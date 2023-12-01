单眼或双眼凸出或隆起被称为眼球突出。当描述由格雷夫斯病（即一种导致甲状腺过度活跃的疾病，甲状腺功能亢进症）造成的眼睛凸出时，通常使用突眼症一词。眼睛凸出和眼睛隆凸不同。有些疾病可能会改变面部和眼睛外观，但不会导致真正的眼睛凸出，这包括库欣病和重度肥胖。
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凸出有时导致其他症状。因为凸出可能阻止眼睑恰当地闭合，眼睛可能干燥和刺激（导致流泪）。而且，人们可能眨眼更少或出现盯视。取决于凸出的病因，人们可能有其他症状，如复视或聚焦困难。如果凸出延长，视神经被拉伸，可能损害视力。如果导致凸出的疾病也压迫视神经，视力也会受损。
眼睛凸出的病因
成年人中最常见的病因是格雷夫斯病，导致眼睛后部和周围的组织肿胀，从而将眼球向前推。在儿童中，最常见原因是感染。
其他病因不常见。这些病因包括肿瘤、出血、感染（在成年人中），较罕见是未受感染眼眶内的结构发炎（称为眼眶假瘤）。出生时就有青光眼（原发性婴幼儿型青光眼）会导致眼睛扩大，可能看上去和眼球被向前推相似。
眼睛凸出的一些病因和特征
病因
临床特征*
检查
眼睛症状：疼痛、流泪、干燥、刺激、对光敏感、复视和视力丧失
通常影响双眼
一般症状：悸动、焦虑、食欲增大、体重减轻、腹泻、不能忍受热、出汗增加和失眠
血液检查以评估甲状腺功能
有时行眼眶 CT 或 MRI
眼眶蜂窝织炎（眼眶内组织感染）
仅影响单眼
眼睛发红、眼睛深处疼痛、运动眼睛时疼痛、眼睛内部和周围疼痛
眼睑发红和肿胀
无法向所有方向完全运动眼睛
视觉损伤或丧失视力
发热
有时先于窦炎症状
脑部和眼眶 CT 或 MRI
眼眶中有块状物，比如肿瘤（癌性或非癌性）或血管畸形
视力丧失或减退、单眼疼痛
有时复视或头痛
眼眶 MRI 或 CT
眼球后出血（眼眶内出血）
通常只影响单眼
症状突然开始
视力丧失、复视和眼痛
在最近有眼睛手术或眼外伤、或有出血疾病的人中
眼眶 CT 或立即进行治疗
* 特征包括症状和医生的检查结果。提到的特点是典型的，但并不总会出现。
CT=计算机断层扫描；MRI=磁共振成像。
眼睛凸出的评估
下面的信息可以帮助患者决定何时就诊并且从医生那里了解到评估过程中的预期。
警示体征
在眼睛凸出者中，特定的症状和特点需要引起注意。它们包括
视力丧失或下降
复视
眼痛或发红
头痛
发热
突起眼睛的脉动
新生儿或儿童中出现的眼睛凸出
何时就医
有警示症状的人们和凸出已有几天或更少时间的人们都应尽快就医。无警示症状的人们应在可能时就医，但延迟一周左右可能无害。
医生会怎么做
医生首先询问有关患者症状和病史的问题。医生接下来进行体检。他们在病史和体格检查中的发现，通常提示眼睛凸出的原因和可能需要进行的检查（见表眼睛凸出的一些病因和特征）。
医生问诊
凸出已经出现多久了
是否双眼都凸出
凸出是否正在恶化
患者是否有其他眼睛症状，如干燥、眼泪形成增加、复试、视力丧失、刺激或疼痛
患者是否有甲状腺功能亢进的症状，如无法忍受热、出汗增加、无意识的颤抖动作（颤动）、焦虑、食欲增加、腹泻、心悸和体重减轻
发展迅速的凸出（在几天中）表明不同于凸出的病因已经发展了几年。仅单眼快速凸出表明眼眶出血，可能发生在手术或外伤后，或眼眶感染或发炎。缓慢形成的凸出提示格雷夫斯病（当它累及双眼时）或眼眶内肿瘤（当它累及单眼时）。
体格检查集中于眼睛。医生使用裂隙灯（一种让医生能在高倍放大下检查眼睛的仪器）检查眼睛发红、溃疡和刺激。医生检查当患者向下看时，眼睑是否和眼球运动得一样快，并检查凝视。眼睑运动慢和凝视可能表明 Graves 病。
医生也可检查可能表明甲状腺功能亢进的其他信号，如心率或血压增加、颤动和颈部甲状腺肿大或柔软。
检查
医生（通常是眼科医生）有时用一个仪器测量凸出的程度（眼球突出测量法）。当凸出仅影响单眼时，经常进行磁共振成像（MRI）或计算机断层扫描（CT）。当怀疑Graves病时，进行血液检查，以检查甲状腺是否正常。
眼睛凸出的治疗
当凸出导致严重干眼时，需要用人工泪液润滑以保护角膜（虹膜和瞳孔前的透明层）。有时如果润滑不足，或需手术以给眼睛表面提供更好的覆盖或减少凸出。
其他治疗取决于凸出的病因。例如，感染使用抗生素。归因于 Graves 病的凸出不受甲状腺疾病治疗影响，但可能随时间减轻。皮质类固醇（例如强的松）或可帮助控制 Graves 病或眼眶炎性假瘤造成的肿胀。肿瘤必须手术移除。
关键点
格雷夫斯病是成人中眼睛凸出的最常见病因。
头痛、发热、眼痛或视力变化者应迅速就医。
单眼凸出比双眼凸出更应引起关注。