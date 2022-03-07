在美国，最常见的流行性脑炎由以下原因之一引起：

虫媒病毒常通过蚊子、跳蚤及蜱虫等节肢动物的叮咬传播。（虫媒病毒是以节肢动物为传播媒介的病毒的简称）。该病毒在节肢动物叮咬感染的动物或人时传播到节肢动物。许多家畜和鸟类都是该虫媒病毒携带者。

当蚊虫和感染虫媒病毒的动物数量增加时，虫媒病毒感染才会在人群中形成周期性流行。温暖季节容易被蚊子和蜱虫等节肢动物叮咬，容易发生虫媒病毒感染流行。感染从节肢动物传播到人，人群之间不会相互传播。

许多虫媒病毒都可引起脑炎。脑炎通常以首次发病的地方、或携带病毒的动物种类来命名。

在美国，由蚊子传播的脑炎包括以下几种类型：

拉克罗斯脑炎由拉克罗斯病毒 （也称为加利福尼亚病毒）引起。在美国中西部最常见，但遍布全国。这种脑炎大多发生在儿童中。许多病例为轻度和未确诊。不到1%的感染患者因此死亡。

东部马脑炎 主要发生在美国东部。大湖区发生了几起病例。东部马脑炎主要影响幼儿和55岁以上的人。在1岁以下儿童中，可引起严重症状和永久性神经或脑损伤。一半以上感染者死亡。

西尼罗病毒性脑炎， 一度仅见于欧洲和非洲，1999年在纽约地区首次发现。现在，已蔓延到美国各地。几种鸟类被受感染的蚊子叮咬时会感染病毒。此型脑炎主要见于老年人。这种病毒还会引起一种更轻微的感染，称为西尼罗热，这种感染更常见。在西尼罗热患者中，不到1%的患者会发展成西尼罗病毒性脑炎。大约9%的西尼罗病毒性脑炎患者死亡。然而，那些只患西尼罗热的人通常会完全康复。

圣路易斯脑炎 主要发生在美国中部和东南部各州的城市地区，但也发生在西部各州。感染在夏天更常见，也更可能影响老年人的脑部。约每10年发生一次流行，但现在已罕见。

西部马脑炎遍及整个美国，但不知什么原因，自1988年以来，已经在很大程度上消失了。它可以影响所有年龄组，但更严重，更可能影响1岁以下儿童的脑部。

有几种脑炎经蜱传播。它们包括

蜱传脑炎 发生在北亚、俄罗斯和欧洲。这种感染通常会导致轻微的流感样疾病，几天内就会消失，但有些人（通常是50岁及以上人群）会出现更严重的症状。因为许多病例发生在欧洲和俄罗斯，所以这些地方会提供疫苗。

波瓦桑病毒感染 主要发生在加拿大、大湖区和美国东北部。波瓦桑病毒也导致了俄罗斯的脑炎病例。这种病毒类似于欧洲引起蜱传脑炎的病毒。波瓦桑病毒感染通常会导致轻微症状或无症状。然而，这种感染也可导致严重脑炎，伴有头痛、呕吐、癫痫发作、失去协调性、言语问题或昏迷。大约10%的重症脑炎患者死亡。波瓦桑病毒由鹿蜱传播，鹿蜱也传播莱姆病。在莱姆病中，蜱必须附着24到48小时才能传播疾病。相比之下，感染的蜱只需附着15分钟，便可能会传播波瓦桑病毒感染。在欧洲和俄罗斯对蜱传脑炎有效的疫苗对波瓦桑病毒无效。

科罗拉多蜱热发生在美国西部和加拿大海拔4000至10000英尺的地区。科罗拉多蜱热会导致类似流感的疾病。偶尔，科罗拉多蜱热患者会发展成脑膜炎或脑炎。科罗拉多蜱热很少导致死亡。它很少通过输血传播。

几种导致脑炎的病毒曾经只出现在世界的几个地方，但现在正在传播，可能是因为旅行增加了。这些病毒包括

基孔肯雅病毒

日本脑炎病毒

委内瑞拉马脑炎

寨卡病毒

所有这些病毒都是由蚊子传播。

基孔肯雅病毒最初是在非洲发现的，但已经传播到东南亚、印度、中国、欧洲的一些地区、加勒比海以及中美洲、南美洲和北美洲。大多数基孔肯雅病患者在一周内会有好转。然而，基孔肯雅病会导致严重的脑炎甚至死亡，尤其是婴儿和 65岁以上的人。

日本脑炎病毒是亚洲和西太平洋地区脑炎的常见原因。在美国，日本脑炎只发生在世界上病毒流行地区感染该病毒的旅行者身上。

委内瑞拉马脑炎主要发生在南美洲和中美洲的部分地区。委内瑞拉马脑炎病毒于1971年在得克萨斯州引起流行性脑炎，但现在很少在美国引起脑炎。它主要发生在从病毒流行地区返回的旅行者身上。

寨卡病毒首先在乌干达的寨卡森林被发现，然后传播到南太平洋群岛，然后是南美洲、中美洲、加勒比海、墨西哥和佛罗里达。寨卡病毒感染可能会导致发烧、关节和肌肉疼痛、头痛以及红色、崎岖不平的皮疹。怀孕期间感染寨卡病毒会导致婴儿小头畸形和严重脑损伤。