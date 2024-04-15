rVSV-ZEBOV 是美国食品和药物管理局 (FDA) 批准在美国用于预防由扎伊尔埃博拉病毒种属引起的埃博拉病毒性疾病的唯一疫苗。它仅提供针对扎伊尔埃博拉病毒种属的保护，而不能针对其他种属的埃博拉病毒或马尔堡病毒产生保护效果。

另一种疫苗 Ad26.ZEBOV/MVA-BN-Filo 是两种疫苗的组合。该疫苗尚未在美国获得批准，但在刚果民主共和国的埃博拉疫情爆发期间使用过。

（另见免疫接种概述和美国疾病控制与预防中心 (CDC) 的埃博拉疫苗信息声明。）

埃博拉疫苗的接种 rVSV-ZEBOV 在 18 岁及以上人群中单次肌肉注射接种。 推荐为美国 18 岁及以上的所有因以下行为而有职业暴露埃博拉病毒高风险的成人接种这种疫苗： 应对埃博拉病毒性疾病爆发

在美国联邦政府指定的埃博拉治疗中心担任医疗保健人员

担任实验室人员或美国处理活埃博拉病毒的生物安全 4 级设施中的其他工作人员

担任实验室人员或在实验室响应网络机构担任其他工作人员 在瑞士也大量储备该疫苗，以便迅速分发给发生埃博拉病毒性疾病爆发的地区的人们。 Ad26.ZEBOV/MVA-BN-Filo 以 2 剂系列接种的形式注射到肌肉中，用于预防 1 岁及以上人群中由扎伊尔埃博拉病毒种属引起的埃博拉病毒性疾病。