大程度上取决于病因。
意识控制
正常情况下，脑部能根据需要迅速调节机体活动和意识水平。脑部在接受眼、耳、皮肤和其他感觉器官传来的信息基础上作出调节。例如，脑可以调整其代谢活动(能量水平)并诱导睡眠。
人是否觉醒是由脑干（脑中连接脑部和脊髓的部分）通过神经细胞和纤维系统(网状激活系统)控制的。大脑(脑的最大部分)与脑干的上部相互作用以保持意识和觉醒。大脑分为两个半球。
在以下情况下，脑部调节其活动和意识水平的能力会受损
双侧大脑半球都发生故障，尤其是当它们突然受到严重损伤时。
网状激活系统功能障碍。
在下列情况下,脑部调节其活动和意识水平的能力也会受到损害：
较长时间的睡眠剥夺
癫痫发作时和发作后
当流向整个脑部的血流量或营养物质(如氧气或糖)减少时
当流向脑部某些部位的血流减少时，就像某些中风一样
当有毒物质损伤脑部的神经细胞或使其功能下降时
当脑肿瘤或损伤导致出血或肿胀时，对脑部的某些部位造成压迫
有毒物质可能会摄入体内（例如，通过食用或吸入）。或者它们可能作为正常过程的废物在体内产生，但不会像正常情况下那样分解和去除。
脑部结构
脑由大脑、小脑及脑干等部分组成。每个大脑半球（脑半球）被划分为多个脑叶。
意识受损程度
意识障碍时间或短或长。受损程度从轻微到严重不等。医生使用不同的术语来描述不同的意识水平：
嗜睡是指意识稍微下降或轻微的精神模糊感（意识模糊）。患者往往对周围发生的事件知晓程度下降，思考的速度也比平时变慢。患者可能感觉疲倦和精力不足。
意识浑浊，是一欠精确的术语，意指中度的警觉性降低或意识朦胧。
谵妄是指突然发作、通常表现波动和可逆转的意识和精神功能障碍。患者不能集中注意力或清楚思考。患者定向障碍，可能不知道地点或时间。他们的意识可能过度亢奋、专注，一会儿能清晰地思考，一会儿又会行动迟缓、心烦意乱、困惑不解。
意识精神状态是一非常精确的术语，有时被医生用于指意识改变，如嗜睡、迟缓、谵妄，有时也指昏睡或昏迷。
昏睡是指程度过深的无反应状态。仅强烈的刺激（例如反复摇晃、高声喊叫或针扎等）能将患者从昏睡中短暂叫醒。
昏迷是指完全无反应状态（某些自动反射除外）。患者无法觉醒，眼睛紧闭。深度昏迷的人缺乏有目的的反应，例如将一只肢体从受伤的地方移开。
昏睡和昏迷的原因
多种原因均可能造成不同程度的意识障碍，包括嗜睡、意识朦胧、昏睡及昏迷。
最常见的原因是
有毒物质，例如一氧化碳
身体其他部位的严重感染，例如脓毒症（全身感染）
严重或长时间癫痫发作
脑供血不足，就像心脏停止时(心脏骤停)那样
疾病
有些疾病会干扰所需物质向脑部的传递或身体使用它们的能力。比如
血液向身体组织输送氧气和必要的营养物质(例如脂肪、糖、矿物质和维生素)。因此，当流向脑部的血流减少时，脑部便会失去氧气和必要的营养。当肺功能不正常时，例如呼吸衰竭，脑部也可能缺氧。当某种疾病(例如低血糖症)导致血液中的营养水平较低时，脑部可能会失去营养。
糖尿病会增加昏睡或昏迷的风险，因为糖尿病会导致血糖水平过高，或者，当治疗过于激进时过低。当血糖水平很高时，身体会脱水，导致脑功能不佳。当血糖水平较低时，脑被剥夺了主要的能量来源(糖)，并可能出现故障或受损。随着时间推移，糖尿病会损害脑部的血管和神经细胞。结果，脑可能得不到足够的氧气，脑组织可能会死亡。
其他疾病会导致全身细胞功能失调。通常，脑细胞受影响最大。这些疾病包括
甲状腺活动不足（甲状腺功能减退）
感染，如脓毒症、脑膜炎和病毒感染，包括脑炎、新型冠状病毒感染 (COVID-19) 和严重急性呼吸综合征 (SARS)
其他常见原因是某些疾病，这些疾病可对控制意识的脑区造成影响。这些疾病包括如下：
任何可增加颅内压的疾病也能损害意识。脑部的肿块，例如血液积聚（血肿）、肿瘤或脓肿，可压迫控制意识的脑区，从而间接损害意识。
