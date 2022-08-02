微生物是非常微小的有生命物体，如细菌和病毒。它们在环境中无处不在。尽管它们的数量大得惊人，但在成千上万种微生物中，仅相对很少的种类能侵入人体并增殖引起疾病。

许多微生物生活在皮肤上和口腔、上呼吸道、肠道和生殖器（尤其是阴道）中，而不会引起疾病（请参见常驻菌群）。微生物是作为人类的无害伴侣生活还是侵入并引起疾病取决于微生物的性质以及该人的自然防御状态（ see page 人体对抗感染的防御系统）。

表格 感染性微生物的类型 表格

某些微生物有可能被用作生物武器。这些微生物包括那些引起炭疽、布鲁氏菌病、出血热（埃博拉病毒感染和马尔堡病毒感染）、鼠疫、天花，和兔热病以及生成肉毒杆菌毒素的微生物。每种疾病都具有致死性，而且除了炭疽、肉毒中毒和兔热病，都能在人与人之间传播。布氏菌病在人与人之间直接传播的情况极为少见。