手足口病是一种可导致发热和手、足和口部皮疹的肠道病毒感染，最常见于幼儿。
手足口病由各种肠道病毒引起，通常通过接触受污染的材料或飞沫传播。
症状包括发热、疼痛性口腔溃疡和皮疹。
该诊断基于对口腔溃疡和皮疹的检查。
治疗包括缓解疼痛和发热的措施。
良好的手部卫生可以帮助预防感染。
该疾病可能由许多不同的肠道病毒引起，例如柯萨奇病毒，在幼儿中最为常见。手足口病在春季、夏季和秋季更常见，但可发生于冬季。
暴露于以下任何一种情况时，会被感染：
感染者（例如，通过拥抱）
当感染者咳嗽或打喷嚏时，飞沫会通过空气传播
粪便，如更换感染者的尿布，然后在洗手之前触摸眼睛、鼻子或口腔
污染物体和表面，如门旋钮，然后在洗手之前触摸眼睛、口腔或鼻子
患者在疾病的第一周最具传染性。
手足口病的症状
手足口病的诊断
医师的评估
为了诊断手足口病，医生检查溃疡。
医生可以将从咽喉或粪便中获取的材料样本送至实验室进行培养和检测。
手足口病的治疗
缓解症状
手足口病的治疗旨在缓解症状。
对乙酰氨基酚或布洛芬等药物可缓解疼痛和发烧。（注意：由于存在急性脑病综合征的风险，儿童应避免使用阿司匹林。） 应使用软毛牙刷轻轻刷牙，并用盐水冲洗。患者应该吃软饮食，避免酸性或咸味食物。尽管口腔溃疡可导致疼痛，但饮用足够的液体以避免脱水很重要。
手足口病的预防
良好的卫生状况
一种可帮助预防手足口病的简单有效的方法是洗手。更换尿布后，护理人员应洗手。由于大多数导致手足口病的感染都是通过人与人之间的接触传播的，尤其是通过直接或间接接触被感染的粪便传播，因此排便后用肥皂和清水仔细洗手是预防的重要手段。
换尿布的区域应使用新鲜配制的家用漂白剂溶液（1/4 杯[60 mL]漂白剂稀释在1加仑[3.79 L]的水中）进行消毒。经常触碰的表面和污染物品（包括玩具）应清洁和消毒。
患者应避免密切接触，如亲吻和拥抱，和与感染者分享餐具或杯子。
目前尚无获准在美国使用，针对导致手足口病病毒的疫苗。