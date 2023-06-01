提供者msd logo
skip to main content
skip to main content
MSD默沙东 诊疗手册大众版
Search icon

肠道病毒感染概述

作者：Brenda L. Tesini, MD, University of Rochester School of Medicine and Dentistry
已审核/已修订 6月 2023
浏览专业版
小知识

肠道病毒是一组病毒。肠道病毒感染累及多个身体部位，可能由数种不同毒株中的任一种引起。

  • 肠道病毒感染可能是由这一组病毒的不同毒株引起。

  • 肠道病毒感染的症状包括发热、头痛、呼吸系统疾病和咽喉痛，有时还有口腔溃疡或皮疹。

  • 医生诊断基于症状及皮肤和口腔检查。

  • 肠道病毒感染的治疗目的是缓解症状。

肠道病毒包括柯萨奇病毒、埃可病毒、肠道病毒和脊髓灰质炎病毒的多种菌株。在美国，这些病毒每年导致1000～3000万人患病，主要在夏季和秋季。这些疾病有高度传染性，以社区感染为特点，有时引起流行病。肠道病毒感染最常见于儿童。

传播方式

肠道病毒通过多种方式播散（传播）。这些病毒通过以下方式传播

  • 吞咽被感染者粪便污染的食物或水

  • 接触受污染的表面，然后触摸口腔

  • 吸入污染的空气飞沫

表面可能受感染者唾液或者打喷嚏或咳嗽时排出的飞沫污染。

肠道病毒感染的症状

机体的免疫防御机制阻止了很多肠道病毒感染，结果是很少出现症状或者没有症状。某些患者出现类似于普通感冒的上呼吸道症状。少数患者出现病毒性肺炎

有时，肠道病毒战胜免疫防御系统并扩散到血液中，从而导致发热、头痛、咽喉痛，有时还会引起呕吐和腹泻。人们通常将此类疾病称为“夏季流感”，但只有流感病毒（不是肠道病毒）感染才会实际导致流感（流行性感冒）。

一些肠道病毒株也会引起全身性、无痒感的皮疹或者口腔溃疡。迄今为止，此类疾病是最常见的肠道病毒感染。很少情况下，肠道病毒会从此阶段继续进展而攻击特定器官。肠道病毒可以攻击很多不同的器官，症状和严重程度取决于被感染的特定的器官。

肠道病毒感染的诊断

  • 医师的评估

为诊断肠道病毒感染，医生会检查任何皮疹或溃疡。医生可进行血检，或将取自咽喉、粪便或脑脊髓液的物质样品发送至实验室进行培养和检查。

肠道病毒感染的治疗

  • 缓解症状

肠道病毒感染无法治愈。肠道病毒感染治疗的目的是缓解症状。

肠道病毒感染通常会完全消退，但是心脏和中枢神经系统的感染有时候是致命的。

由肠道病毒引起的疾病

以下疾病几乎完全由肠道病毒引起：

肠道病毒或其它生物体可能引起其它疾病，例如无菌性脑膜炎脑炎心肌心包炎出血性结膜炎

无菌性脑膜炎

脑膜炎是包绕脑和脊髓的几层组织（脑脊膜）以及脑脊膜之间充满液体的腔隙（蛛网膜下腔）发炎。无菌性脑膜炎是指除通常引起脑膜炎的细菌以外的任何其它因素引起的脑膜炎。该病在婴儿和儿童中最常见。

由肠道病毒导致的无菌性脑膜炎很少会引发皮疹。无菌性脑膜炎会导致发热、严重头痛、呕吐、颈强直和对光敏感。儿童很少也会出现病毒性脑部感染（脑炎）。

脑炎

脑炎是脑的炎症，可以引起发热、呕吐、头痛、神智错乱、虚弱、癫痫发作和昏迷。

急性弛缓性脊髓炎（肠道病毒 D68）

肠道病毒D68会导致儿童呼吸系统疾病，通常与感冒类似。儿童流鼻涕、咳嗽、全身不适，通常只有轻微发热（如有）。一些儿童，尤其是哮喘患儿，会出现更严重的症状，如哮鸣和呼吸困难。成人可能会出现感染，但他们往往有很少或没有症状。

2014 年、2016 年和 2018 年肠道病毒 D68 引起的重度疾病增加。一些受感染儿童出现严重呼吸窘迫。此外，在某些儿童中脊髓受累，导致其中一只手臂或腿部无力或瘫痪，即一种称为急性弛缓性脊髓炎 (AFM) 的疾病。每次感染高峰期间均有几名儿童死亡。医生不确定肠道病毒感染是否是造成这些并发症的主要原因或者病毒是否仅偶然存在于还患有其它疾病的儿童中。（另见美国疾病控制与预防中心 (CDC)：关于急性弛缓性脊髓炎。）

流行性胸膜痛（Bornholm病）

流行性胸膜痛在儿童中最常见。流行性胸膜痛累及胸部肌肉，导致严重疼痛，通常出现在胸部下方或上腹部一侧，从而引发呼吸不适。流行性胸膜痛的其它常见症状包括发热、经常头痛和咽喉痛。

症状通常在2至4天内减轻，但可能在几天内再次出现并在数周内持续或再次出现。

出血性结膜炎

出血性结膜炎涉及眼睛的炎症。眼睑迅速肿胀。该病可导致覆盖眼睛白色部分的透明膜（结膜）下失血（出血），从而使眼睛变红。感染也可能累及瞳孔前方的透明、弯曲膜（角膜），从而导致眼睛疼痛、流泪和暴露于强光时疼痛。根据导致该病的肠道病毒类型，患者很少出现腿部短期无力或瘫痪。

患者通常在1至2周内恢复。

疱疹性咽峡炎

疱疹性咽峡炎最常影响婴儿和儿童。儿童突然出现发热伴咽喉痛、头痛、食欲不振且经常颈痛。婴儿可能呕吐。在此疾病开始后2天内，口腔和咽喉内出现灰色肿块。肿块变成痛性溃疡，在1至7天内痊愈。尽管名称相近，这种肠病毒疾病与疱疹病毒感染或称为心绞痛的心脏问题无关。

新生儿感染

有时分娩过程中母亲将肠道病毒传给其新生儿。通常，受感染的新生儿会在出生后几天突然出现严重的类似于脓毒症的全身性疾病。出现发热、昏睡和出血，病毒可损害许多器官和组织的一部分，导致多器官衰竭（包括心力衰竭）。

新生儿可在数周内恢复，但可能会死亡，尤其是当存在心力衰竭或其它严重器官损伤时。

心肌心包炎

心肌心包炎是心脏肌肉（心肌）和／或覆盖心脏的囊（心包）的炎症。

心脏感染可发生于任何年龄，但大多数患者年龄为20至39岁。患者可能出现胸痛、心律异常，或心力衰竭 或可能突然死亡。患者通常完全恢复，但有些人会出现称为扩张型心肌病的心脏问题。

出生时受到影响的新生儿（新生儿心肌炎）出现发热和心力衰竭。心力衰竭导致呼吸困难和喂养不佳。许多婴儿会死亡。

quizzes_lightbulb_red
Test your KnowledgeTake a Quiz!
ANDROID APPS in CHINA iOS
ANDROID APPS in CHINA iOS
ANDROID APPS in CHINA iOS

版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

版权所有© 2024Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。