免疫接种（接种疫苗）帮助人体对抗某种引起疾病的细菌或病毒。
免疫力（人体防御某些细菌或病毒引起的疾病的能力）可以自然发生（当人们接触细菌或病毒时），或者医生可以通过疫苗接种来提供免疫力。当患者接种针对某一疾病的疫苗后，通常不会再得该病，或者即使再得该病也很轻微。不过，由于疫苗并非 100% 有效，有些人即使接种疫苗也仍会得病。
在全世界范围内，疫苗一直非常有效地预防着严重的疾病和改善着人们的健康。在疫苗普及的社区和国家，很多曾经常见和/或致命的疾病（如脊髓灰质炎和白喉）目前已经很少见或者得到了控制。有一种疾病天花已通过疫苗接种被彻底消除。
不过，很多重要感染，包括大多数性传播感染（如人类免疫缺陷病毒 [HIV] 感染、梅毒、淋病和衣原体感染）、蜱引起的感染（如莱姆病）以及很多热带病（如恰加斯病），目前尚无有效的疫苗。
2023 年 10 月起，世界卫生组织 (WHO) 建议对有恶性疟原虫疟疾中高传播的疟疾流行地区的儿童，广泛使用 RTS,S/AS01 (RTS,S) 和 R21/Matrix-M 疟疾疫苗。疟疾疫苗接种是预防疟疾的重要干预措施，疟疾每年导致数十万人死亡，主要发生在非洲的儿童中。（参见 WHO：疟疾疫苗实施计划。）
遵照建议接种疫苗很重要。这对自身健康、家人健康以及周围社区的健康都至关重要。许多疫苗预防的疾病很容易在人与人之间传播。其中许多疾病在美国仍然存在，在世界其它地方也很常见。由于现代旅游很方便，这些疾病能在未接种的儿童中迅速扩散，即使他们生活在疾病不常见的地区，仍有可能暴露。
目前可用的疫苗非常有效，很少有副作用。
免疫接种的类型
免疫接种有 2 种类型：
主动免疫
被动免疫
主动免疫
主动免疫用疫苗刺激人体的自然防御机制（免疫系统）。疫苗是包含下列其中一项的制剂：
疫苗是由含有细菌的非感染性片段。
通常由细菌产生的有害物质（毒素）已被修饰成无害的—称为类毒素。
已减弱毒力的（减毒的）不致病的全生物体活疫苗
人体的免疫系统通过产生识别和攻击疫苗中特定细菌或病毒的物质（例如抗体）来对疫苗作出反应。之后，每当人的身体接触特定细菌或病毒后，会自动生成这些抗体和其他物质，以预防或减轻疾病。给予一种疫苗的过程被称为疫苗接种，然而很多医师使用更通俗的术语叫免疫接种。
减毒活疫苗包括
被动免疫
在被动免疫中，直接对人接种针对特定传染性微生物（或微生物产生的毒素）的抗体。这些抗体由以下途径获得：
接触病原体或毒素并以才产生免疫的动物（通常是马）血清。
从大量人群采集的血液提取物，称为汇集的人免疫球蛋白
已知的对特定疾病产生抗体（即超免疫球蛋白）的人群（指曾接受预防接种或曾患该疾病并已痊愈的人），因为这类人群血液中有更高的抗体浓度。
实验室繁殖的生抗体细胞（通常从鼠体内获得）。
被动免疫适用于不能对某一感染产生充分免疫应答的人，或在获得感染之前未接种疫苗的人（例如，被狂犬病动物咬伤后）。
被动免疫亦用于很有可能感染的暴露情况或没有足够时间获得或完成免疫接种过程时预防某种疾病。例如，对于接触了水痘病毒但对这种病毒没有免疫力的怀孕女性，可给予含有抗水痘病毒的丙种球蛋白的溶液。水痘病毒会伤害胎儿并可对孕妇导致严重并发症（比如肺炎）。
被动免疫在人体内仅存在数周，直到体内清除注入的抗体。
疫苗接种
疫苗和抗体一般为肌肉注射或者皮下注射。抗体还有时静脉注射。有一种类型的流感疫苗可以喷入鼻内。
人可以一次接种多个疫苗，例如联合疫苗，也可以是多个疫苗分别注射到不同部位。
某些疫苗按常规接种（即，按建议接种时间表给大多数人接种），例如破伤风类毒素大约每隔 10 年给成人接种 1 次（参见美国疾病控制与预防中心 [CDC]：成人按年龄组推荐的免疫接种时间表）。一些疫苗常规用于儿童（另见 CDC：儿童和青少年按年龄组推荐的免疫接种时间表）。
