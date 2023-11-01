曲霉菌病是由称为曲霉菌的真菌感染导致的一种疾病，通常累及肺部。

肺或窦道内可形成由真菌菌丝、血块及白细胞结成的球块。

可无症状或出现咳血、发热、胸痛和呼吸困难。

若真菌播散至肝或肾可导致相应器官功能障碍。

诊断通常基于感染物质样本的培养结果，有时也基于 X 线检查或计算机断层扫描。

治疗上需要使用抗真菌药物，有时也需要做手术切除真菌球。

（也请参见真菌感染概述。）

曲霉菌在室内和室外环境中非常常见，并且经常出现在堆肥堆、通风口和空气传播的灰尘中。因此，这些真菌是不可避免的。

通常曲霉病是由吸入曲霉菌孢子引起的 。大多数人每天吸入这些孢子，而不会受到影响。但是，如果免疫系统薄弱，感染的可能性更大，因为曲霉病是一种机会性真菌感染（一种利用受损免疫系统的真菌感染）。免疫系统可能会因以下情况被削弱：

影响免疫系统的疾病（包括艾滋病和一些遗传性疾病）

癌症

药物，如皮质类固醇（如果长时间高剂量服用）、癌症化疗，或用于防止器官移植排斥的药物

曲菌病有下列几种形式：

肺曲霉病： 曲菌病常发生在人体空腔部位，如先前疾病所致的肺部空腔容易成为群菌寄生的感染灶。在肺内，曲霉病通常进展为由真菌菌丝缠结团块、血凝块和白细胞组成的球块状病灶（曲霉肿）。真菌球逐渐扩大，在此过程中破坏肺组织，但一般不会向其它区域播散。

鼻窦曲霉病： 感染也可发生在鼻窦。在鼻窦中，曲霉病通常表现为曲霉肿。

侵袭性曲霉病： 曲菌病变得非常凶险，可迅速扩散至全肺，并常经血液循环播散至脑、心、肝和肾。这种快速播散主要发生于免疫系统非常薄弱者。

变应性支气管肺部曲霉病： 如果 曲霉菌 定殖于气道内表面上，有些哮喘或囊性纤维化患者会出现慢性过敏反应，症状包括咳嗽、喘鸣和发烧。

浅表曲霉病： 这种形式不常见。它可能会在烧伤、绷带下、眼睛或鼻窦、口腔、鼻腔或耳道损伤后发生。

曲霉病的症状 肺曲霉病 单纯肺部曲菌球可无症状，而常在因其它原因进行胸部X线检查时发现。有时也可引起反复咳血，少数可引起严重的致命性的咳血。 鼻窦曲霉病 鼻窦曲霉病会引起充血感，有时会引起疼痛、鼻分泌物或鼻出血。患者可出现发热、头痛和流鼻涕。鼻子或鼻窦、牙龈或腭可发生溃疡。还可在海绵窦（颅底的大静脉）中形成血栓。 侵袭性曲霉病 这是肺部的快速侵袭性感染，常可致咳嗽、发热、胸痛及呼吸困难。若不治疗，侵袭性曲菌病可致命。 曲菌病扩散至其它器官可使病情变得非常严重，症状包括发热、寒战、休克、谵妄及凝血。也可发生肾功能衰竭、肝功能衰竭（引起黄疸）及呼吸困难。这类感染可迅速致死。

曲霉病的诊断 取感染组织样本进行培养、检验和分析 医生根据症状怀疑曲霉病。 为了鉴定真菌，医生通常需要将受感染材料的样本送到实验室进行培育（培养）、检查和分析。可经过可视导管（气管镜或鼻镜）自肺或鼻窦获取样本。有时候活检是获取样本所必需的。 胸部 X 线检查、胸部或鼻窦的计算机断层扫描 (CT) 可为诊断提供线索。