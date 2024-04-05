呼吸衰竭是一种血液中氧气降至危险水平或二氧化碳升至危险水平的病症。
气道阻塞、肺组织损伤、呼吸肌无力，或呼吸驱动减弱的情况都可引起呼吸衰竭。
患者可能会感到呼吸非常急促，皮肤发青，口腔、眼睛周围和指甲下发灰或发白，并感到意识模糊或困倦。
医生使用指尖传感器（脉搏血氧仪）来检测低血氧水平，通过血液检查来检测血液中的高二氧化碳水平。
氧疗。
有时患者需要借助机器呼吸（机械通气），直到潜在的问题得到解决。
急性呼吸衰竭是一种医学急症，可能的原因是
长期存在的肺部疾病突然恶化
在其他健康人群中突然发生的严重肺部疾病
一个有关突然发生的肺部疾病的示例就是急性呼吸窘迫综合征。
慢性呼吸衰竭是一种持续性呼吸问题，可能由长期肺部疾病如慢性阻塞性肺疾病 (COPD) 引起。
呼吸衰竭的病因
几乎任何影响呼吸和肺脏的疾病都能导致呼吸衰竭。呼吸衰竭可以有 2 种表现形式：
血液中的氧气水平过低（低氧性呼吸衰竭）。
血液中的二氧化碳水平变得过高（高碳酸血症呼吸衰竭）。
有时患者既出现低氧水平又出现高二氧化碳水平。
低氧水平（低氧性呼吸衰竭）
高二氧化碳水平（高碳酸血症呼吸衰竭）
出现高碳酸血症呼吸衰竭时，二氧化碳水平通常过高，因为有东西阻碍了正常呼吸。常见的病因包括以下：
甲状腺功能减退症、睡眠呼吸暂停和过量的阿片类药物或酒精都会降低驱动人们呼吸的无意识反射。气道阻塞或狭窄可由疾病（如哮喘和慢性阻塞性肺疾病）以及吸入异物引起。胸部或肺部损伤，以及胸部肌肉无力（例如，重症肌无力、格林-巴利综合征或肌萎缩性侧索硬化症 [ALS] 患者），会抑制呼吸并导致高碳酸血症性呼吸衰竭。
未充分呼吸者也可能出现氧气水平低下，但如果未出现肺组织疾病，他们也不会被认为患有低氧性呼吸衰竭。
二氧化碳水平高往往会导致血液酸化，引起机体生化异常。
您知道吗？
呼吸衰竭的症状
低氧性呼吸衰竭和高碳酸血症呼吸衰竭常引起类似症状。患者通常有严重的呼吸短促。血氧水平低会导致呼吸短促，浅肤色的人皮肤发青（发绀），深肤色的人口腔、眼睛周围和指甲下会发灰或发白。低氧水平，高二氧化碳水平，和增加的血液酸性引起意识模糊和嗜睡。
如果呼吸驱动正常，机体试图通过深、快的呼吸来清除二氧化碳。但如果肺功能异常，这种呼吸方式无效。最终使得大脑和心脏出现功能障碍，导致嗜睡（有时甚至失去意识）以及心律异常（心律失常），二者都可导致死亡。
呼吸衰竭的某些症状因病因而异。如果呼吸动力出现异常（例如，过量饮酒或使用镇静剂），患者可能会极度困倦，呼吸过慢，悄无声息地陷入昏迷。由于吸入（误吸）异物（如硬币或玩具）引起气道阻塞的儿童可能会突然出现喘息和用力呼吸。
呼吸衰竭的诊断
呼吸衰竭的治疗
补充吸氧
机械通气
病因治疗
急性呼吸衰竭患者应在重症监护病房 (ICU) 进行治疗。
补充氧气以改善缺氧。可以使用置于鼻腔内的小塑料鼻塞（鼻套管）或面罩给氧，具体取决于患者需要多少氧气。最初通常以比所需量更大的量给氧，稍后再向下调节供氧量。
机械通气可纠正高碳酸血症呼吸衰竭患者的肺部通气（并降低二氧化碳水平）的问题。机械通气时，机器（呼吸机）用于帮助空气进出肺部。通过面罩（无创正压通气）或其他器械或置入气管的导管（有创正压通气）在压力下输送来自呼吸机的空气。
医生通常首先尝试无创方法，但有创机械通气可能有必要，除非呼吸衰竭通过无创治疗迅速消退。大多数呼吸衰竭患者需要补充氧气和某种机械通气治疗。
对引起呼吸衰竭的基础疾病也必须要治疗。例如，抗生素用于对抗细菌感染引起的肺炎，支气管扩张剂用于哮喘患者打开气道。例如，使用其他药物减轻炎症或治疗血栓。