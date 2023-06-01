手足口病是一种可导致发热和手、足和口部皮疹的肠道病毒感染，最常见于幼儿。

手足口病由各种肠道病毒引起，通常通过接触受污染的材料或飞沫传播。

症状包括发热、疼痛性口腔溃疡和皮疹。

该诊断基于对口腔溃疡和皮疹的检查。

治疗包括缓解疼痛和发热的措施。

良好的手部卫生可以帮助预防感染。

该疾病可能由许多不同的肠道病毒引起，例如柯萨奇病毒，在幼儿中最为常见。手足口病在春季、夏季和秋季更常见，但可发生于冬季。

暴露于以下任何一种情况时，会被感染：

感染者（例如，通过拥抱）

当感染者咳嗽或打喷嚏时，飞沫会通过空气传播

粪便，如更换感染者的尿布，然后在洗手之前触摸眼睛、鼻子或口腔

污染物体和表面，如门旋钮，然后在洗手之前触摸眼睛、口腔或鼻子

患者在疾病的第一周最具传染性。

手足口病的症状 手足口病（口疮） 图片 P. MARAZZI 博士／科学图片库 手足口病的常见症状是发热。这种疾病影响皮肤和粘膜，导致口腔内出现疼痛的溃疡。皮疹通常出现在手足部，偶尔在手臂、大腿、臀部或生殖器上，不常见于躯干和脸部。儿童感觉咽喉痛或口腔疼痛且可能会拒食。疮通常很快痊愈。 手足口病（皮肤疮） 图片 P. MARAZZI 博士／科学图片库 根据导致该病的病毒类型，儿童还很少出现中枢神经系统感染，如无菌性脑膜炎或脑炎。 引起非典型手足口病的柯萨奇病毒株可导致身体不同部位出现溃疡。溃疡大小不一，有时很严重。这些非典型形式也可能发生无菌性脑膜炎，但大多数人可以完全康复。

手足口病的诊断 医师的评估 为了诊断手足口病，医生检查溃疡。 医生可以将从咽喉或粪便中获取的材料样本送至实验室进行培养和检测。

手足口病的治疗 缓解症状 手足口病的治疗旨在缓解症状。 对乙酰氨基酚或布洛芬等药物可缓解疼痛和发烧。（注意：由于存在急性脑病综合征的风险，儿童应避免使用阿司匹林。） 应使用软毛牙刷轻轻刷牙，并用盐水冲洗。患者应该吃软饮食，避免酸性或咸味食物。尽管口腔溃疡可导致疼痛，但饮用足够的液体以避免脱水很重要。