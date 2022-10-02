浏览专业版
眼眶蜂窝织炎是指累及眼眶内及眼睛周围和后方组织的感染。
感染可自鼻周如鼻窦等部位蔓延扩展而来。
症状包括眼痛、肿胀、红眼、发热、眼球凸出、视力受损和眼球运动障碍。
通常进行眼眶计算机断层扫描或磁共振成像。
静脉给予抗生素，患者住院治疗。
（另见眼眶疾病简介。）
眼眶蜂窝织炎和眶隔前蜂窝织炎都多见于儿童。眶隔前蜂窝织炎比眼眶蜂窝织炎更常见。但是，眼眶蜂窝织炎更危险。
眼眶蜂窝织炎通常是鼻窦感染扩散到眼眶而导致的，但也可能由牙齿或血行感染扩散而来。动物咬伤、昆虫叮咬或其他眼睑伤口也可使感染传播，并导致眼眶蜂窝织炎。眼眶内异物，特别是有机异物（如木屑）也可引起眼眶蜂窝织炎。
如果治疗不当，眼眶蜂窝织炎可导致失明以及严重疾病。感染可扩散到脑部（脑膜炎）和脊髓。血栓可在眼周静脉形成并扩散到大脑基底部的一条大静脉（海绵窦），引起称为海绵窦血栓的严重疾病。
眼眶蜂窝织炎的症状
眼眶蜂窝织炎的诊断
眼眶蜂窝织炎的治疗
抗生素
手术
眼眶蜂窝织炎患者通常需入院治疗。在获知实验室检查结果之前，尽快开始抗生素治疗。可静脉给予抗生素治疗。如果细菌培养结果提示还有效果更好的抗生素，则应更换敏感药物。有时，如果视力受损，需要进行手术引流脓包（脓肿）或感染的鼻窦、除去异物，或者帮助治疗感染（如果仅使用抗生素无效的话）。