有些则通常主要接种给特定的人群。例如，黄热病疫苗主要接种给在非洲和南美洲某些地区旅行的人。还有一些疫苗是在接触特定疾病后接种。例如，狂犬病疫苗是在一个人被犬或可能感染狂犬病的其他动物咬伤后接种。
疫苗接种限制和注意事项
对很多疫苗而言，只有一种原因会限制它们的接种
对疫苗或其中某一成分发生严重的危及生命的过敏反应史（比如速发严重过敏反应）
鸡蛋过敏在美国很常见。有些疫苗，包括大多数流感疫苗，含有极少量的鸡蛋抗原。据 CDC 称，有鸡蛋过敏史的人应接种流感疫苗，无论以前对鸡蛋的任何反应的严重程度如何。（参见 CDC：总结：“用疫苗预防和控制季节性流感：免疫实践咨询委员会 (ACIP) 的建议——美国，2023 至 2024 年”。） 人们应该从拥有识别和治疗严重过敏反应所需适当设备的医疗机构那里接种所有疫苗，包括流感疫苗。
含活生物体的疫苗不可接种给或应推迟接种给存在某些情况的人，比如
使用抑制免疫系统的药物（免疫抑制剂），如皮质类固醇和化疗药物
可能会削弱免疫系统的疾病，例如人类免疫缺陷病毒 (HIV)
妊娠
在之前接种疫苗后 6 周内出现格林巴利综合征
在某些情况下，为了防止将感染传播给免疫系统受损的人，与他们一起生活的人也不应接种含有活生物体的疫苗。
如果个体停用抑制免疫系统的药物或其受损的免疫功能充分恢复后，接种含活病毒的疫苗或许是安全的。
常见的儿童疫苗接种
在美国，儿童通常按照标准时间表接种一系列疫苗（参见 CDC：儿童疫苗）。如果没有在规定时间接种，大多数可根据补充接种时间表补种。
常见的成人疫苗接种
也可建议成人接种某些疫苗（另见 CDC：对 19 岁或以上人群的疫苗接种建议）。医师建议成人接种疫苗时应考虑的因素包括年龄、健康状况、儿童期接种疫苗的历史、职业、所处地域位置、相关的旅行计划等。
尽管有临床指南以及疫苗可预防疾病的负担和后果，但一些成年人并未接种推荐的疫苗。在美国，大多数疫苗的成人疫苗接种覆盖率（接种特定疫苗的人群比例）仍然很低。此外，所有疫苗的覆盖率因种族和族裔而异，黑人和西班牙裔成人的覆盖率普遍低于白人成人（参见 CDC：美国成人疫苗接种覆盖率，2021 年全国健康访谈调查）。
成人免疫接种
疾病*
免疫接种人群
接触过炭疽的人
可能接触过炭疽的人，如：
成人前往某些有基孔肯雅病毒的区域旅行
美国实验室工作人员
所有未接种过水痘疫苗或患过水痘的成年人
所有 6 个月龄及以上人群（辉瑞-拜恩泰科和莫德纳生产的疫苗）
所有 12 岁及以上人群（Novavax 生产的疫苗）
所有尚未接种疫苗的成年人（通常是与破伤风组合为 Td 或与破伤风和百日咳组合为 Tdap 的联合疫苗接种）
孕妇应在每次妊娠期间接受 Tdap
美国所有因以下情况而有埃博拉病毒职业暴露高风险的成人：
B 型流感嗜血杆菌 (Hib) 感染（如脑膜炎）
尚未接种疫苗且患病风险增高的成年人，例如：
尚未接种疫苗且患病风险增高的成年人，例如：
所有 19-59 岁成人和 60 岁及以上有乙型肝炎风险因素的成人。60 岁及以上的成人即使没有已知的乙型肝炎风险因素，也可接种乙型肝炎疫苗。危险因素包括以下几点：
人乳头状瘤病毒 (HPV)
26岁之前未接种疫苗（通常在11或12岁时）的所有男性和女性
所有 27 至 45 岁成人应与医生讨论是否应该接种疫苗
免疫系统受损者，包括 HIV 患者
所有年龄超过 6 个月的人
所有 1957 年或以后出生的成年人，除非有一剂或多剂麻疹、腮腺炎和风疹 (MMR) 疫苗接种的证明文件，或者实验室化验能检测出具有麻疹免疫力的证据
总是与腮腺炎和风疹疫苗联合接种（没有单价疫苗）
某些 55 岁以上的人
16 至 23 岁需要该疫苗的人
风险增加的人，如：
所有 1957 年或以后出生的成年人，除非有一剂或多剂 MMR 疫苗接种的证明文件，或者实验室化验能检测出具有腮腺炎免疫力的证据
