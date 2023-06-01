肠道病毒是一组病毒。肠道病毒感染累及多个身体部位，可能由数种不同毒株中的任一种引起。
肠道病毒感染可能是由这一组病毒的不同毒株引起。
肠道病毒感染的症状包括发热、头痛、呼吸系统疾病和咽喉痛，有时还有口腔溃疡或皮疹。
医生诊断基于症状及皮肤和口腔检查。
肠道病毒感染的治疗目的是缓解症状。
肠道病毒包括柯萨奇病毒、埃可病毒、肠道病毒和脊髓灰质炎病毒的多种菌株。在美国，这些病毒每年导致1000～3000万人患病，主要在夏季和秋季。这些疾病有高度传染性，以社区感染为特点，有时引起流行病。肠道病毒感染最常见于儿童。
传播方式
肠道病毒通过多种方式播散（传播）。这些病毒通过以下方式传播
吞咽被感染者粪便污染的食物或水
接触受污染的表面，然后触摸口腔
吸入污染的空气飞沫
表面可能受感染者唾液或者打喷嚏或咳嗽时排出的飞沫污染。
肠道病毒感染的症状
肠道病毒感染的诊断
医师的评估
为诊断肠道病毒感染，医生会检查任何皮疹或溃疡。医生可进行血检，或将取自咽喉、粪便或脑脊髓液的物质样品发送至实验室进行培养和检查。
肠道病毒感染的治疗
缓解症状
肠道病毒感染无法治愈。肠道病毒感染治疗的目的是缓解症状。
肠道病毒感染通常会完全消退，但是心脏和中枢神经系统的感染有时候是致命的。
由肠道病毒引起的疾病
以下疾病几乎完全由肠道病毒引起：
肠道病毒或其它生物体可能引起其它疾病，例如无菌性脑膜炎、脑炎、心肌心包炎和出血性结膜炎。
无菌性脑膜炎
脑炎
脑炎是脑的炎症，可以引起发热、呕吐、头痛、神智错乱、虚弱、癫痫发作和昏迷。
急性弛缓性脊髓炎（肠道病毒 D68）
肠道病毒D68会导致儿童呼吸系统疾病，通常与感冒类似。儿童流鼻涕、咳嗽、全身不适，通常只有轻微发热（如有）。一些儿童，尤其是哮喘患儿，会出现更严重的症状，如哮鸣和呼吸困难。成人可能会出现感染，但他们往往有很少或没有症状。
2014 年、2016 年和 2018 年肠道病毒 D68 引起的重度疾病增加。一些受感染儿童出现严重呼吸窘迫。此外，在某些儿童中脊髓受累，导致其中一只手臂或腿部无力或瘫痪，即一种称为急性弛缓性脊髓炎 (AFM) 的疾病。每次感染高峰期间均有几名儿童死亡。医生不确定肠道病毒感染是否是造成这些并发症的主要原因或者病毒是否仅偶然存在于还患有其它疾病的儿童中。（另见美国疾病控制与预防中心 (CDC)：关于急性弛缓性脊髓炎。）
流行性胸膜痛（Bornholm病）
流行性胸膜痛在儿童中最常见。流行性胸膜痛累及胸部肌肉，导致严重疼痛，通常出现在胸部下方或上腹部一侧，从而引发呼吸不适。流行性胸膜痛的其它常见症状包括发热、经常头痛和咽喉痛。
症状通常在2至4天内减轻，但可能在几天内再次出现并在数周内持续或再次出现。
出血性结膜炎
疱疹性咽峡炎
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疱疹性咽峡炎最常影响婴儿和儿童。儿童突然出现发热伴咽喉痛、头痛、食欲不振且经常颈痛。婴儿可能呕吐。在此疾病开始后2天内，口腔和咽喉内出现灰色肿块。肿块变成痛性溃疡，在1至7天内痊愈。尽管名称相近，这种肠病毒疾病与疱疹病毒感染或称为心绞痛的心脏问题无关。