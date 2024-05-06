抗生素是用于治疗细菌感染的药物。它们对病毒感染和大多数其他感染无效。抗生素杀死细菌或停止其繁殖，从而使机体的天然防御系统清除它们。

抗生素根据其化学结构分为不同类别。然而，每个类别的抗生素通常对身体有不同影响，并且可能对不同细菌有效。

抗生素分类如下：

碳青霉烯类、头孢菌素类、单环 β-内酰胺类和青霉素类是 β-内酰胺类抗生素的亚类。β-内酰胺类抗生素化学结构的特征是有 β-内酰胺环。

不属于上述类别的其他抗生素包括氯霉素、克林霉素、达托霉素、磷霉素、来法莫林、甲硝唑、莫匹罗星、呋喃妥英和替加环素。

抗生素的选择 每种抗生素只对某种类型的细菌有效。为治疗患者感染而选择抗生素时，医生要评估哪种细菌可能是致病菌。例如，有些感染只是由某些类型细菌引起。有时，一种抗生素预期可以对所有最有可能导致感染的细菌有效，因此可能不需要进一步检测。 如果感染可能由许多不同类型的细菌或者预计对抗生素不敏感的细菌引起，需要实验室检测鉴定患者血、尿、或组织样本的致病菌（参见感染性疾病的诊断）。要进行细菌对多种抗生素的敏感性检测。通常1或2天可以获得这些检测结果，因此如果需要立即对感染进行治疗，这些检测不能指导初始抗生素的选择。在这种情况下，医生通常会开始使用对最有可能引起感染的细菌有效的抗生素治疗。当测试结果报告时，医生会根据需要更换抗生素。 实验室检测有效的抗生素在感染的患者体内不一定起效。治疗的有效性取决于 药物吸收到血液中的程度如何（对于口服抗生素）

有多少药物到达体内的感染部位（参见药物分布）

人体清除药物有多快（参见药物清除） 这些因素可能因人而异，取决于是否使用了其他药物，合并其他疾病，患者的年龄。 选择抗生素时，医生也考虑下列因素： 感染的性质和严重性

人体的免疫系统的状态（它能在多大程度上帮助抗生素抵抗感染）

抗生素可能的副作用

对抗生素过敏或其他严重反应的可能性

抗生素的成本 医生还考虑人们在规定的整个时间内服用抗生素并完成整个疗程会有多困难。如果必须非常频繁地或仅在特定时间（例如饭前、饭中或饭后）服用抗生素，人们可能会发现更难完成治疗。 以下情况需要联合使用多种抗生素： 严重的感染，特别是在第一天，细菌对抗生素的敏感性还不清楚时

由对单一抗生素快速产生耐药性的细菌引起的某些感染

由 1 种以上细菌引起的感染，且每种细菌对不同的抗生素敏感

对抗生素耐药 细菌，像所有有生命的有机体一样，随时间而改变适应环境的变化。因为抗生素的广泛使用和滥用（例如，未按医嘱使用抗生素），细菌不断地暴露于抗生素。尽管许多细菌暴露于抗生素后死亡，但如果不正确使用抗生素，一些细菌会存活下来并对抗生素产生耐药性。例如，在过去，金黄色葡萄球菌（一种常见的皮肤感染致病菌）对青霉素十分敏感。但是随着时间的推移，这种细菌的菌株产生了一种能分解青霉素的酶，使青霉素无效。研究者们又研发了一种不被酶分解的青霉素，但是几年后，细菌再次适应并对这种改良的青霉素产生耐药性。其他细菌也对抗生素产生耐药性。 医学研究者不断地研发抗生素以抵抗细菌感染。但是人们可以通过以下措施预防细菌产生耐药性 要理解抗生素用于治疗细菌 而不是 病毒感染（如普通感冒或流感），并且医生也不针对病毒感染开处抗生素

