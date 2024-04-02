正常情况下，脑部能根据需要迅速调节机体活动和意识水平。脑部在接受眼、耳、皮肤和其他感觉器官传来的信息基础上作出调节。例如，脑可以调整其代谢活动(能量水平)并诱导睡眠。

人是否觉醒是由脑干（脑中连接脑部和脊髓的部分）通过神经细胞和纤维系统(网状激活系统)控制的。大脑(脑的最大部分)与脑干的上部相互作用以保持意识和觉醒。大脑分为两个半球。

在以下情况下，脑部调节其活动和意识水平的能力会受损

双侧大脑半球都发生故障，尤其是当它们突然受到严重损伤时。

网状激活系统功能障碍。

在下列情况下,脑部调节其活动和意识水平的能力也会受到损害：

较长时间的睡眠剥夺

癫痫发作时和发作后

当流向整个脑部的血流量或营养物质(如氧气或糖)减少时

当流向脑部某些部位的血流减少时，就像某些中风一样

当有毒物质损伤脑部的神经细胞或使其功能下降时

当脑肿瘤或损伤导致出血或肿胀时，对脑部的某些部位造成压迫

有毒物质可能会摄入体内（例如，通过食用或吸入）。或者它们可能作为正常过程的废物在体内产生，但不会像正常情况下那样分解和去除。