有一种结构异常可阻止脑脊液在脑内流动，导致颅内压升高。脑脊液是流经覆盖脑和脊髓的组织并填充脑内空间的液体。一些结构异常在出生时就存在。
大肿块可将脑组织挤到相对较硬的颅内结构，从而损坏脑组织。如果控制意识的相关脑区受损，可导致昏睡或昏迷。如果颅压足够高，脑组织可能会受压并穿过分隔脑部的较硬组织的天然开口。这种危及生命的疾病称作脑疝。脑疝可进一步损坏脑组织，使严重的疾病加重。
中风或其他影响脑功能的疾病会使脑更容易受到其他可能损害意识的疾病的影响。
物质
心理健康疾病和压力
偶尔，患有心理健康疾病或心理压力大的人可能会显得反应迟钝。例如，当人们得知自己患了癌症或者他们的配偶将要离开他们时，他们可能会崩溃，并且在别人与其交谈或触摸他时没有反应。然而，这些人可能知道他们周围发生了什么，他们的脑部也可能正常工作。
根据检查结果，医生通常可以确定心理健康疾病或心理困扰对意识受损有多大影响，以及此人是否在假装。
老年人
单独衰老不会增加意识障碍的风险。然而，年龄相关的变化使老年人意识障碍成为一个特别关注问题（见老年人的要点：昏睡和昏迷）。例如，如果出现其他问题，老年人中更常见的某些疾病（如高血压或糖尿病）可能会增加意识障碍的风险。
可引发老年人意识障碍的常见问题包括
昏睡和昏迷的一些原因
常见病因
处理
后果
脑部病变
反复或长期发作的癫痫可
这种癫痫发作会损害脑组织。
癫痫发作时通常意识受损。
癫痫发作后，大多数患者感觉迟钝（嗜睡）和意识模糊，有些感觉虚弱或瘫痪。癫痫发作后，患者可能保持这种状态数分钟至数小时。
中风会阻塞部分脑组织的血流，包括脑干。
如果脑干的血流受阻，可能会突然失去意识，并可导致昏迷。如果流向整个脑干的血流受阻，几分钟内无法恢复，那么大部分或全部脑干都会受损，并可能导致死亡。
中风可能是由脑内出血（脑溢血）或覆盖脑部的组织层之间出血（蛛网膜下腔出血）引起的。
血液可直接损坏脑组织或增加脑组织的压力。
意识可能受损，并可能导致昏迷。另外，也可能发生癫痫。脑干部位的少量出血即可造成昏迷。
较大体积的肿瘤或脓肿可造成脑组织受压，从而影响脑功能。有时压力会推动脑组织通过相对坚硬的组织薄片（将脑部分成几部分）上的自然开口。脑组织的这种异常突出称为脑疝。
肿瘤可以直接侵入和损伤脑组织，并导致肿胀，从而中断脑不同区域之间的交流。
维持觉醒状态的相关脑区受损，从而导致昏迷。
其他疾病
心脏骤停或呼吸骤停
心脏骤停时，心脏停止泵血。结果，没有足够的血液到达脑部，脑部缺氧，因为血液向身体组织输送氧气。
呼吸骤停时，患者停止呼吸。结果，没有足够的氧气进入血液，脑部缺氧。
通常，心脏和呼吸骤停同时发生。
一两分钟后意识丧失。如果患者缺氧4至5分钟，可导致某些脑区的神经细胞死亡。导致昏迷，并很快便可能无法逆转。
严重的心或肺疾病
严重的心脏病（例如心力衰竭）可造成脑供血减少。
无论是哪种疾病，都可导致脑供氧不足。缺氧会导致谵妄或昏迷，这取决于血氧含量。
如果肾脏或肝脏无法正常清除血液中的有害物质，有害物质便会积聚在血液中并导致脑功能障碍。
治疗慢性肾衰竭或肝衰竭通常可以逆转它们引起的昏迷。
急性重度的肝衰竭在造成昏迷的同时，因为脑细胞液体积聚而导致脑部肿胀。常常导致死亡。
随着时间推移，高血压会损伤脑部的血管。
如果脑内血管受损，脑血流和供氧会减少。此外，受损的血管可能会破裂，导致中风（由于脑部出血）。
代谢异常
糖尿病可能导致血糖水平过高（高血糖症），或者当治疗过于激进时过低（低血糖症-见下文）。
此外，当胰岛素不足时（例如 1 型糖尿病），身体会分解脂肪细胞产生能量。在此过程中，会生产酮。酮使血液酸性过强(这种情况称为糖尿病酮症酸中毒)。
因此可导致昏睡或昏迷。
如果不治疗，糖尿病酮症酸中毒或低血糖会导致昏迷和死亡。
血糖水平异常高。高血糖会导致脱水，从脑部中吸取液体，并导致脑收缩。