总是与麻疹和风疹联合接种（没有单价疫苗）
所有尚未接种疫苗的成年人（通常是以破伤风和白喉为 Tdap 的联合疫苗接种）
孕妇在每次妊娠期间
肺炎球菌感染（如脑膜炎和肺炎）
所有 65 岁及以上人群
患有某些疾病或有其他风险因素的 19 至 64 岁成人，例如：
风险较高的成年人，例如
被某些动物咬伤的人群
接触感染动物的风险可能增加的人，例如
60 岁及以上的成年人，基于与医务人员的讨论，使用共同的临床决策
妊娠 32 至 36 周的孕妇，用于预防出生至 6 月龄婴儿中由 RSV 引起的下呼吸道疾病
风疹（德国麻疹）
所有 1957 年或以后出生的成年人，除非有一剂或多剂 MMR 疫苗接种的证明文件，或者实验室化验能检测出具有风疹免疫力的证据
对风疹没有免疫力的计划怀孕的女性
总是与麻疹和流行性腮腺炎联合接种（没有单价疫苗）
带状疱疹（缠腰龙）
所有 50 岁及以上人群
因疾病或疾病治疗而导致免疫系统受损或将导致免疫系统受损的 19 岁及以上人群
目前不建议使用，除非暴露于天花病毒的高风险人士，例如直接处理该病毒和相关材料的实验室工作人员
如果尚未接种疫苗，则每 10 年所有成人（通常是与破伤风和白喉组合为 Td 或另加百日咳组合为 Tdap 的联合疫苗接种）
有外伤者，如果距离上次疫苗接种已过去 5 年或更长时间，则导致破伤风风险增加
孕妇应在每次妊娠期间接受 Tdap
到该感染常见地区旅行的人
与伤寒携带者密切接触的人
处理导致伤寒的细菌的实验室工作人员
前往非洲和南美某些该感染常见地区旅行的人
* 在美国针对这些感染的疫苗已上市。
HIV = 人类免疫缺陷病毒；Td = 破伤风-白喉；Tdap = 破伤风-白喉-百日咳。
疫苗的安全性
在美国，疾病控制与预防中心 (CDC) 负责监测疫苗的安全性。医生必须向 CDC 的疫苗不良事件报告系统 (VAERS) 和疫苗安全数据链接 (VSD) 报告常规疫苗接种后发生的某些问题。如果在接种疫苗后出现任何健康问题，则任何人（医生、护士或任何普通大众）都可以向 VAERS 提交报告。VAERS 报告不能确定健康问题是否由疫苗引起。
疫苗很少发生问题，虽然可能有轻度的副作用，如注射点疼痛、发红。有时，父母担心儿童疫苗的安全性。
父母的主要担心之一在于，某些疫苗，如麻疹-腮腺炎-风疹 (MMR) 疫苗或含硫柳汞的疫苗（含汞类防腐剂），可能会增加自闭症的风险。
许多不同的科学家团体已经研究了这些问题，并完全反对了疫苗与自闭症之间的假定关系（参见 CDC 网站上的《手册》中的儿童期疫苗接种问题和 CDC 面向父母和看护者的疫苗安全性常见问题回答）。
虽然如此，大多数制造商仍研发了专门用于婴儿和成人的无硫柳汞疫苗。有关目前硫柳汞含量低的疫苗的信息，请访问美国食品和药物管理局的网站（硫柳汞和疫苗）。
旅行前的免疫接种
了解更多信息
以下是可能对您有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资料中的内容不承担责任。
美国疾病控制与预防中心（CDC）：儿童和青少年按年龄组推荐的免疫接种时间表
CDC：成人按年龄组推荐的免疫接种时间表
CDC：旅行者健康：有关旅行健康通知以及根据目的地需要接种哪些疫苗的信息
美国食品和药物管理局 (FDA)：硫柳汞和疫苗——有关硫柳汞的全面信息（什么是硫柳汞，为什么将其用于疫苗，为什么它是安全的，以及如今有多少疫苗不含硫柳汞）
疫苗不良事件报告系统 (VAERS)：在哪里以及如何报告疫苗的副作用
疫苗安全数据链接 (VSD)：监督和评估疫苗安全性的合作组织
费城儿童医院：疫苗教育中心
世界卫生组织 (WHO)：疟疾疫苗实施计划
欧洲疾病预防控制中心 (ECDC)：欧盟/欧洲经济区所有国家的疫苗接种时间表