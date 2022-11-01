病毒性脑膜炎是由病毒引起的覆盖大脑和脊髓(脑膜)的组织层以及脑膜之间充满液体的空间(蛛网膜下腔)的炎症。

病毒性脑膜炎通常最开始会出现病毒感染症状，如发烧、全身不适、头痛和肌肉酸痛。

随后，患者出现头痛和颈部僵硬，使得难以或无法向胸部压低下巴。

医生根据症状即可初步断定病毒性脑膜炎，通过做脊椎穿刺（腰穿）可进一步确诊。

如果患者看上去病得很重，应先按细菌性脑膜炎进行治疗，直至这一诊断被排除为止。

如果病原体为人类免疫缺陷病毒(HIV)或疱疹病毒，则可使用对这些病毒有效的药物。

对于其他病毒，目前尚无有效药物，但大多数人可在数周内自行康复。

（另请参见脑膜炎简介）

脑部和脊髓被称为脑膜的三层组织覆盖。蛛网膜下腔位于覆盖脑部和脊髓的脑膜中间层和内层之间。它含有脑脊髓液，流经脑膜，填充脑部空间，为脑和脊髓提供缓冲。

病毒性脑膜炎是最常见的无菌性脑膜炎。无菌性脑膜炎是指除通常引起脑膜炎的细菌以外的任何其它因素引起的脑膜炎。因此，无菌性脑膜炎可以包括由药物、非感染性疾病或其他有机体(例如引起莱姆病或梅毒的细菌)引起的脑膜炎。

覆盖脑的组织

病毒性脑膜炎的原因 病毒性脑膜炎的最常见致病病毒为 肠道病毒，例如埃可病毒和柯萨奇病毒 肠道病毒通常寄居在消化道内。感染具有高度传染性。 其他常见致病病毒包括 单纯疱疹病毒(HSV)，通常为2型(HSV-2)

水痘-带状疱疹病毒

蚊媒病毒（称作虫媒病毒），例如西尼罗河病毒、圣路易脑炎病毒以及加州脑炎病毒

淋巴细胞性脉络丛脑膜炎病毒

人类免疫缺陷病毒(HIV) HSV-2 可引起生殖器疱疹，这是一种导致生殖区形成疼痛性水疱的性传播感染。HSV-2也会引起脑膜炎症状。HSV-2脑膜炎通常在病毒首次感染人体时发生。生殖器症状和脑膜炎症状可以同时出现。脑膜炎的症状可能出现在生殖器症状之前，有些人有脑膜炎症状但没有任何生殖器症状。症状消失后，HSV-2仍处于非活跃(休眠)状态。也就是说，它不会引起症状。但是，它可能会周期性地再次活跃(重新激活)并引起症状。因此，由HSV-2导致的脑膜炎可以复发。 水痘-带状疱疹病毒导致水痘。像HSV-2一样，水痘-带状疱疹病毒仍处于非活跃状态。此后病毒可能不再引起症状，也可能多年后被重新激活。当它重新激活时，会引起带状疱疹，并可能导致脑膜炎。与可能会多次复发的HSV感染不同，带状疱疹通常一生只出现一次。然而，免疫系统薄弱的人（例如HIV感染者）可能会不止一次患上带状疱疹。 寨卡病毒和基孔肯雅病毒有时会导致脑膜炎。这两种病毒曾经存在于世界上的少数地区，但现在已经扩散。 偶尔，新型冠状病毒(COVID-19)患者会出现脑膜炎。罕见情况下，这种脑膜炎是由同时感染另一种病毒（如水痘-带状疱疹病毒）引起的。 病毒性脑膜炎的传播途径 病毒性脑膜炎可通过多种方式传播，具体取决于病毒类型： 顺着血流从一个感染部位播散至另一个部位（最常见的传播途径）

接触受污染的粪便，这可能发生在受感染的人排便后不洗手或在公共游泳池游泳时(肠道病毒)

与感染者性交或进行其他生殖器接触（针对HSV-2和HIV而言）

蚊虫叮咬，例如蚊子(针对西尼罗河病毒、圣路易斯病毒、寨卡病毒或基孔肯雅病毒而言)

通过吸入病毒在空气中传播(针对水痘-带状疱疹病毒而言)

接触携带病毒的老鼠或宠物仓鼠的尿液或粪便污染了的尘土或食物（针对淋巴细胞性脉络丛脑膜炎病毒而言）

使用带病毒的针头注射药物（针对HIV而言） 受传播方式的限制，有些病毒（例如蚊子传播的病毒）仅在某些季节导致脑膜炎。

病毒性脑膜炎的症状 病毒性脑膜炎通常最开始会出现病毒感染症状，如发烧、全身不适、咳嗽、肌肉酸痛、呕吐、食欲下降和头痛。不过，也有少数患者最开始没有症状。 之后，他们出现与脑膜炎相符的症状。也即，通常出现发烧、头痛和颈部僵硬。向胸部下压下巴会引发疼痛，甚至根本无法下压。朝其他方向移动头部不存在这样的困难。 症状可类似于细菌性脑膜炎的症状，但通常不太严重，且发病和进展相对缓慢。

病毒性脑膜炎的诊断 脊椎穿刺和脑脊液分析

有时对血液、其他体液或粪便进行培养和检测 当患者出现头痛、发烧和颈部僵硬时，医生会怀疑脑膜炎。然后，医生会确定脑膜炎是否存在，以及是由细菌还是病毒导致（若由细菌导致，需要立即治疗）。如果症状不是很严重，病毒性脑膜炎的可能性更大。 进行脊椎穿刺(腰椎穿刺)以获得脑脊液样本。然而，如果医生怀疑颅内压力增加，可首先进行计算机断层扫描(CT)或磁共振成像(MRI)，以检查压力增加的原因（例如肿瘤或脑中的另一个肿块）。当颅内压力增加时做脊椎穿刺可能会导致一种威胁生命的疾病，称为脑疝。颅内压力降低后，或者如果没有检测到肿块，则进行脊椎穿刺。 脑脊液样本将送往实验室进行检查和分析。实验室会测定脑脊液内的糖、蛋白质水平以及白细胞的数量和类型。实验室也会对脑脊液进行细菌培养，以排除或确认细菌性脑膜炎。由于病毒培养的技术难度太大，一般不对脑脊液进行病毒培养。 聚合酶链反应(PCR)技术产生许多拷贝的基因，用于鉴定肠道病毒、疱疹病毒（例如HSV和水痘-带状疱疹病毒）和一些其他病毒。医生也会检查脑脊液中是否存在某些病毒的抗体。例如，检测脑脊液中的西尼罗病毒抗体表明感染了该病毒。 医生有时也会抽取血液、鼻腔或咽喉分泌物或粪便样本进行培养、检查和/或PCR检测(如果有)。根据抗体检测和PCR的结果，可确诊是否存在HIV。其他病毒的抗体水平也可以检测，有时需要在几周后复测。某特定病毒的抗体水平升高提示近期感染过该病毒，所以很可能是近期脑膜炎的病原体。

病毒性脑膜炎的预后 大多数病毒性脑膜炎患者会在几周内康复。偶有患者需要数月才康复，比如当脑膜炎是由西尼罗河病毒或淋巴细胞性脉络丛脑膜炎病毒导致时。