因此可导致昏睡或昏迷。
血糖水平异常低。缺糖可导致脑功能障碍或受损，糖与氧是主要的能量来源。
可导致昏迷。低血糖症患者必须立即接受治疗，以防止永久性脑损伤或死亡。治疗包括静脉注射葡萄糖（一种糖）
血钠水平高。高钠血症通常是由脱水引起，可使脑细胞脱水。
脑细胞含水量异常，干扰化学反应。导致昏睡或昏迷。
血钠水平低。低钠血症常常由以下因素造成：
低钠血症会增加脑细胞中的含水量，并使脑肿胀。
脑细胞含水量异常，干扰化学反应。脑是否受损以及受损程度取决于脑细胞中水分的增加速度。如果数量增长缓慢，脑也许能够调整，通常可以避免损伤。
甲状腺功能低下。
甲状腺功能低下可造成精神混乱或思考速度下降。
精神混乱可以进展至昏睡或昏迷。
维生素硫胺素或镁等矿物质的缺乏会导致脑中的神经细胞失灵。一些矿物质（包括镁）也是电解质。电解质有助于调节神经和肌肉功能，维持体内酸碱平衡。
硫胺素缺乏可能导致思维混乱、昏睡和昏迷。眼肌可能无法正常工作，导致复视。
某些电解质或矿物质（如镁）含量很低或很高会导致嗜睡、虚弱，极少数情况下会导致癫痫发作和昏迷。
感染
脑炎（脑部感染）
脑膜炎（覆盖脑部和脊髓的组织层感染）
败血症（对血流感染的严重全身反应）
老年人尿路感染
脑组织感染可能会导致脑功能障碍。
其他感染（如败血症）可导致高热，进而造成脑功能障碍或脑组织损伤。
脑中与年龄相关的变化使老年人更容易受到轻微疾病（如尿路感染）引起的精神功能障碍的影响。
造成昏迷。
在老年人中，尿路感染会导致思维混乱、定向障碍和谵妄。
意外事故或外伤
窒息
脑缺氧。
迅速发生意识障碍，导致昏迷甚至死亡。
头颅外伤通过以下机制损伤脑部：
血液可直接刺激脑组织，或者可能积聚成团块（血肿），从而压迫脑组织（如硬膜外血肿或硬膜下血肿）。
根据损伤程度，患者可立即昏迷或在数小时内发生昏迷。也可导致癫痫发作，尤其是大量血液从血管渗出，直接接触脑组织，并对其造成损害。
体温超过40℃（104℉），例如高热或中暑时，可以损伤脑部。
可导致昏迷。当体温很高时，神经细胞死亡的速度要快得多。
体温低于36℃（96.8℉）可以降低脑功能。体温低于26.7℃（80℉）可以导致昏迷。
但是低体温有时可以通过减缓由缺血或缺氧引起的损伤，从而保护脑部。此外，在低体温时，神经细胞死亡速度减缓。例如在冰冷湖水中溺水 30 分钟的儿童可能可以完全恢复。而在温水中溺水同样时间，则通常导致死亡。
可以导致昏睡或昏迷，但如果患者存活下来，通常不会造成永久性伤害。
物质
酒精可以使脑部的生理活动迟缓。大量饮酒可能会导致呼吸过慢，而直接或间接地影响脑组织，因为呼吸过慢会使血液中的氧气水平下降，从而导致脑受损。
能引起昏睡或昏迷，尤其当血液中酒精浓度超过0.2%。
大量吸入一氧化碳或类似物质
一氧化碳与红细胞的血红蛋白结合，从而阻碍其携氧至其他组织，包括脑组织。
严重一氧化碳中毒导致脑部没有获得足够的供氧，从而导致昏迷或不可逆的脑损伤。
药物和非法药物
许多药物和非法药物，即使剂量不高，也会使脑部功能变得迟缓（有时通过减慢呼吸而影响脑部）。它们包括
可导致昏迷。如果进行早期治疗，这种昏迷可完全恢复。
昏睡和昏迷的症状
意识障碍程度不同。昏睡患者通常无意识，但可被强烈的刺激唤醒。昏迷患者也无意识，眼睛紧闭，但不能唤醒。
导致昏睡和昏迷的脑损伤或脑功能障碍也影响其他身体部位。
通常呼吸形式异常。患者可能呼吸太快、太慢、太深或无规律。或者，可能交替出现这些异常呼吸形式。
血压可能升高或降低，这取决于意识受损的原因。例如，如果头部受伤导致脑部大量出血，颅骨内的压力会迅速增加，流向脑部的血流会减少。控制血压的神经通过增加血压来做出反应，试图维持脑部的正常血流。如果意识受损的原因是重度感染、重度脱水、大量失血、某些药物或非法药物使用过量，或心脏骤停，那么血压会急剧下降。