完全按医嘱使用抗生素，包括正确的剂量、每天的次数和天数（即使患者感觉好转，也需确保按处方的天数用足抗生素） 你知道吗……

抗生素的服用 对于严重的细菌感染或无法饮食的患者，通常是首先经注射给予抗生素（常常是静脉内，有时是肌肉内注射）。当感染得到控制后，再改为口服抗生素。 对于不太严重的感染，通常可以从一开始就口服抗生素治疗。 老年化专题：抗生素 使用抗生素直至致病菌从体内清除，可能使用到症状消失后几天。过早停止治疗可能导致感染复发。 医师、护士或药师应解释处方的抗生素如何应用，以及它的副作用。某些抗生素须空腹服用。而另一些抗生素应和食物同服。甲硝唑，一种普通抗生素，与酒精同服可引起一种不适反应。另外，某些抗生素与其他正在使用的药物可发生相互作用，可能降低疗效或增加抗生素或其他药物的副作用。某些抗生素使皮肤对日光过敏。 使用抗生素预防感染 抗生素有时也用于预防感染（所谓预防）。例如，下列情况下可预防性应用抗生素 曾接触过脑膜炎患者的人

某些在进行牙科和外科手术之前有异常或人造心脏瓣膜的人，以防止细菌感染受损的瓣膜或人造瓣膜（此类手术会使细菌进入体内）

接受高感染风险手术的人（例如大型骨科或肠道手术） 为避免副作用和细菌产生对抗生素的耐药性，医生通常只在短时间内预防性使用抗生素。 抗生素也用于免疫系统受损的人，如白血病患者、化疗抗癌的患者，或者用于人类免疫缺陷病毒 (HIV) 感染/艾滋病 (AIDS) 患者，因为这些人群特别容易发生严重感染。免疫功能低下的人群可能需要长期使用抗生素。 在妊娠和哺乳期间使用抗生素 通常，只有当治疗的益处超过风险时，才可在妊娠期使用抗生素。某些抗生素比其他抗生素更安全。青霉素、头孢菌素和红霉素是妊娠期可使用的最安全的抗生素。（另见妊娠期用药的安全性。） 大多数抗生素会以足够的量进入母乳从而影响到哺乳的婴儿，有时无法用于哺乳期的妇女。有时必须做出停止哺乳或不使用抗生素的决定。 如果感染在妊娠或哺乳期间发生，女性应该与医生讨论治疗的益处和风险。（另见母乳喂养期间的药物和物质使用。）

家庭抗生素治疗 通常，在医院外使用的抗生素多为口服。然而，某些感染——比如涉及骨骼（骨髓炎）或者心脏（心内膜炎）的感染——可能需要通过静脉（静脉内）应用抗生素较长时间，一般4～6周。如果患者没有其他需要在医院里治疗的情况，并感觉相对较好，也可在家里静脉应用抗生素。 需要长期使用抗生素时，在手或前臂的小静脉（比如大多数常规医疗操作中使用的小静脉）留置静脉导管的方法是不可取的。这些静脉导管只能留置3天。取而代之，使用一种特殊类型的静脉内导管。可以通过下列路径插入 通常在颈部或胸部直接进入大的中央静脉（称为中心导管）

通过手臂的小静脉进入大的中央静脉（称为外周插入的中心导管或PICC） 有些静脉内输注抗生素的医疗器械十分简单，病人和他们的家庭成员能够自己学习操作。而在另一些情况下，访问护士必须到家庭中给予每一次剂量。在任何情况下，要求仔细监护患者，以确保正确给予抗生素，并观察可能的并发症和副作用。 在家里通过静脉导管给予抗生素的人，在导管置入部位和在血液中发生感染的危险增加。以下情况可能表明存在导管相关感染： 导管插入部位疼痛、发红和脓液

寒战和发热（即使插入部位没有问题）

抗生素的副作用 抗生素的常见副作用包括 胃部不适

腹泻

女性阴道酵母菌感染 取决于抗生素的种类，某些不良作用可能更为严重，可以损害肾功能、肝功能、骨髓或其他器官功能。有时进行血液化验以确定这些器官是否受到影响。 结肠炎是一种大肠（结肠）的炎症，发生在某些服用抗生素，尤其是头孢菌素、克林霉素、氟喹诺酮或青霉素的人中。这种类型的结肠炎称为艰难梭菌诱发性结肠炎，由细菌艰难梭状芽孢杆菌（艰难梭菌）产生的毒素引起。这种细菌对多种抗生素耐药，当肠道其他正常菌群被抗生素杀灭后，它们得以在肠道内不受限制地生长。艰难梭菌诱发性结肠炎可能难以治疗并危及生命，尤其在老年人中。