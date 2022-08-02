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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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感染性疾病概述

作者：Larry M. Bush, MD, FACP, Charles E. Schmidt College of Medicine, Florida Atlantic University
已审核/已修订 8月 2022 | 修改的 9月 2022
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小知识

微生物是非常微小的有生命物体，如细菌和病毒。它们在环境中无处不在。尽管它们的数量大得惊人，但在成千上万种微生物中，仅相对很少的种类能侵入人体并增殖引起疾病。

许多微生物生活在皮肤上和口腔、上呼吸道、肠道和生殖器（尤其是阴道）中，而不会引起疾病（请参见常驻菌群）。微生物是作为人类的无害伴侣生活还是侵入并引起疾病取决于微生物的性质以及该人的自然防御状态（ see page 人体对抗感染的防御系统）。

表格
表格

感染性微生物的类型

类型

描述

举例

所致疾病

细菌

细菌是在显微镜下可见的单核细胞生物体

化脓性链球菌

咽炎（脓毒性咽喉炎）

大肠杆菌

尿路感染

病毒

病毒是微小的感染性生物体—比真菌或细菌小很多。它们不能自行复制。它们必须侵入到活体细胞内，使用细胞的组件来复制。

水痘、带状疱疹

水痘带状疱疹

鼻病毒

普通感冒

真菌

真菌既非植物也非动物。它们有大有小，小的用显微镜才能看到，大的则肉眼可见。它们包括酵母菌、霉菌和蘑菇。

白念珠菌

阴道酵母菌感染

毛癣菌属

足趾间的真菌感染

寄生虫

寄生虫是通过生活在通常较之大得多的另一种生物体（宿主）中而生存的生物体。它们包括蠕虫和名叫原虫的单细胞生物（与细菌不同，有细胞核）。

蠕形住肠蛲虫蛲虫的一种）

肛门周围瘙痒

镰状疟原虫（原虫的一种）

疟疾

某些微生物有可能被用作生物武器。这些微生物包括那些引起炭疽布鲁氏菌病、出血热（埃博拉病毒感染马尔堡病毒感染）、鼠疫天花，和兔热病以及生成肉毒杆菌毒素的微生物。每种疾病都具有致死性，而且除了炭疽、肉毒中毒和兔热病，都能在人与人之间传播。布氏菌病在人与人之间直接传播的情况极为少见。

感染的影响

感染可能仅影响身体的一部分（局部感染）或全身（全身性感染）。脓肿和膀胱感染是局部感染的例子。严重全身性感染可能会危及生命，例如脓毒症或感染性休克

感染症状包括发热、脉搏加快、呼吸加快、焦虑和神智错乱。

当感染得到有效治疗时，大多数影响会消退。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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