肌肉可能收缩后保持异常姿态。例如，在上肢和下肢伸展的情况下，头部会向后倾，这个姿势称为“去大脑强直”。或当双下肢伸展时，上肢会屈曲（称作去皮层强直）。或整个身体跛行。有时肌肉偶发或不自主收缩。
眼睛可能会影响。一个或两个瞳孔可能扩大，并对光线变化无反应。或瞳孔可能变小。眼睛可能不会移动或异常移动。
能损害意识的疾病也可导致其他症状。例如，如果病因是脑膜炎(覆盖脑部和脊髓的组织层感染)，早期症状可能包括发热、呕吐、头痛和疼痛、颈部僵硬，这使得下巴难以或不可能接触到胸部。
昏迷时长时间不能移动(制动)也会导致问题，例如压疮、四肢神经损伤、血栓和尿路感染(参见卧床休息引起的问题)。
昏睡和昏迷的诊断
医师的评估
神经检查
实验室和影像学检查
医生可以通过观察以及体格检查得出分辨意识障碍。但由于不同原因导致的意识障碍的治疗方案不同，并且意识障碍可能进展成为昏迷甚至脑死亡，因而意识障碍的病因诊断以及意识障碍程度的确定都是必需的。
当患者很快被强烈的重复刺激唤醒时可确诊为昏睡。当患者无法被唤醒和眼睛紧闭时可确诊为昏迷。
由于导致昏睡或昏迷的原因可能危及生命，因而这类患者需立即送往医院。而医疗救护者也应在积极施救的同时寻找病因。例如，进行快速检查，以评估血糖水平。如果患者血糖水平低（可快速永久损坏脑组织），可进行立即治疗。
昏睡或昏迷患者无法交流。因此，医生通常会检查患者是否戴着医疗警报识别手镯或项链，这可能会说明原因。医生可检查患者的钱包或口袋寻找医疗标识（如医院标识卡或其使用的药物清单），可能有助于确定病因。因此，如果患者患有可增加昏睡或昏迷风险的疾病（如糖尿病或癫痫发作性疾病），应携带或佩戴医疗标识。
医生询问意识变化的任何目击者，关于其发生的环境和患者的任何其他症状。例如，当意识受到影响时，如果患者四肢反复抽搐，原因可能是癫痫发作。由于昏睡或昏迷的患者不能交流，家属或朋友需如实向医疗救护人员或医生交代患者的相关信息，包括：
患者是否使用药物、非法药物、酒精或其他毒物，以及具体使用哪些
患者在意识改变前是否受过伤
症状开始时间和状况
患者是否患有或曾经患有任何感染、其他疾病(例如糖尿病、高血压、癫痫或甲状腺、肾脏或肝脏疾病)或其他症状(例如头痛或呕吐)
患者上一次正常表现在何时
患者是否吃过不常见的食物或外出旅行
是否对可能的原因有预感（例如，如果患者最近出现抑郁或说过自杀）
此信息可帮助医生确定可能的原因和评估患者恢复的可能性。如果没有这些信息，即使进行大量的诊断性检查，也可能无法确定原因。例如，如果患者吃过不常见的食物，原因可能是某种毒物（如毒蘑菇）。如果患者最近外出旅行了，原因可能是在旅行地区常见的某种传染病。如果在附近发现空的药物容器或非法药物用具，原因可能是物质使用过量。如果患者摄入了药物、非法药物或毒物，家属或朋友应尽可能向医生提供该物质的样本或盛放该物质的容器。
你知道吗……
朋友和家属的信息通常很有价值，比检查更可能得出正确诊断。例如，无法通过检查排除所有可能的物质使用过量。
体格检查
神经检查
进行彻底的神经检查。此检查有助于医生确定
意识障碍的严重程度
脑干功能是否正常
损伤的脑区
可能的病因
如果患者无意识，医生可尝试先通过讲话唤醒，然后通过触摸患者肢体、胸部或背部唤醒。如果这些措施不起作用，医生会使用引起不适或疼痛的刺激，例如钉床压力或挤压。如果患者在受到致痛性刺激时睁开眼睛或表情痛苦，或者有意地躲开刺激，则意识不会受到严重损害。如果患者能发声，则表明大脑半球有一定程度的功能。如果眼睛能睁开，则表明一部分脑干可能功能正常。
医生有时使用标准化的评分系统，例如格拉斯哥昏迷量表，来帮助追踪意识水平的变化。这个量表根据对刺激的反应来打分。将评估眼睛运动、言语和动作。这个量表是一个相对可靠、客观的指标，可用于衡量反应迟钝程度。
