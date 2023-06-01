肠道病毒D68会导致儿童呼吸系统疾病，通常与感冒类似。儿童流鼻涕、咳嗽、全身不适，通常只有轻微发热（如有）。一些儿童，尤其是哮喘患儿，会出现更严重的症状，如哮鸣和呼吸困难。成人可能会出现感染，但他们往往有很少或没有症状。

2014 年、2016 年和 2018 年肠道病毒 D68 引起的重度疾病增加。一些受感染儿童出现严重呼吸窘迫。此外，在某些儿童中脊髓受累，导致其中一只手臂或腿部无力或瘫痪，即一种称为急性弛缓性脊髓炎 (AFM) 的疾病。每次感染高峰期间均有几名儿童死亡。医生不确定肠道病毒感染是否是造成这些并发症的主要原因或者病毒是否仅偶然存在于还患有其它疾病的儿童中。（另见美国疾病控制与预防中心 (CDC)：关于急性弛缓性脊髓炎。）