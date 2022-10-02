眼眶蜂窝织炎是指累及眼眶内及眼睛周围和后方组织的感染。

感染可自鼻周如鼻窦等部位蔓延扩展而来。

症状包括眼痛、肿胀、红眼、发热、眼球凸出、视力受损和眼球运动障碍。

通常进行眼眶计算机断层扫描或磁共振成像。

静脉给予抗生素，患者住院治疗。

（另见眼眶疾病简介。）

眼眶蜂窝织炎和眶隔前蜂窝织炎都多见于儿童。眶隔前蜂窝织炎比眼眶蜂窝织炎更常见。但是，眼眶蜂窝织炎更危险。

眼眶蜂窝织炎通常是鼻窦感染扩散到眼眶而导致的，但也可能由牙齿或血行感染扩散而来。动物咬伤、昆虫叮咬或其他眼睑伤口也可使感染传播，并导致眼眶蜂窝织炎。眼眶内异物，特别是有机异物（如木屑）也可引起眼眶蜂窝织炎。

如果治疗不当，眼眶蜂窝织炎可导致失明以及严重疾病。感染可扩散到脑部（脑膜炎）和脊髓。血栓可在眼周静脉形成并扩散到大脑基底部的一条大静脉（海绵窦），引起称为海绵窦血栓的严重疾病。

眼眶蜂窝织炎的症状 眼眶蜂窝织炎的症状包括 疼痛

突眼（眼球突出）

红眼

眼球运动减少

复视

眼球运动疼痛

眼睑肿胀

发热 眶蜂窝织炎 图片 医学博士James Garrity供图。 最终，视力受损。

眼眶蜂窝织炎的诊断 计算机断层扫描或磁共振成像

培养血液和鼻窦样本 一般不进行实验室检查，医生也能诊断眶蜂窝织炎。但是，通常通过计算机断层扫描 (CT) 或磁共振成像 (MRI) 来确认诊断。不过要确定病因则需进一步详查，如行 CT、MRI 检查等检查邻近的鼻窦、口腔、牙齿等部位。 医生可从鼻窦等获取样本，或抽取血样进行实验室培养，以明确致病微生物的种类、受感染部位以及敏感的抗生素。将这些样本进行培养（使微生物生长）以确定引起感染的细菌、发生感染的部位、以及应该使用的抗生素。眼眶蜂窝织炎患者应接受眼科医师（专门治疗眼科疾病的医生）指示的更为详细的检查。