异常的呼吸模式可以为脑的哪些部位出现故障提供线索。
检查对疼痛刺激的反应有助于确定脑和脊髓是否有故障。当出现昏迷时，使用疼痛刺激可能会触发不寻常的体位。例如，头部可能向后倾斜，手臂和腿伸展(称为去大脑刚性)。或者双臂可以弯曲，双腿伸展(称为脱皮刚性)。这项测试有助于识别脑部中功能不正常的区域。
全身无力和对疼痛没有反应是最糟糕的反应。它们表明中枢神经系统(脑部和脊髓)有严重的功能障碍。然而，如果肌肉紧张和运动恢复，原因可能是可逆的，例如镇静剂过量。
身体特定部位的自动反射通过动作来检查，例如用反射锤敲击关节。医生检查身体不同部位反射力的差异。这些信息有时帮助他们识别脑部的哪些区域功能不正常。
如果无反应是由不损害意识的心理健康疾病引起的，所有自动反射都是正常的。
另外，眼睛也能提供有关脑干功能健康情况和意识损害原因的重要线索。医生检查瞳孔的位置、大小、对强光的反应、跟踪移动物体的能力(存在意识和处于清醒状态的人)，以及视网膜的外观。通常，当光线变暗时，瞳孔会变宽(扩张)，当光线照射在瞳孔上时，瞳孔会变小(收缩)。然而，处于昏迷状态的人的瞳孔可能对光没有正常反应。瞳孔如何对光做出反应或者是否做出反应有助于医生确定昏迷的原因。
为了对患者眼球进行精确评估，医生需明确患者是否使用可能影响瞳孔大小的青光眼治疗药物，并且通常需要了解患者的瞳孔大小差异是否正常。
另外，医生还需要通过检眼镜检查眼睛内部是否有颅压增加的体征。
如果检查结果提示颅内压升高，医生会立即进行影像学检查，以检查是否有肿胀、出血、阻塞脑脊液流动的结构异常或脑部肿块（如肿瘤、血液积聚或脓肿）。如果影像学检查结果显示压力升高，医生可能会在颅骨上钻一个小孔，并将一个装置插入脑内充满液体的空间（脑室）。此装置用于降低治疗过程中的压力并监测。
患者对某些操作的反应可以帮助医生确定脑干功能是否正常：
旋转头部并观察眼球运动。
如果患者无意识，用冷水轻轻冲洗一只耳朵，然后冲洗另一只耳朵，观察眼球运动(称为热量测试)
热量测试只有在患者无意识且医生无法通过其他途径检查眼球运动时，方可进行。如果患者有意识，向耳朵内喷冰冷的水可导致严重眩晕、恶心和呕吐。
实验室检查
这类检查可为昏睡或昏迷的病因提供进一步线索。
测量血液中的物质水平，包括糖、电解质（如钠）、酒精、氧气、矿物质（如镁）和二氧化碳。高二氧化碳水平可能表明患者呼吸损害并需要机械通气。同时检查血红细胞及白细胞计数。进行血液测试来检查肝功能和肾功能。
尿液分析有助于明确是否含有常见的可导致意识障碍的物质或可疑毒物。血液和尿液样本可送至实验室培养（培养存在的任何微生物）以检查感染。
医生会利用放置在手指上的传感器测量患者血氧水平（脉搏血氧仪）。同时他们还会检查动脉血样中的氧、二氧化碳水平，有时还检查其他气体（动脉血气分析）。这些测试是为了检查心脏和肺部疾病。
有时可能需要进行其他实验室检查，根据医生怀疑昏迷的原因而定。
其他测试
进行心电图 (ECG) 以检查心脏疾病，心脏疾病可能会减少流向脑部的血液。胸部X光可以用来检查肺部疾病，这可能会减少血液中的氧气量。
如果无法快速发现病因，则进行头颅计算机断层扫描 (CT) 或磁共振成像 (MRI)，以检查有无肿块、出血、肿胀或其他结构性脑损伤。
如果影像学检查后病因仍不明确，或可能是在覆盖脑部的多层组织之间发生脑膜炎或出血（蛛网膜下腔出血），则可进行脊髓穿刺（腰穿），以抽取一份脑脊液样本。分析脑脊液以检查各种原因。通常会在腰穿之前进行头颅 CT 或 MRI 检查，以确定头颅内部压力（颅内压）是否升高（例如由肿瘤或脑内出血[脑出血]所致）。如果压力升高，脊椎穿刺可能很危险，不应进行。腰穿时脑下方压力快速降低，可能会造成脑组织移位，并因此至少在理论上可导致或加重脑疝。然而，腰穿后脑疝相对少见。如果颅内压升高，应持续监测，并采取措施使其降低。
