医生首先询问有关患者症状和病史的问题。医生接下来进行体检。他们在病史和体格检查中的发现，通常提示眼睛凸出的原因和可能需要进行的检查（见表眼睛凸出的一些病因和特征）。

医生问诊

凸出已经出现多久了

是否双眼都凸出

凸出是否正在恶化

患者是否有其他眼睛症状，如干燥、眼泪形成增加、复试、视力丧失、刺激或疼痛

患者是否有甲状腺功能亢进的症状，如无法忍受热、出汗增加、无意识的颤抖动作（颤动）、焦虑、食欲增加、腹泻、心悸和体重减轻

发展迅速的凸出（在几天中）表明不同于凸出的病因已经发展了几年。仅单眼快速凸出表明眼眶出血，可能发生在手术或外伤后，或眼眶感染或发炎。缓慢形成的凸出提示格雷夫斯病（当它累及双眼时）或眼眶内肿瘤（当它累及单眼时）。

体格检查集中于眼睛。医生使用裂隙灯（一种让医生能在高倍放大下检查眼睛的仪器）检查眼睛发红、溃疡和刺激。医生检查当患者向下看时，眼睑是否和眼球运动得一样快，并检查凝视。眼睑运动慢和凝视可能表明 Graves 病。

医生也可检查可能表明甲状腺功能亢进的其他信号，如心率或血压增加、颤动和颈部甲状腺肿大或柔软。