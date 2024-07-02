预防感染有一系列措施。

洗手是预防感染性微生物从一个人传播到另一个人的有效方法。对于处理食物或经常与他人（尤其是生病的人）进行身体接触的人，洗手特别重要。

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免洗洗手液或洗手泡沫含有至少 60% 的酒精，可杀死大多数感染性微生物。因为人手可携带许多感染性微生物，所以使用洗手液可显著降低感染传播的几率。

佩戴口罩有助于减少呼吸道感染的传播。许多呼吸道感染通过感染者咳嗽、打喷嚏、呼吸或说话时散播到空气中的飞沫（飞沫大小取决于细菌或病毒的类型）传播。感染者应佩戴口罩，以防止将感染传播给他人。其他人也可佩戴口罩，以减少感染的机会。不同类别的口罩提供不同水平的保护，包括（保护水平从低到高）：多层布口罩；多层外科口罩和 K95 口罩；以及 N95 口罩（参见美国疾病控制和预防中心 [CDC]：口罩与呼吸器的类别）。

探视重病住院患者的人应使用免洗洗手液洗手，并可能被要求穿隔离衣、戴口罩和手套，然后再进入患者房间。

有时，将抗生素给予尚未感染的人以防止他们感染。这种预防措施称为预防性治疗。健康人在腹部手术或器官移植手术等外科手术时也应预防性使用抗生素。

疫苗接种是预防感染的最有效方法之一。感染高危人群（特别是婴儿、儿童、老年人和 HIV/艾滋病患者）应接种所有必要的疫苗以减少发病风险。

（也请参见感染性疾病概述。）