如果医生怀疑意识障碍是典型发作的原因，或如果在进行其他检查后仍然原因不明，则可能需要进行脑电图(EEG)以检查脑电活动，如果脑部功能不正常，则该检查可能不正常。有时候，即使肢体没有抽搐，脑电图会显示患者有癫痫发作（一种称为非惊厥性癫痫持续状态的疾病）。有时，当有行为或心理健康问题的人看起来无反应时，需要在医院进行脑电图 (EEG) 和视频监测。这项检查是为了确定脑功能是否正常。检测结果可以帮助医生识别问题并适当治疗。
昏睡和昏迷的治疗
帮助呼吸并改善脑部血液流动的措施
病因治疗
紧急治疗
如果患者意识迅速下降和更难被唤醒，则需要立即治疗，经常是在作出诊断之前。这种意识迅速恶化被认为是紧急医疗事件。
治疗的第一步（有时由急诊医护人员进行）是检查
气道是否开放
呼吸是否充分
脉搏、血压和心率是否正常（以确保血液到达脑部）
如果可能，还需要纠正出现的问题。
患者先在急诊科接受治疗，然后转至医院的重症监护室。在这两个地方，护士都能监测心率、血压、体温和血氧水平。这些测量值出现异常时，应立即纠正，以防止进一步损伤脑部。通常应立即输氧，适当进行静脉置管（静脉管路），以便能快速给药或补充糖（葡萄糖）。
如果患者体温极高或极低，则采取措施冷却(中暑治疗))或温暖身体(低温治疗)。如果出现任何其他疾病（如心或肺疾病），则进行治疗。
密切监测血压，以确保血压不会过高或过低。高血压可进一步损害意识并导致其他问题，如中风。低血压会损害意识，因为脑部得不到足够的血液和氧气。
病因治疗
尽可能治疗昏睡或昏迷的病因。
对于低血糖水平，即刻静脉注射葡萄糖（糖）。如果昏迷是由低血糖引起的，注射葡萄糖通常可使患者立即恢复。硫胺素总是与葡萄糖一起使用，因为如果患者营养不良(通常是因为酗酒)，仅仅是葡萄糖就能引发或恶化一种叫做韦尼克脑病的脑部疾病。
如果原因是头部损伤，则必须固定颈部，直至医生可检查脊椎损伤。对于一些头部受伤后昏睡或昏迷的人，可使用有助于改善神经细胞功能的药物，例如金刚烷胺。此类治疗可能有助于患者更快恢复一定程度的意识。然而，这种治疗可能对长期改善无效。
如果怀疑阿片类药物过量，则给予解毒剂纳洛酮。如果阿片类药物是唯一病因，患者几乎立即便可恢复。如果患者服用阿片类药物，医生可能会给他们开纳洛酮自动注射器。如果怀疑服用了过量的阿片类药物，家庭成员或其他护理人员能够使用该设备立即为其注射纳洛酮。
极少数情况下，如果患者在大约 1 小时内摄入了某些有毒物质、非法药物或药物，医生会将一根大管子通过患者的嘴插入胃中，泵出胃中物质。抽取胃内容物检测毒物类型，并防止更多毒物被吸收。也可以从胃管或更小的鼻胃管中注射入活性炭。活性炭可防止胃吸收更多的毒物。
控制呼吸的治疗
昏睡程度较深或昏迷的患者可能需要气管插管和机械通气。如果呼吸太慢或太浅或出现其他损伤（例如，由于脑损伤或功能障碍）或患者血压极低、呕吐或癫痫发作，机械通气尤为重要。
呼吸管经口腔插入气管，称为气管内插管。氧气可通过呼吸管直接输送到肺部。该管也可防止患者在呕吐后吸入胃内容物。在插管之前，医生可能会用一种麻醉喷雾剂喷洒患者的喉咙，或给予患者可防止肌肉不自主收缩的药物（一种麻痹性药物）。将管子与呼吸机连接。
机械通气可引起躁动，可以用镇静剂治疗。
颅内压力增高的治疗
如果颅内压力（颅内压）升高，可采取以下措施降低：
可升高床头。
机械通气可以帮助患者加快呼吸（称为过度通气），尤其是在使用的前半小时。呼吸加快会清除肺部的二氧化碳，降低血液中的二氧化碳含量。结果，脑未受损部分的血管变窄，到达脑部的血液减少。该措施迅速临时降低颅内的压力（大约30分钟），不会进一步损害脑部。使得压力降低一段时间能让医生有时间开始治疗病因——例如，进行紧急脑部手术。
