毛霉菌病是一种真菌感染，可由许多不同的霉菌引起。

当由霉菌产生的孢子被吸入时，或者更不常见的是当它们通过皮肤上的切口或其它裂口进入人体时，就会发生毛霉菌病。

感染可引起疼痛、发热、咳嗽，可伴颜面结构毁坏（毁容）。

医生经在组织标本发现真菌确诊本病。

绝大多数患者静脉给予大剂量两性霉素 B，并手术去除感染和死亡组织。

（也请参见真菌感染概述。）

许多不同的真菌菌种可引起毛霉菌病。它们属于一大组称为毛霉菌的霉菌。这些霉菌包括根霉、根毛霉，和毛霉菌。每个种属都会引起类似症状。

这些霉菌在环境中很常见，其中包括很多常见的面包霉菌。人们很可能每时每刻都在吸入这些霉菌的孢子。然而，这些霉菌通常不会引起感染。

毛霉菌病通常发生在下列情况之一：

糖尿病没有得到很好的控制。

免疫系统被药物（如皮质类固醇或抑制免疫系统的药物）或白血病或其他削弱免疫系统的疾病所削弱。

去铁胺用于治疗铁超负荷。

毛霉菌病的病因包括

吸入霉菌产生的孢子（最常见的原因）

让霉菌的孢子通过皮肤裂口进入

吸入孢子会导致多种类型的感染：

鼻子、鼻窦、眼睛和脑部最常受到感染。这种严重的感染称为鼻脑毛霉菌病，通常是致命的。

孢子会进入肺部，引起肺毛霉菌病。

当吸入的孢子被吞咽时，消化道就会被感染。

当感染由通过皮肤裂口进入的孢子引起时，它会影响皮肤——称为皮肤毛霉菌病。这种形式通常发生在免疫系统正常的人中，当污染土壤接触破损的皮肤时，可能发生在地震或其它自然灾害期间，或在战斗期间出现爆炸伤的人群中。

毛霉菌病不会在人与人之间传播。

毛霉菌病的症状 鼻脑毛霉菌病的症状包括疼痛、发热、窦痛，如果眼窝感染（称为眼眶蜂窝织炎），出现受累眼膨出（突出）。视力可能丧失。 口腔顶部（腭）、眼眶或鼻窦周围的颌面骨或鼻中隔可由于感染引起毁损。死亡组织变黑。 脑部感染可引起使用和理解语言困难、癫痫发作、部分麻痹和昏迷。 鼻脑毛霉菌病 隐藏详情 在鼻脑毛霉菌病中，患者吸入某些真菌，这些真菌感染鼻、鼻窦、眼睛和脑。受影响的组织死亡。当眼睛感染时，脓液可能从眼睛中流出。 图片由 Emory 大学的 Thomas F. Sellers 博士通过美国疾病控制与预防中心公共健康图像库提供。 肺毛霉菌病可引起严重的症状，包括高热、咳嗽和呼吸困难。 在皮肤毛霉菌病中，皮肤裂口周围的区域可能皮温升高、发红、肿胀和疼痛。患者可能会发烧。可能形成溃疡或水疱，感染的组织可能会变黑。 真菌常会侵犯动脉，结果，动脉中会形成血液凝块，阻碍血液流向组织，组织死亡。真菌在坏死组织中生长失控，可致组织变黑。周围区域可发生出血。

毛霉菌病的诊断 感染组织样本的培养与检验 因为毛霉菌病的症状类似其它感染的症状，医师不可能很快对它作出诊断， 为了诊断毛霉菌病，医生取受感染组织的样本，送往实验室培育（培养），并在显微镜下检查。当样本中鉴定出真菌时进行诊断。然而，有时这些测试没有检测到真菌。 医生进行计算机断层扫描 (CT) 或 X线检查查看面部结构的损伤。 可通过血液检查收集有关真菌 DNA 的信息，这有助于医生识别它。 你知道吗……

毛霉菌病的治疗 抗真菌药物

基础疾病的治疗

去除感染和死亡组织的手术 毛霉菌病的早期诊断和治疗对于预防死亡或避免经常导致缺陷的大面积手术非常重要。因此，只要诊断或怀疑感染，就立即开始治疗。 大多数患有毛霉菌病或疑似患毛霉菌病的人用高剂量的静脉内抗真菌药物两性霉素 B 治疗。艾沙康唑口服或静脉注射，作为替代药物。 控制基础病非常重要。例如，低白细胞计数的人接受注射以增加他们的白细胞计数。控制不良的糖尿病患者应使用胰岛素将血糖降低至正常范围。 感染组织尤其坏死组织需行外科手术切除。