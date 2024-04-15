免疫接种（接种疫苗）帮助人体对抗某种引起疾病的细菌或病毒。

免疫力（人体防御某些细菌或病毒引起的疾病的能力）可以自然发生（当人们接触细菌或病毒时），或者医生可以通过疫苗接种来提供免疫力。当患者接种针对某一疾病的疫苗后，通常不会再得该病，或者即使再得该病也很轻微。不过，由于疫苗并非 100% 有效，有些人即使接种疫苗也仍会得病。

在全世界范围内，疫苗一直非常有效地预防着严重的疾病和改善着人们的健康。在疫苗普及的社区和国家，很多曾经常见和/或致命的疾病（如脊髓灰质炎和白喉）目前已经很少见或者得到了控制。有一种疾病天花已通过疫苗接种被彻底消除。

不过，很多重要感染，包括大多数性传播感染（如人类免疫缺陷病毒 [HIV] 感染、梅毒、淋病和衣原体感染）、蜱引起的感染（如莱姆病）以及很多热带病（如恰加斯病），目前尚无有效的疫苗。

2023 年 10 月起，世界卫生组织 (WHO) 建议对有恶性疟原虫疟疾中高传播的疟疾流行地区的儿童，广泛使用 RTS,S/AS01 (RTS,S) 和 R21/Matrix-M 疟疾疫苗。疟疾疫苗接种是预防疟疾的重要干预措施，疟疾每年导致数十万人死亡，主要发生在非洲的儿童中。（参见 WHO：疟疾疫苗实施计划。）

遵照建议接种疫苗很重要。这对自身健康、家人健康以及周围社区的健康都至关重要。许多疫苗预防的疾病很容易在人与人之间传播。其中许多疾病在美国仍然存在，在世界其它地方也很常见。由于现代旅游很方便，这些疾病能在未接种的儿童中迅速扩散，即使他们生活在疾病不常见的地区，仍有可能暴露。

目前可用的疫苗非常有效，很少有副作用。

免疫接种的类型 免疫接种有 2 种类型： 主动免疫

被动免疫 主动免疫 主动免疫用疫苗刺激人体的自然防御机制（免疫系统）。疫苗是包含下列其中一项的制剂： 疫苗是由含有细菌的非感染性片段。

通常由细菌产生的有害物质（毒素）已被修饰成无害的—称为类毒素。

已减弱毒力的（减毒的）不致病的全生物体活疫苗 人体的免疫系统通过产生识别和攻击疫苗中特定细菌或病毒的物质（例如抗体）来对疫苗作出反应。之后，每当人的身体接触特定细菌或病毒后，会自动生成这些抗体和其他物质，以预防或减轻疾病。给予一种疫苗的过程被称为疫苗接种，然而很多医师使用更通俗的术语叫免疫接种。 减毒活疫苗包括 卡介苗（BCG——用于预防结核）

水痘

基孔肯雅病

霍乱疫苗（口服的特定疫苗）

埃博拉疫苗

流感疫苗（仅鼻喷疫苗）

麻疹-腮腺炎-风疹疫苗

脊髓灰质炎（仅口服疫苗，在美国不再使用）

轮状病毒

天花

伤寒疫苗（仅有口服疫苗）

黄热病 你知道吗…… 被动免疫 在被动免疫中，直接对人接种针对特定传染性微生物（或微生物产生的毒素）的抗体。这些抗体由以下途径获得： 接触病原体或毒素并以才产生免疫的动物（通常是马）血清。

从大量人群采集的血液提取物，称为汇集的人免疫球蛋白

已知的对特定疾病产生抗体（即超免疫球蛋白）的人群（指曾接受预防接种或曾患该疾病并已痊愈的人），因为这类人群血液中有更高的抗体浓度。

实验室繁殖的生抗体细胞（通常从鼠体内获得）。 被动免疫适用于不能对某一感染产生充分免疫应答的人，或在获得感染之前未接种疫苗的人（例如，被狂犬病动物咬伤后）。 被动免疫亦用于很有可能感染的暴露情况或没有足够时间获得或完成免疫接种过程时预防某种疾病。例如，对于接触了水痘病毒但对这种病毒没有免疫力的怀孕女性，可给予含有抗水痘病毒的丙种球蛋白的溶液。水痘病毒会伤害胎儿并可对孕妇导致严重并发症（比如肺炎）。 被动免疫在人体内仅存在数周，直到体内清除注入的抗体。

旅行前的免疫接种 美国居民在前往有美国通常未发现的传染病的地区旅行之前，可能会被要求先接种特定的疫苗（参见表国际旅行疫苗）。根据疾病的暴发流行情况，推荐的接种内容亦经常改变。 CDC 会在其旅行者健康版块发布最新的疫苗接种要求。另外，CDC 也提供 24 小时电话咨询服务（1-800-232-4636 [CDC-INFO]）。