使用利尿剂或其他减少脑脊液及全身体液量的药物。利尿剂可使肾脏分泌更多的钠和水进入尿液，帮助排出过多的液体。
可给予镇静剂控制由机械通气引起的肌肉过度不自主收缩或躁动。这些问题可增加颅内压。
如果血压非常高，应降低血压。
有时，医生会将引流管（分流管）插入脑室以引流脑脊液。去除多余的液体有助于降低颅内压。
如果压力因脑肿瘤或脓肿而增加，皮质类固醇，如地塞米松，可能有助于降低压力。但当颅压增加是由某些其他疾病（如颅内出血或中风）所致时，不可使用皮质类固醇，因为皮质类固醇可能会使这些疾病加重。
如果其他措施不起作用，可以尝试以下措施：
当头部受伤或心脏骤停后颅骨内的压力增加时，可以尝试降低体温的措施。这些措施可能有助于一些心脏骤停的人。但是，是否采用该措施尚存争议。
戊巴比妥(巴比妥酸盐)可以用来减少流向脑部的血流和脑部活动。这种治疗可能会改善一些人的预后。然而，它并不是对每个人都有益，而且它有副作用，例如低血压和异常心脏节律。
可以通过手术打开颅骨（开颅手术），为肿胀的脑部创造更多的空间，从而减轻脑部压力。这种治疗可以防止死亡，但它可能不会改善患者的功能能力。
长期护理
昏迷患者需要综合护理。他们通过插入鼻子和胃的管子进食(称为管饲)。有时，他们通过腹部切口直接插入胃或小肠的管子进食。也可通过这些导管给药。
许多问题是由于不能移动(不动)造成的，必须采取措施防止它们(参见卧床休息引起的问题)。例如，可能会发生：
压疮： 躺在一个位置会切断身体某些部位的血液供应，导致皮肤破裂并形成压疮。
肌无力： 如不活动肌肉，肌肉会退化（萎缩）且变弱。肌无力的人在摘下呼吸机时可能会有呼吸困难。
挛缩： 缺乏活动也能导致永久性肌肉硬化和缩短（挛缩），造成关节永久性弯曲。
血栓： 缺乏活动可使血栓更易在下肢静脉中形成。血栓会破裂，流到肺部，阻塞那里的动脉(称为肺栓塞)。
手臂和腿部肌肉和神经损伤： 缺乏运动或长时间躺在一个位置会对靠近身体表面的神经施加压力，例如肘部、肩部、腕部或膝盖的神经。这种压迫会损伤神经。因此，神经所控制的肌肉功能下降。
通过频繁地重新定位患者并在与床接触的身体部位（例如脚跟）下放置保护垫来防止压疮。
为了防止挛缩，物理治疗师会轻轻地将关节向各个方向移动(被动活动范围练习)或在某些位置用夹板固定关节。尽早开始物理治疗可以帮助那些不能运动的人恢复功能。
预防血栓包括使用药物和压迫或抬高双腿。像被动活动范围练习一样，移动肢体也有助于防止血栓。
由于患者不会眨眼，眼睛可能会干燥，眼药水会有帮助。
有尿便失禁的患者应该保持皮肤清洁干燥。如果患者膀胱功能障碍导致尿潴留，则可以在膀胱中放置一根导管（导尿管）以排出尿液。导管经过仔细清洁和定期检查，以防止尿路感染。
昏睡和昏迷的预后
通常，如果意识障碍的患者在6小时内开始对声音、触摸或其他刺激有反应，则恢复可能性较大。在起初几天内如果出现以下一个或多个反应则也可能恢复：
言语恢复，即使不能沟通。
眼睛能注视物体。
患者能执行指令。
肌肉张力恢复正常。
另外，恢复的可能性还取决于意识损害的原因和持续时间，如下所述：
镇静剂用药过量： 若没有长时间呼吸停止导致的脑损伤，则可能得以恢复。
低血糖： 脑部缺乏葡萄糖未超过1小时，则可能完全恢复。
头颅损伤： 即使昏迷数周（不超过3个月）也可能恢复。
脑中风： 如果昏迷超过了6小时，则可能导致了脑部永久性损伤。
感染： 如果患者立即接受治疗，通常可能完成恢复。
患有另一种疾病（如糖尿病、高血压或肺部或心脏疾病），如果病情严重，可能会对恢复产生负面影响。此外，在重症监护病房 (ICU) 长时间住院会引起神经损伤、肌肉无力、肺栓塞、压疮和尿路感染等问题。
在心脏骤停后，如果出现以下任一情况则极少能完全恢复：
某些疾病，例如心脏病、高血压或糖尿病
昏迷超过6小时
