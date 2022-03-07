过敏性支气管肺曲菌病

过敏性支气管肺曲菌病是一种发生于一些哮喘或囊性纤维化患者的对一类真菌（最常见的是烟曲菌）的过敏性肺部感染。

患者可能有咳嗽和喘息，有时还有发热或咳血。

医生通过胸部 X 线、血检和皮试来做出诊断。

一般给予用于治疗哮喘的药物（尤其是皮质类固醇）。

尽管治疗成功，症状仍会定期复发。

如控制不佳，会出现慢性肺损伤。

烟曲菌这种真菌在土壤中繁殖，可腐化植物、食物、灰尘和水。某些吸入真菌的人可能会过敏，并出现慢性过敏反应。其他真菌（包括青霉、念珠菌、弯孢霉和长蠕孢霉）可导致相同的疾病。在某些患者中，过敏反应的影响会与真菌的影响结合，导致气道和肺部伤害。

过敏性支气管肺曲霉病不同于肺炎。肺炎是通常由细菌、病毒和大多数真菌引起的肺部感染。相反，出现过敏性支气管肺曲霉病时，这种真菌实际上并没有侵入肺组织并直接破坏它。真菌会在哮喘或囊性纤维化患者（两类患者的黏液量可能增多）的气道黏液上定殖，并导致肺部反复发生过敏性炎症。肺部的微小气囊（肺泡）基本布满了嗜酸性粒细胞（白细胞的一种）。此外，产生黏液的细胞数量也可能增多。若疾病导致大范围伤害，炎症可导致中间气道永久性扩宽，此病症被称作支气管扩张。最终肺部可能会出现瘢痕。

会出现其他形式的曲霉病。曲霉菌会侵入免疫系统受损者的肺部，并导致严重肺炎。这种病症为感染，而非过敏反应。曲霉菌还会在被其他疾病（如结核病）损伤的肺部腔囊内形成真菌球（曲霉肿），并可能会导致严重出血。

症状 过敏性支气管肺曲霉病的首发迹象通常是喘息、咳嗽、呼吸短促和低热等症状。除发热外，症状往往会变得日益严重。患者通常感觉不适。可能有食欲减退。咳出的痰液中有棕色泡沫或堵塞物。

诊断 胸部 X 光或CT

痰样本检查

血液化验 对于哮喘频繁发作的哮喘或囊性纤维化患者，医生可能会决定查过敏性支气管肺曲霉病。 反复进行胸部 X 线显示有类似肺炎的区域，但它们持续不退或转移到肺部的其他区域，多半是上部。对于有长期过敏性支气管肺曲霉病的患者，胸部 X 光片检查或计算机断层扫描 (CT) 可显示气道变宽，而气道经常被黏液堵塞。 在显微镜下检查痰液样本时，可见真菌以及过量的嗜酸性粒细胞。 血液检查可显示嗜酸性粒细胞以及曲霉菌抗体水平较高。还要测量血液中的免疫球蛋白 E（一种抗体）水平，因为 IgE 水平上升常指示免疫反应。 皮试可确定患者是否对曲霉菌过敏，但检查无法区分过敏性支气管肺曲霉病和单纯曲霉菌过敏。曲霉菌的一般感染可见于哮喘患者。