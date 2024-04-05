出现高碳酸血症呼吸衰竭时，二氧化碳水平通常过高，因为有东西阻碍了正常呼吸。常见的病因包括以下：

甲状腺激素水平低（甲状腺功能减退症）

睡眠呼吸暂停

由于过量使用阿片类药物或酒精而导致镇静

气道阻塞或狭窄

肺脏损伤

肺部周围的骨骼和组织受损

正常扩张肺的肌肉无力

甲状腺功能减退症、睡眠呼吸暂停和过量的阿片类药物或酒精都会降低驱动人们呼吸的无意识反射。气道阻塞或狭窄可由疾病（如哮喘和慢性阻塞性肺疾病）以及吸入异物引起。胸部或肺部损伤，以及胸部肌肉无力（例如，重症肌无力、格林-巴利综合征或肌萎缩性侧索硬化症 [ALS] 患者），会抑制呼吸并导致高碳酸血症性呼吸衰竭。

未充分呼吸者也可能出现氧气水平低下，但如果未出现肺组织疾病，他们也不会被认为患有低氧性呼吸衰竭。

二氧化碳水平高往往会导致血液酸化，引起机体生化异常。