非主动（非自愿）肌肉运动（通常是肌肉抽搐）
肢体异常伸展（去大脑强直）或对疼痛刺激无反应
1到3天后瞳孔对光没有反应
心脏骤停后24至48小时内癫痫发作，且反复发作
如果心脏骤停后不能移动四肢，则很难康复。
但是，如果医生采用低温治疗心脏骤停患者，他们通常要多等3天才能出现这类反应。降低体温可在心脏骤停后保护脑功能，但往往也会延缓脑功能的恢复。
有时医生采用称为躯体感觉诱发反应的测试来确定脑干或大脑半球功能是否正常。进行此检查时，将可产生轻微电信号的电极放置在多个身体部位，然后通过脑电图检测和记录该电信号到达脑部所需的时间。同样，听觉诱发反应使用每只耳朵的咔哒声来测试听力信号是否到达脑部。如果诱发反应信号屡次不能到达脑部，预后往往不良。
相比于老年人，儿童（有时是年轻成人）恢复更好，因为年轻人的脑细胞能够更快、更全面地自我修复。
对于深昏迷时间超过数周的患者，应决定是否继续使用呼吸机、营养管和药物。家属应与医生讨论这些问题。如果患者有预先医疗指示，例如生前遗嘱或永久医疗授权委托书，该指示应指导继续治疗有关的决策。
老年人须知：昏迷和昏睡
老年人发生意识障碍（包括嗜睡、昏睡和昏迷）时，需要特别关注，原因如下：
脑中与年龄相关的变化： 随着年龄的增长，脑中神经细胞的数量减少，到达脑的血流也减少。因此，药物和非法药物更有可能损害老年人的意识和精神功能，因为老年人的脑部运作较慢，并且无法很好地补偿药物或非法药物对脑部的影响。此外，脑部血管更脆弱，增加中风的风险。
其他年龄相关的变化： 身体其他部位的变化也使老年人对药物的影响和非法药物的影响更加敏感。例如，随着年龄增加，肾脏排泄药物的功能减弱，肝脏对许多药物的分解功能（代谢）下降。药物从机体排出减少。更多药物可能留在血液中，停留时间可能更长。然后更多药物可能到达脑部，影响脑功能。因此，即使低剂量的药物也能使老年人感到意识模糊或瞌睡。通常，老年人所需剂量低于常用剂量。
使用多种药物： 许多老年人使用多种药物（称作多药治疗），因为他们患有一种或多种慢性疾病，如高血压、糖尿病或关节炎。使用多种药物会增加药物与食物、营养补充剂和其他物质相互作用的风险，可能对大脑产生负面影响。例如，一种药物可导致另一种药物的浓度增加。
复杂的用药计划： 另外，如果老年人必须使用多种药物，用药计划可能很复杂。因此，他们更易用错药，并可能用药过度或过少。
轻微疾病的影响： 尿路感染或者脱水等相对轻微的疾病对年轻成人影响较小，但可能会对老年人的意识造成损伤。
存在其他疾病： 老年人中许多常见疾病可能会损害意识。这些疾病包括中风、脑肿瘤、颅内动脉瘤、代谢障碍、严重肺病、严重感染和心力衰竭。如果出现其他问题（如脱水或感染），其他疾病（如糖尿病）会增加意识障碍的风险。
跌倒和头部受伤的风险更高： 老年人在跌倒或机动车事故后发生头部损伤的风险更高。损伤可能发生在脑部受到撞击或组织撕裂时，导致头颅内出血。硬膜下血肿（覆盖脑部的外层和中层组织之间出血）通常由这类损伤引起。老年人更常使用阿司匹林或其他降低血液凝固能力的药物（如抗凝剂）。这些药物会增加头部受伤时脑内或脑周围出血的风险。此外，随着年龄增长，脑会萎缩，使两层之间的血管伸展。因此，血管可能会撕裂和出血。
曾经暴露于毒素： 曾经暴露于食物和环境中的毒素会损害脑细胞，并增加意识受损的风险。
意识障碍识别困难： 意识障碍可能在老年人中更难辨别。如果老年人对周围事物的警觉或意识下降，家属和朋友可能不会注意到或可能认为是由衰老引起的变化结果。（意识障碍不属于正常老化。） 对于合并痴呆或其他脑病或中风的老年人，意识状态的改变亦较难觉察。
恢复能力： 老年人更难从昏睡或昏迷中觉醒，因为随着年龄增加，脑部自我修复能力下降。
在老年人群中，对药物或非法药物的反应、脱水以及感染是导致意识障碍的常见原因。