犬心丝虫感染是由犬恶丝虫（或与其相似的线虫）引起的感染，通过带虫的蚊虫传播给人。

犬心丝虫不能在人体内完成其生命周期，并且不能在人体中长期存活，因此人们很少有症状。

大多数感染者没有症状，但是如果蠕虫传播到肺部并在那里死亡，可能会出现咳嗽和胸痛。

在常规的胸部 X光检查中看到肺部有肿块时，医生可能会发现犬心丝虫感染。

感染会自行消退因而无需治疗。

（也请参见寄生虫感染概述和丝虫感染概述。）

犬心丝虫感染是一种丝虫感染，很少传染给人，因为这种丝虫在人体内不能完成其生活周期，也不能存活很长时间。

当带虫的蚊虫叮咬人并将幼虫留在伤口内时，即会将犬心丝虫感染传播给人。幼虫通常会死在皮肤内。不过有时候，幼虫可存活很长时间，它们进入血流，移行至肺内，在那里死亡并形成肿块（结节），这可显示在胸片上。罕见情况下，幼虫会移行到眼睛、脑或睾丸并形成肿块。

犬心丝虫感染的症状 在肺内死亡的幼虫不会导致症状，但有些人会出现咳嗽和胸痛。罕见情况下，会咳血。

犬心丝虫感染的诊断 取肺组织的标本检查 在常规的胸部 X光检查中看到肺部有肿块时，医生可能会发现犬心丝虫感染。肿块可能类似于肺肿瘤。医生可能进行专门的放射学检查或取肿块样本（活检）并在显微镜下检查以确保它不是癌症。